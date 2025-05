Erős Gábor vezetőedző távozik a feljutó Kazincbarcikától – hivatalos

„Sajnálattal vettük tudomásul, hogy nem sikerült megegyezni a folytatásról, de tudomásul vesszük, hogy az edzői pályán mindenkinek megvannak a maga szempontjai, elvárásai, köztük olyanok is, amelyek túlmutatnak a szakmai kihívásokon. Mi Kazincbarcikán mindig is a hosszú távú építkezésben, a közösség erejében és a sport emberi oldalában hittünk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy klubunk lehetőségei – különösen anyagi és infrastrukturális szinten – nem mérhetők a legnagyobb hazai klubokéhoz, de azt is tudjuk: amit itt közösen létrehoztunk, az valódi érték” – áll a Kazincbarcika szombati közleményében.

A klub hozzáteszi, Erős vezetésével a Kazincbarcika történelmi sikert ért el, hiszen fennállása során először jutott fel az NB I-be, majd megköszönte neki a közös munkát. A döntés egyébként nem volt váratlan, lapunk már a feljutást követően megírta, kérdéses a szakember maradása.

Az új vezetőedző személye még nem ismert, míg Erős Gábor kapcsán a Vasas és a Kisvárda érdeklődéséről lehet hallani.