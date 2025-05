Driton Camaj Magyarországot tekinti második hazájának

Ki is esett, fel is jutott. Különös volt a 2024–2025-ös évad Driton Camajnak, a montenegrói válogatott szélső az ősszel – az idény végén feljutó – NB II-es Kisvárda Master Good csapatában játszott (13 bajnoki, két gól), a tavasszal pedig az élvonalnak búcsút intő Kecskeméti TE-ben (16 meccs, öt gól). És bár egyik sem rajta múlt, két idényen belül két kiesést is át kellett élnie.

„Mivel Kisvárdán töltöttem több időt, és a klub adott nekem először esélyt légiósként, a tavalyi búcsút éltem meg fájdalmasabban – válaszolta lapunk megkeresésére Driton Camaj. – Kecskeméten nagyon jól éreztem magam, szerintem a klubnál mindenki tiszteletét kivívtam, ahogyan én is megadtam Gera Zoltán vezetőedzőtől kezdve az összes alkalmazottnak. Tizenöt éven át szélsőt játszottam, itt mást vártak el tőlem, amihez három-négy meccs után sikerült alkalmazkodnom. Szereztem öt gólt, adtam gólpasszt is, de ez mit sem ér, mert nem sikerült benn maradni. Több meccset nem tudtunk megnyerni egy- vagy kétgólos előnyről, talán a koncentráció hiányzott. A tavasszal is figyeltem a Kisvárda szereplését, korábbi csapatomnál pedig éppen ellentétes volt a tendencia, többször is egy-két gólos hátrányból győzött, ami hozzásegítette a visszajutáshoz. A Várda a bajnokság második felében nem egyszerűen jó, hanem kiváló munkát végzett.”

A 28 éves szélső 2020 óta futballozik Magyarországon, azóta 23-szor játszott válogatottjának mezében és két gólt szerzett. Akkor is beválogatták, amikor az NB II-es kisvárdai csapatban szerepelt, és amikor a halványabban szereplő KTE játékosa volt. Ennyire megbecsülik a magyar bajnokságot és az ő teljesítményét a hazájában?

„Tanítanivaló, ami Magyarországon történik a futballban, Montenegróban példaként hozzák fel – mondta erre Driton Camaj. – A feltételek szinte mindenhol adva vannak a zavartalan edzésmunkához, gyönyörű stadionokban játszhatunk. Jó híre van a magyar bajnokságnak, s talán az én teljesítményemmel sincs baj, ha három éve rendszeresen hívnak a válogatottba, ott pedig rendre lehetőséghez jutok. Most is kaptam meghívót, jövő hét pénteken a csehek ellen játszunk idegenben világbajnoki selejtezőt. Nagyon fontos meccs lesz, hiszen mindkét csapat két-két győzelemmel kezdte a sorozatot a csoportban. Márciusban a Gibraltár és a Feröer ellen megnyert mérkőzésen egyaránt játéklehetőséget kaptam, úgy tűnik, a horvátok mögött a csehekkel lehetünk versenyben a csoport második helyéért, szóval, rendkívül fontos találkozó vár ránk.”

De mi lesz a klubkarrierrel? A Kecskeméti TE a másodosztályban nem alkalmaz(hat) légiósokat, így a szélsőnek új együttes után kell néznie. Előfordulhat, hogy az egymást követő harmadik csapata is magyarországi lesz?

„Szeretem Magyarországot, öt éve ott élek és játszom, a második hazámként tekintek rá. Ugyanakkor még nem foglalkoztam a folytatással, egyelőre csak a válogatottra, a csehországi vb-selejtezőre, majd az örmények elleni felkészülési meccsre készülök, csak azokat követően teszek érdemei lépéseket” – árulta el Driton Camaj.