NB I: bomba, kapáslövés, emelés – szavazzon az idény legszebb góljára!

A RangAdó Díjátadó gála keretében díjazott legszebb NB I-es gólról itt szavazhatnak a nézők!

Ugyanakkor alábbi szavazásunkban a Nemzeti Sport Online-on is elmondhatják véleményüket. Kilenc gól szerepel a jelöltek között, nyolcat magyar játékosok szereztek, az egyetlen légiós a listán a DVTK nigériai csatára, Bright Edomwonyi, aki a Kecskemét ellen volt eredményes szép emeléssel. A paksi Silye Erik pedig az egyetlen, akinek két kapáslövésére is lehet szavazni és persze megtalálható a listán a paksi gólkirály, Böde Dániel egyik találata is.

AZ IDÉNY LEGSZEBB GÓLJAI