Elképesztő előnyben az FTC az NB I-ben, még ha ez a pontokon nem is látszik meg

Jól látható, hogy az FTC előnye mindkét mutatóban hatalmas, de ez nem meglepő, hiszen valós szerzett és kapott góljaikat tekintve 55–27-tel áll a Ferencváros, vagyis övé a második legtöbb szerzett és a legkevesebb kapott találat is. A koordináta-rendszerben az is feltűnő, hogy a Paks a második legtöbb xG-t hozta össze eddig, miközben a túloldalon ő engedte a legtöbbet, ez pedig a csapat támadófilozófiáját tekintve cseppet sem meglepő. A Puskás Akadémia előbbi mutatóban negyedik, utóbbiban második, tehát ez alapján is megérdemelten versenyez a bajnoki címért. A legrosszabbul az xG-táblázat alapján egyértelműen a kiesés elől menekülő Nyíregyháza áll, amely a második legtöbb várható gólt engedte az ellenfeleknek, miközben a legkevesebbet szerezte, tehát még a Kecskemét is jobban áll nála.

Az FTC ezen előnye egyébként a tabella állásán koránt sem látható, hiszen a Puskás Akadémia előtt mindössze három ponttal vezet négy fordulóval a vége előtt, de ez mindkét irányba nagyot fordulhat hétvégén, a két csapat ugyanis egymással csap össze a 30. kör legnagyobb rangadóján. Szombaton, 19.30-tól!

