NB I: 32 éve nem látott nyeretlenségi széria küszöbén a Lokit fogadó Újpest

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 27. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

DIÓSGYŐRI VTK–KECSKEMÉTI TE

♦ Tizenhétszer találkoztak az élvonalban, az örökmérleg minimális különbséggel billen a diósgyőriek felé: 6 DVTK-győzelem, 6 döntetlen, 5 kecskeméti siker. A gólátlag mindössze 2.2 meccsenként.

♦ Az előző 3 találkozójukon csupán egy találat esett, ami az augusztusi miskolci bajnokijuk hajrájában a hazaiak csatára, Elton Acolatse nevéhez fűződött.

♦ A KTE az előző 3 találkozón nyeretlen, sőt, gólképtelen volt a DVTK ellen (0–0, 0–1, 0–0), és a legutóbbi 10 NB I-es mérkőzésükön is csak 2-szer tudta legyőzni a miskolci együttest.

♦ A 9 diósgyőri élvonalbeli meccse közül a KTE csak egyet tudott megnyerni, 2011 júliusában 2–1-re győzött – igaz, több mint egy félidőt emberfölényben játszva. Ezen kívül még kétszer úszta meg Miskolcon vereség nélkül: a 2013. augusztusi (1–1) és a tavaly áprilisi (0–0) találkozójukon. A többi 6 alkalommal a DVTK nyert, a legnagyobb különbséggel 2009 augusztusában 4–1-re.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben találkoztak, Diósgyőrben 1–1-re végeztek, a KTE otthonában pedig 3–2-re a DVTK győzött.

♦ A Diósgyőr Valdas Dambrauskas vezetőedzői kinevezése óta 5 bajnokija közül csak egyen, a Puskás AFC elleni debütálásán volt képes győzni, vele a mérlege 1–2–2. A litván trénernek a DVTK a kilencedik klubcsapata vezetőedzőként, de eddig itt érte el a kirívóan legalacsonyabb pontátlagot (1.00/meccs). Az elődje, Vladimir Radenkovics 37 tétmeccsen 1.54-es átlagot hozott össze.

♦ A Kecskemét 6 forduló óta képtelen nyerni (3 döntetlen, 3 vereség) – egálban ez a második legrégebb óta tartó nyeretlenségi sorozat most az NB I-ben. Legutóbb, az ETO ellen már karnyújtásnyira volt a győzelemtől, hiszen a győriek a 96. percben egyenlítettek a Széktói Stadionban (1–1).

♦ A Diósgyőr otthoni mérlege 5 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség, ezzel 7. a hazai tabellán, viszont a legkevesebb gólt szerezte a mezőnyből, 14-et.

♦ A vendégként is utolsó KTE idegenbeli mutatója 1–3–8, egyedül november 30-án Győrből tudta hazavinni a 3 pontot (2–1). Az előző két házon kívüli fellépésén, Felcsúton és az Üllői úton is 4-4 gólt kapott.



MTK BUDAPEST–PAKSI FC

♦ 2006 óta 36 NB I-es összecsapásuk volt, az örökmérleg 2021-ben billent át, és most enyhe tolnai fölényt mutat: 12 MTK-diadal, 9 döntetlen, 15 paksi győzelem. A párharc gólkirálya Böde Dániel 9 találattal.

♦ Decemberben öt napon belül kétszer is összecsaptak a bajnokságban, mindkét mérkőzést két góllal az éppen aktuális hazai csapat nyerte meg: 3–1-re az MTK, majd 4–2-re a Paks. A kék-fehéreknek 2020 decembere óta – 2 döntetlen és 6 vereség mellett – az előbbi volt az első sikerük a tolnaiakkal szemben.

♦ Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 8-szor győztek a kék-fehérek, 5-ször a paksiak, 3 bajnoki pedig – 2008-ban, 2009-ben és 2023 júliusában – 1–1-es döntetlen lett. Az MTK vendégeként az első 9 találkozójukból csak 1-et tudtak megnyerni a tolnaiak, a legutóbbi 7-ből viszont már 4-et.

♦ Érdekesség, hogy ez a két csapat szerezte eddig a legtöbb gólt a bajnokságban, a Paks 56-ot, az MTK 45-öt.

♦ Az MTK a tavaszi pocsék rajtja (3 meccsen 1 pont) után az előző 6 bajnokiján már 11 pontot gyűjtött és csupán egyszer, Győrben kapott ki (1–2). Az ötfordulós formatabellán a negyedik helyet foglalja el és harcban van a nemzetközi kupaindulásért.

♦ A tavaszi tabellán első Paks már 9 forduló óta őrzi a veretlenségét (6 diadal, 3 iksz), ha most sem kap ki, beállítja a Csertői Auréllal a 2015–2016-os bajnokságban elért 10 meccses klubrekordját. A tolnai együttes legutóbb csaknem 4 hónapja, december 14-én a Puskás Akadémia otthonában maradt alul (1–3), 2025-ben viszont sem felkészülési, sem tétmeccset nem bukott még el.

♦ A kék-fehérek mérlege házigazdaként 7–2–3, ezzel negyedikek a hazai táblázaton, az előző 6 otthoni bajnokijukon egyszer sem ikszeltek (4 győzelem, 2 vereség).

♦ A tolnai csapat éppen a pontjai egyharmadát zsebelte be vendégként, 48-ból 16-ot. A mutatója 4–4–5, amivel 6. a vendégtabellán. A legutóbbi 4 házon kívüli találkozóján felváltva nyert, illetve ikszelt.



SZOMBAT

ETO FC GYŐR–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Csupán 6-szor találkoztak az élvonalban, a mérlegben egy győzelemmel a győriek állnak jobban: 3 ETO-siker, 1 döntetlen, 2 Puskás Akadémia-diadal.

♦ Az előző 5 mérkőzésükön felváltva nyert a két csapat, ebben a bajnokságban mindkétszer vendégsiker született: december 4-én Győrben 2–0-ra a felcsútiak, majd három nappal később a Pancho Arénában jókora meglepetésre 3–0-ra az ETO nyert. Holtversenyben ez a zöld-fehérek idénybeli legnagyobb győzelme.

♦ Győrben mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő: elsőre 2013 októberében 2–2-re végeztek, a második összecsapásukat Priskin Tamás góljával 1–0-ra az ETO nyerte, a harmadikat Nagy Zsolt és Wojciech Golla találatával 2–0-ra a Puskás AFC.

♦ Az ETO a 9 tavaszi bajnokija közül egyet sem veszített el (5 siker, 4 iksz). Már az ősszel is volt egy ugyanilyen hosszú, bár kevesebb pontot hozó veretlenségi sorozata (3 győzelem, 6 döntetlen), és annak éppen a Puskás Akadémia vetett véget.

♦ A tabella élén álló felcsúti csapat 4 forduló óta nem kapott ki (2 győzelem, 2 iksz), legutóbb azonban hazai pályán csak döntetlenre volt képes az MTK ellen (1–1), így az előnye 2 pontra olvadt az FTC-vel szemben.

♦ A győriek otthoni mérlege 5–3–5, a tavaszi 4 találkozójukon 10 pontot szedtek össze, közben gólt csak legutóbb, az MTK-tól kaptak (2–1).

♦ A Puskás Akadémia látogatóként az FTC-vel azonos pontszámmal (22) és gólkülönbséggel (20–15) áll, viszont több a győzelmeinek száma (7), így vezeti a vendégtabellát.



ZALAEGERSZEGI TE FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Eddig 85-ször csaptak össze a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 16 zalai sikert, 22 döntetlent és 47 FTC-győzelmet mutat. Ez igazán gólgazdag párosítás, hiszen 2004 óta nem játszottak 0–0-t, sőt négy alkalommal 8 találat esett a meccsükön, a gólátlag pedig 3.4. A gólkülönbség 190–99 a ferencvárosiak javára, így ha a zalaiak most betalálnak, meglesz a jubileumi 100. góljuk ebben a párharcban.

♦ A februárra halasztott egerszegi találkozójuk fordulatos 2–2 lett, így megszakadt a Fradi ZTE elleni 4-es győzelmi sorozata. A zalaiak 2011-től a 20 lehetséges alkalomból – 4 iksz mellett – mindössze 2-szer tudtak győzni az FTC ellen: 2021 októberében az Üllői úton 2–1-re, majd 2023 márciusában Meshack Ubochioma góljával a ZTE Arénában 1–0-ra.

♦ A zalai vármegyeszékhelyen 44 bajnokin találkoztak, a hazaiak szemszögéből 12 diadal, 14 iksz és 18 vereség a mérleg, tehát itt is a fővárosiak állnak jobban. A legutóbbi 3 egerszegi találkozójukon sosem volt kevesebb 4 gólnál (2–6, 2–3 és 2–2). A zöld-fehérek 2023 szeptemberében 3 góljukat is tizenegyesből lőtték, tavaly áprilisban pedig Mohamed Ali Ben Romdan 98. (!) perces találatával harcolták ki a 3–2-es győzelmet.

♦ Ötfordulós nyeretlenségének (3 iksz, 2 vereség) vetett véget vasárnap fehérvári sikerével a ZTE (2–0), idénybeli második bajnokiját hozta le kapott gól nélkül, idegenben pedig még csak az elsőt.

♦ A Paks elleni 0–2 óta lejátszott 6 NB I-es meccsén nem maradt alul az FTC: 4-szer nyert és csak azokkal a csapatokkal ikszelt, amelyek teljes nevében a Győr/győr szó is szerepel: 2–2 az ETO, majd 1–1 a DVTK ellen.

♦ A Zalaegerszeg otthoni mérlege 5–4–4, a ZTE Arénában legutóbb december 1-jén a Viditől kapott ki (0–1). Azóta hazai pályán 2-szer nyert, 4-szer ikszelt, köztük az előző 3 zalai találkozóján.

♦ Az FTC idegenben 6–4–3-as mérleget tud felmutatni, és csupán kevesebb győzelmével szorul a Paks mögé a második helyre a vendégtabellán. Az előző 6 házon kívül fellépéséből csak a felcsútit bukta el (0–1), legutóbb több mint 60 percet 10 emberrel játszva ért el 1–1-et Diósgyőrben.



VASÁRNAP

ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC

♦ A forduló legnagyobb múltú párharcában a 115. bajnoki mérkőzés következik, az örökmérleg szerint jelentős a lila-fehérek fölénye: 53 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 25 debreceni siker.

♦ A legutóbbi öt összecsapásuk közül 4-en is volt kiállítás, kétszer az egyik, kétszer a másik oldalon, és rendre az emberelőnyben játszó csapat bizonyult jobbnak egy góllal, decemberben az Újpest (2–1), amelynek mostanáig ez az utolsó győzelme az NB I-ben.

♦ A lila-fehérek házigazdaként hatalmas fölényben vannak a debreceniekkel szemben, hiszen az 56 alkalomból 34-szer nyertek, 17-szer végeztek döntetlenre és a Loki mindössze 5-ször tudott győztesen távozni, 1982-ben, 2003-ban, 2012-ben, 2013-ban, majd egy 11 meccses nyeretlenségi sorozatot lezárva 2024-ben. A Szusza Ferenc Stadionban rendezett mindkét tavalyi találkozójuk edzőváltást vont maga után, a februári 1–2 után a fővárosiak kispadjáról Nebojsa Vignjevicset, az augusztusi 3–0-t követően a debreceniekéről Szrdjan Blagojevicset állították fel.

♦ Az Újpest eddig kizárólag azokat a csapatokat verte meg, amelyek a 26. forduló után mögötte állnak a tabellán, közülük kettőt, a Vidit és a Lokit tudta oda-vissza is legyőzni.

♦ A fővárosi lila-fehér együttes az egyetlen, amely tavasszal még nem nyert bajnoki mérkőzést, a szériája immár 10 forduló óta tart (5 iksz, 5 vereség). Ha vasárnap sem sikerül győznie, olyan negatív sorozatot produkál, amelyre legutóbb 32 éve, 1992 októbere és 1993 áprilisa között volt példa. Akkor Bene Ferenc, majd Garami József irányításával 11 mérkőzésen át volt képtelen győzni (5 döntetlen, 6 vereség) az Újpest, és az utolsó, még bennmaradást jelentő 14. helyen végzett.

♦ A 26 ponttal 10. helyen álló DVSC a második játékrészben lényegesen eredményesebb, hiszen az első félidei teljesítménye alapján 20 ponttal úgy utolsó a mezőnyben, hogy a szünetben csak összesen 3-szor állt nyerésre. Legutóbb, a Diósgyőr ellen is a félidei 1–1 után a második játékrészben harcolta ki fölényes, 4–1-es győzelmét.

♦ Az Újpest 3–7–3-as mérlegével 9. a hazai tabellán, a 15 góljánál pedig csak a DVTK ért el kevesebbet. A Szusza-stadionban legutóbb csaknem fél éve, október 19-én a Nyíregyháza ellen tudott nyerni, akkor is csak nehezen, Andrés Duarte 90. perces góljával 1–0-ra.

♦ A Loki házon kívül csak 2 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint házigazdaként (12, illetve 14), az idegenbeli mutatója 3–3–7, ezzel 8. a vendégtabellán. A négy tavaszi idegenbeli fellépése közül csak a paksit zárta vereséggel.

Szabó István féléves szünet után a Nyíregyháza kispadján tér vissza az NB I-be



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FEHÉRVÁR FC

♦ Ez lesz a 25. mérkőzésük az első osztályban, és a fehérváriak hatalmas fölényben vannak, az örökmérleg ugyanis 3 nyíregyházi győzelem, 4 iksz és 17 Vidi-diadal.

♦ A Szpari NB I-es mérkőzésen legutóbb 1998 novemberében, hazai pályán tudta legyőzni a Fehérvárt (4–2), amely annak az idénynek a végén ki is esett az élvonalból. Hozzá kell tenni, hogy a vendégek akkor 10 emberrel játszottak a második félidőben. A nyírségi csapat ebben a párharcban azóta 11 vereség mellett csupán 2 döntetlent tudott kiharcolni, az egyiket 2008 novemberében (1–1), a másikat a tavaly augusztusi stadionavatón (3–3). Utóbbi találkozó arról is emlékezetes, hogy a nyíregyháziaktól két játékos, Kovács Milán és Alaxai Áron is öngólt vétett.

♦ Nyíregyházán az első Vidi-győzelem csak az ötödik próbálkozásra, 1992 őszén, Takács Lajos góljával jött össze, az is az utolsó fél órában, emberelőnyben játszva (0–1). Ezt a sikert azóta még négyszer sikerült megismételniük a Fejér vármegyeieknek, 4-szer ikszeltek míg 3-szor a vendéglátó Szpari nyert.

♦ A legutóbb 4 bajnokiját elbukta és 6 forduló szerzett gól nélkül nyeretlen a Nyíregyháza. A kiesést jelentő 11. helyre csúszott vissza, így nem volt váratlan, hogy a hét elején menesztették Tímár Krisztián vezetőedzőt. Helyére Szabó Istvánt nevezték ki, aki az előző két évben először újoncként 2., majd 6. lett a Kecskeméttel, ősszel azonban a 9. forduló után, egy ötös vereségsorozatot követően felállították a kispadról. Szabó István a lila-fehérekkel a legutóbbi 5 alkalommal nem tudott nyerni a Fehérvár ellen (3 iksz, 2 vereség), előtte viszont 2023-ban sorozatban 3-szor is győzelemre vezette őket a piros-kékekkel szemben.

2024. augusztus 26.: Debreceni VSC – Szrdjan Blagojevics (szerb) helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15–16.: Kecskeméti TE – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: Debreceni VSC – Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)

2024. december 31./2025. január 6.: Ferencvárosi TC – Pascal Jansen (holland) helyett Robbie Keane (ír)

2025. február 19.: Diósgyőri VTK – Vladimir Radenkovics (szerb) helyett ideiglenesen Vincze Richárd

2025. február 26.: Diósgyőri VTK – az ideiglenesen megbízott Vincze Richárd helyett Valdas Dambrauskas (litván)

2025. április 8., Nyíregyháza Spartacus – Tímár Krisztián helyett Szabó István Edzőváltások a labdarúgó NB I 2024–2025-ös idényében

♦ A Fehérvár az előző 8 fordulóban csupán egyszer, Debrecenben tudott győzni, ráadásul a télen szerződtetett centerét, a négygólos Ivan Saponjicsot eltiltás miatt ezúttal nélkülöznie kell. Négy meccs óta úgy nyeretlen az NB I-ben, hogy 3 döntetlent követően csak a legutóbbi, ZTE elleni hazai bajnokiját vesztette el (0–2).

♦ A Szpari inkább otthon veszélyes, hiszen a 24 pontjának kétharmadát, 16-ot odahaza zsebelte be. A mérlege 4–4–5, és csak két csapatot előz meg a hazai tabellán. Pályaválasztóként legutóbb november 29-én a Paksot győzte le (4–2), azóta a saját közönsége előtt rendezett 5 bajnokiján egyszer sem talált be.

♦ A Vidi a 2–4–7-es mérlegével csak 10. a vendégtáblázaton, viszont az előző 3 vendégfellépésén nem kapott ki (1 diadal, 2 iksz), Kecskeméten és Újpesten is 0–2-ről harcolt ki döntetlent.

Maradt esélyük a kieső helyen állóknak az élvonalban, s még az Újpest sem nyugodhat meg...

A 27. FORDULÓ PROGRAMJA

Péntek

18.00: DVTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport.) Vezeti: Derdák Marcell

20.30: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport.) Vezeti: Pillók Ádám

Szombat

14.15: ETO FC Győr–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

19.45: ZTE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

14.00: Újpest FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+)