Megyeri úti rémálom a felkészülés során – Magyar Kupa-reakciók

FTC–Újpest 3–1

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője az M4 Sportnak

– Az FTC bejutott a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé – elégedett?

– Fontos győzelmet arattunk. Sikerült az érzelmeket is kontrollálnunk, aminek külön örülök, hiszen a mérkőzés előtt erről sokat beszélgettem a játékosaimmal. A derbiken hajlamos néhány futballista túlpörögni, de ezt a helyzetet jól kezeltük most.

– Mit szólt Alekszandar Pesics különös ünnepléséhez, amely az ön egykori ikonikus gólörömét idézte?

– Mondtam neki az öltözőben, ezt még kicsit gyakorolnia kell… A viccet félretéve, örülök, hogy jól megy neki a játék mostanában, jó szériában van, reméljük, sokáig így is marad.

– Cebrail Makreckis is remek napot fogott ki: milyennek látta a futballját?

– Bánhatjuk is, hogy vasárnap nem léphet pályára az eltiltása miatt. Másfelől ez egy lehetőség a keretben annak, aki a helyén szerepel majd. A kupamérkőzésen is gondoltunk már a vasárnapi újabb összecsapásra, néhány játékost pihentettem, kevesebb percet töltött a pályán, hogy a hétvégén is meglegyen a kellő frissesség.

Bartosz Grzelak, az Újpest FC vezetőedzője az M4 Sportnak

– Nagyon csalódott?

– Rémálommal ért fel a felkészülésünk erre a derbire. Hat játékosunk betegséggel küzdött, őket el kellett különítenünk. Néhányan megpróbálták összeszedni magukat, Fiola Attila sem volt teljesen jól, mégis vállalta a játékot. Büszke vagyok a futballistákra, hiszen háromgólos hátrányban sem zuhantak össze.

– Miben kell változtatni leginkább vasárnapig?

– Az eredménnyel természetesen nem lehetünk elégedettek, nyerni szerettünk volna. A védekezésünket össze kell rakni vasárnapra, hiszen a Ferencváros, különösen az első félidőben, könnyedén jutott el a kapunkig, több veszélyes helyzetet is kialakított. Frissebb, jobb állapotban kell elkezdenünk a hétvégi bajnoki rangadót.

– Hogyan látja most helyzetét a kispadon?

– Három esztendőre írtam alá a nyáron, az pedig harminchat hónap. Örömmel csatlakoztam az újpesti projekthez, és el kell ismerni, voltak gyenge mérkőzéseink, de a csapat igenis lépett előre. Nem az én dolgom megítélni, hogyan végzem a munkámat, a klub vezetői megteszik ezt helyettem.

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 3–1 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna. 16 129 néző. Vezette: Káprály Mihály (Kóbor Péter, Becséri Gergely)

FTC: Dibusz – Gartenmann, Cissé (Raúl Gustavo, 53.), Szalai G. – Makreckis (Kaján, 68.), Tóth A., Zachariassen, Maiga (Abu Fani, 68.), Civic – Pesics (Varga B., 78.), Saldanha (Kehinde, 78.). Vezetőedző: Robbie Keane

Újpest: Banai – Bese, Nunes, Duarte (Kaczvinszki, 55.), Fiola (Beridze, 62.), Koburi – Geiger, Rasak (Horváth K., 62.), Lacoux (Onovo, 78.) – Karamoko (Dénes, 78.), Brodic. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gólszerző: Pesics (32.), Makreckis (40.), Saldanha (52.), ill. Brodic (82.)