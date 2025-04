Molnár Rajmund: Szeretünk a Fradi ellen játszani

MICSODA GÓL VOLT – még a ferencvárosi szurkolók is csettintettek. A szerdai Ferencváros–MTK Budapest Magyar Kupa-elődöntőben (3–1) már Molnár Ádin lövőcsele is látványos volt, aztán Molnár Rajmund fektetett el két védőt, majd egy igazítás után ballal bombázott Dibusz Dénes kapujának bal felső sarkába.

Újságíró-iskolában tiltott kérdés, milyen érzés gólt rúgni a bajnoki címvédő Ferencváros otthonában tétmeccsen, mégis erre kíváncsi az ember…

„Persze, hogy jó, ki mondana ilyesmire mást? – mondta Molnár Rajmund, amikor lapunk arról faggatta, mi játszódott le benne a gól pillanatában. – Támadó vagyok, edzésen és felkészülési mérkőzésen is jó gólt szerezni, tétmérkőzésen meg pláne, legyen az bajnoki vagy a Magyar Kupa elődöntője. Ilyen rangos meccsen nyilván sokkal erősebbek ezek az érzelmek, szóval boldog voltam, hogy így sikerült befejezni a támadást. Mire emlékszem? Követtem az akciót, és amikor Molnár Ádin felém passzolta a labdát, éreztem, közel vagyok a kapuhoz, de ezt a védők is tudták, ezért próbáltak elém ugrani, bevetődni a labda útjába. Úgyhogy csináltam egy cselt befelé, de az egyik ferencvárosi a földön fekve is megpróbált belepiszkálni a labdába, ezért toltam rajta még egyet, hogy ne érje el, de aztán már nem volt idő gondolkodni: teljes erőből megcéloztam a felső sarkot. Tudtam, hogy közel vagyok a kapuhoz, s nem akartam, hogy elakadjon bárkiben is a labda.”

A 22 éves futballista lapunk kérdésére elmondta, mindig visszanézi az MTK mérkőzéseinek fontos jeleneteit, de nem azért, hogy gyönyörködjön saját sikeres megoldásaiban – mint fogalmazott, a helyezkedési hibákból, a rossz passzokból, elkapkodott lövésekből rengeteget lehet tanulni, a szerdaihoz hasonló gólok viszont ápolják a lelket. Mit ad egy ilyen gól egy fiatal támadónak?

„Megerősíti az önbizalmamat – érkezett a válasz. – Legbelül éreztem, hogy képes vagyok virtuóz megoldásokra, s egy ilyen gól megmutatja, a Ferencváros ellen, a kupadöntőért zajló mérkőzésen is szabad és kell vállalkozni.”

Szerinte a mérkőzés elején meglepték a Ferencvárost, Horváth Dávid vezetőedző valamelyest változtatott az MTK megszokott stratégiáján, de az első fél óra után a hazaiak reagáltak ellenfelük játékára, és a szünet előtt született egyenlítő gól lendületet adott a Fradinak.

Kérdés: Molnár Rajmund milyen hangulatban várja a vasárnapi örökrangadót? A nagyszerű góltól feldobott állapotban készül, vagy a kiesés miatt érzett szomorúság érzése az erősebb?

„A kettő közötti állapot lehet a legközelebb az igazsághoz. Nyilvánvalóan nagy élmény a Ferencváros stadionjában játszani, örülök a gólomnak, ez olyan momentum volt, amelyből erőt meríthetek a folytatásra. Bent a pályán úgy éreztem, meg tudtuk mutatni, kik vagyunk, mire vagyunk képesek, és ez mind jó – de kiestünk, nem lehetünk ott a döntőben, ezért nem örülhetünk.”

Vasárnap ismét találkozik a két csapat. Következik az örökrangadó, és bár a kék–fehéreknek is megvannak a saját céljaik, a bajnoki cím megvédése szempontjából talán a Ferencvárosnak nagyobb a tét.

„ Valóban nyugodtak lehetünk – fejtegette Molnár Rajmund. – Ebben az idényben jól teljesítettünk, mindenki megdolgozott érte, hogy a negyedik helyen végezzünk, előre akarunk lépni a mostani ötödikről, de nincs okunk idegeskedni. Szeretünk a Fradi ellen játszani, mindig sokan vannak a lelátón, jó a hangulat, ilyen körülmények között mindenki bizonyítani akar, én is góllal, gólpasszal szeretném segíteni a csapatot. Nagyon várom a vasárnapi mérkőzést.”

Mihalecz István (balra) fontos meccsre készül

HA NEM NYER a tabella utolsó helyén álló Kecskemét, jelentős hátrányát aligha tudja már ledolgozni a hátralévő fordulókban a bennmaradásért zajló versenyben. Tudják ezt a klubnál is, Gera Zoltán vezetőedző együttese ennek szellemében lép pályára vasárnap a ZTE Arénában. Persze a zalaegerszegiek helyzete sem rózsás, nekik is kellenek a győzelmek az élvonalbeli tagság meghosszabbításához. Ki bírja jobban idegekkel? A ZTE FC-nél ráadásul edzőváltás történt a hét elején, a távozó Márton Gábor helyét ifjabb Mihalecz István foglalta el a kispadon.

„Fontos, hogy mentálisan erősödjünk, az szintén, hogy ezek a mérkőzések kilencven-kilencvenöt percig tartanak és mindvégig koncentrálnunk kell – mondta a vezetőedző a klub honlapjának. – Tudom, hogy ez a csapat tud hajtani, iramot diktálni, futni. Az elmúlt napokban kedvező benyomást tettek rám a srácok, s várom, hogy a sérült játékosaink is visszatérjenek. A Kecskemét elleni mérkőzés rendkívül fontos, több okból is. Szeretném, hogy méltó módon tisztelegjünk a közelmúltban elhunyt Soós István emléke előtt, akit én gyerekkorom óta személyesen is ismertem. Kitűnő futballista és még nagyszerűbb ember volt.”

Egy biztos: izgalmas lesz a forduló zárómeccse.