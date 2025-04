Várkonyi Bence: Májusban szeretnénk elvinni a szurkolóinkat a Puskás Arénába

A Nyíregyháza elleni 2–0-s győzelemmel kedden este a ZTE FC jutott be elsőként a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe. A meccset végig uraló kék-fehér csapat az első félidőben Jack Ipalibo góljával szerezte meg a vezetést, majd a fordulás után Várkonyi Bence lövését követően Temesvári Attila fejéről pattant a labda a Nyíregyháza kapujába. S habár elsőre minden forrás öngólnak minősítette a találatot, Erdős József játékvezető a fiatal védőnek írta.

„A lefújás után, a kézfogást követően szólt a játékvezető, hogy nekem adja majd a gólt – mondta a 23 éves Várkonyi Bence. – Elsőre nem is értettem, miért öngólnak könyvelik el, hiszen ha nincs a nyíregyházi érintés, talán akkor is bement volna a hosszú sarokba a labda. Védő vagyok, nem a gólszerzés az elsődleges feladatom, de természetesen örülök, hogy segíteni tudtam a csapatnak. Hogy miképp emlékszem a találatra? Jól működött a letámadásunk, s a Nyíregyháza kapujához közel labdát szereztünk, amely aztán egy bal oldali beadás után elém került. Vissza is tudtam volna gurítani lövésre, ám úgy voltam vele, hogy megpróbálok ráfordulni. Szerencsére bepattant. Ami a meccset illeti, már az első félidőben is nálunk volt többet a labda, helyzeteket alakítottunk ki, csak az volt a kérdés, mikor sikerül megszereznünk a vezetést. Ez összejött, majd mielőbb szerettük volna növelni az előnyünket, mert egygólos különbséggel veszélyes lehetett volna a hajrá… Fontos volt a második gól, megérdemelten jutottunk az elődöntőbe.”

A ZTE két évvel ezelőtt története során először elhódította a kupát, Várkonyi Bence akkor még nem volt a csapat tagja, ám most szeretne döntőt játszani.

„Néhányan még itt vannak a két évvel ezelőtti kupagyőztes csapatból, akkor én sajnos még nem voltam Zalaegerszegen, s nem titkolt célom, hogy bejussak a ZTE-vel a döntőbe. Nem számít, kit kapunk az elődöntőben, egy meccsen bármi megtörténhet, ahogy a döntőben is… Miért ne sikerülhetne? Mindent megteszünk, mert májusban szeretnénk elvinni a szurkolóinkat a Puskás Arénába.”

A zalaiak ezt a lendületet átvinnék az NB I-re, ugyanis az előző öt bajnokijukon nem tudtak győzni, a hétvégén Székesfehérvárra utaznak.

„Reméljük, hogy ez a győzelem lendületet ad a bajnoki folytatásra. Az NB I-ben még február közepén Újpesten nyertünk, ám egy kis szerencsével az előző meccseken is összejöhetett volna a siker. A célunk az, hogy vasárnap legyőzzük a fehérváriakat, ebben az idényben még ez nem sikerült, ezért mindenképpen szeretnénk felülmúlni őket.”