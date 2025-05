Gyurkits Gergő: Most jutottam el arra a szintre, hogy segíthessek a Paksnak

Bár már három és fél évvel ezelőtt bemutatkozott az élvonalban Gyurkits Gergő a ZTE ellen (3–2), sőt, a Paksi FC 22 éves támadója 2022 májusában a Fehérvár ellen (2–2) megszerezte élete első NB I-es gólját is, igazán az utóbbi néhány hétben robbant be a köztudatba. Persze ehhez tennie is kellett: két héttel ezelőtt gólt szerzett a Ferencváros elleni bajnokin (2–3), majd a Mol Magyar Kupa döntőjében a kétszer tizenöt perces hosszabbításban, negyedórával a vége előtt beállt és magabiztosan értékesítette tizenegyesét a párbajban, így oroszlánrészt vállalt a végső sikerben és a cím megvédésében.

„Én is úgy érzem, most jutottam el arra a szintre, hogy igazán segíthessek a Paksnak – mondta lapunknak Gyurkits Gergő, a zöld-fehérek futballistája. – Amikor jó három éve debütáltam az élvonalban, még nem álltam rá teljesen készen. A 2022–2023-as idényben is játszottam tizenhárom bajnokit az NB I-ben és hárommal kevesebbet az NB III-ban, igazán nagyot akkor léptem, amikor 2023 őszén Pécsett, míg 2024 tavaszán Siófokon játszottam az NB II-ben kölcsönben, a harminchárom bajnokin huszonkilencszer kezdő lehettem. Ekkor erősödtem meg igazán fizikailag, magamra kaptam hat-nyolc kiló izmot, így fel tudtam venni a harcot a párharcokban, ütközések során. Genetika is, hogy korábban nem voltam annyira erős, de sok különmunkával részben elértem a célomat: még legalább két kiló izomra van szükségem, és akkor rendben leszek. Én is úgy érzem, hogy egyre jobban megy a játék, és ezt gólokkal is bizonyítom: a Magyar Kupa megnyerése karrierem csúcsa, persze szép az NB I-ben elért harmadik helyünk is az idén. Hogy mit éreztem, amikor ott álltam a ferencvárosi Dibusz Dénessel szemben a tizenegyespárbajban? Sikerült minden külső tényezőt kizárnom, egyáltalán nem izgultam – akkor viszont nagyon, amikor a többiek voltak soron… Előre eldöntöttem, hogy a kapu jobb oldalába lövöm a labdát, és bár Dibusz érezte, nem tudott hárítani – ez a legszebb momentum a pályafutásomban.”

Gyurkits Gergő bajai születésű – csakúgy, mint Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője –, ott is kapta meg az alapokat a futballban. Következett két év a Vasas utánpótlásában, de már 2018 nyara óta a tolnai klubhoz tartozik.

„Jó lenne olyan pályafutást befutni, amilyen Bognár Györgyé volt, akiről természetesen tudom, hogy ő is bajai. Hazajárok, amikor csak tudok, ott lakik a családom, öten vagyunk testvérek, négy fiú… Ha tehetem, eszem egy jó tányér bajai halászlevet, ami a kedvencem. Vezetőedzőnk kiváló szakember, nagy erénye, hogy őszintén, szemtől szemben elmondja a véleményét akkor is, ha kritikát kell megfogalmazni. Jól bánik a játékosaival, azt is tűzben tartja, aki éppen nem játszik. Jól meccsel, nagyszerű meglátásai vannak. Érzem, hogy bízik bennem, és ez jólesik. Sokat köszönhetek játékostársamnak, Haraszti Zsoltnak is, segít, amiben csak tud. Legutóbb, a Debrecen elleni bajnokin a félidőben szólt, hová helyezkedjek, miben kellene változtatnom. Rá mindig számíthatok. Így lesz ez a Kecskemét elleni hazai bajnokin is, amelyen nem lehet más célunk, mint győzelemmel búcsúzni a közönségünktől.”

NS-TIPP: ZOMBORI ANDRÁS Olyan izgalmakat biztosan nem tartogat a mérkőzés, mint ha a Paksnak ezen múlna a dobogó, a KTE-nek pedig a bennmaradás, az viszont sokakat derítene jókedvre, ha Böde Dani lépne egyet a gólkirályi cím felé. Azok közé tartozom, akik sajnálják, hogy Kecskemétnek a nyártól nem lesz NB I-es csapata, annak pedig tud örülni, hogy a csak magyar játékosokat alkalmazó paksi klub újabb sikeres idényt zár.

A péntek esti találkozó többek között Böde Dániel utolsó esélye, hogy gyarapítsa góljai számát, a paksiak csatára 14 találattal vezeti az NB I góllövőlistáját Bárány Donát, Marin Jurina (13-13), valamint Brandon Domingues, Nagy Zsolt, Tóth Barna és Varga Barnabás (12-12) előtt.

LABDARÚGÓ NB I

AZ UTOLSÓ, 33. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Puskás Akadémia FC–DVTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!