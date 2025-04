Másodedzőként tért vissza Újpestre a szerb középpályás

A 38 éves szerb középpályás a Napredak és a Partizan után légióskodott Oroszországban, Izraelben, Kínában, Cipruson, Lengyelországban és Azerbajdzsánban is, Magyarországra először 2010-ben igazolt, amikor az Újpest szerződtette, ahonnan egy évvel később került a Videotonhoz.

Mitrovics 2019-ben tért vissza hazánkba, a ZTE-nél eltöltött év után 2020-ban másodszor is Újpestre szerződött, ahonnan két évvel később távozott a Honvédhoz. A szerb középpályás 2023-ban a másodosztályú BVSC játékosa lett, ahonnan egy honvédos kitérővel vonult vissza tavaly nyáron.

Mitrovics azonban nyár óta az Újpest NB III-ban szereplő második csapatával készült, ahol télen felkészülési mérkőzéseken is pályára lépett. A szerb középpályás most másodedzőként csatlakozott az NB I-es csapat szakmai stábjához.

„A tíz másodperc soknak számít?” – kérdezett vissza arra a felvetésre Nikola Mitrovics, hogy sokat kellett-e gondolkodnia a klub ajánlatán.

„A viccet félretéve, amikor Ratatics Péter elnök úr megkeresett, hogy szerinte tudnék segíteni a csapatnak, és Bartosz Grzelak is örülne, ha csatlakoznék, nem sokat hezitáltam. Rengeteget kaptam az Újpesttől a karrierem azon szakaszában, amikor talán a legnagyobb szükségem volt rá. Játszottam pár helyen, de mindig is ezt a klubot imádtam a legjobban. Szeretem az itt dolgozó embereket, a szurkolókat, és tudom, hogy ők is kedveltek játékosként. Az a legkevesebb, hogy most, amikor egy nehezebb időszakot él meg a Klub, jövök, ha úgy érzik, szükség van rám. A beszélgetésünk során meggyőződtem róla, hogy ő is ugyanúgy akarja a sikert, mint én, vagy az Újpest bármelyik szurkolója” – mondta Nikola Mitrovics, aki elárulta, távozása óta is követte a klubot, hiszen rengeteg szállal kötődik Újpesthez.

A szerb középpályás kitért rá, az újpesti utánpótlásban pallérozódó fia majdnem sírva fakadt örömében, amikor megtudta, édesapja visszatér az NB I-es csapathoz.

„Új impulzust szeretnék adni nekik, azt gondolom, Újpesten nem kell bemutatnom magam, mindenki tudja, milyen a habitusom, csak a győzelem érdekel, bármi áron. Azt a mentalitást, karaktert szeretném átültetni a srácokba, amit én képviseltem játékosként. Már egyeztettem Bartosz Grzelak vezetőedzővel is, elmondta, milyen szerepet szán nekem, átbeszéltük az elképzeléseinket. Szeretném elérni, hogy a szurkolók edzőként is úgy elfogadjanak, ahogy játékoskoromban tették, a csapatnak és benne mindenkinek pedig egyénileg is vissza kell szerezni az önbizalmát és a hitét. Ezen biztos tudok segíteni!” – jegyezte meg Mitrovics.