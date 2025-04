Bognár György: Három góllal kellett volna vezessünk

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE 2–1 (0–1)

Miskolc, DVTK Stadion, 4617 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Acolatse (87.), Edomwonyi (89.), ill. Camaj (30. – 11-esből)

Valdas DAMBRAUSKAS, a DVTK vezetőedzője

– Micsoda megkönnyebbülés…

– Rendkívül zártan védekezett az ellenfél, főleg miután vezetést szerzett, így hiába birtokoltuk többet a labdát, sokáig nem tudtunk igazán veszélyesek lenni a kapujára. Ám hatalmas elismerés a játékosoknak, mert hittek magukban, és bár úgy tűnt, minden összeesküdött ellenünk, ők a legvégsőkig kitartottak és ennek győzelem lett az eredménye. Voltak sérültjeink, betegeink, akik az utolsó pillanatban kerültek ki a kezdőcsapatból, de végül minden nehézséget és a Kecskemétet is legyőztük.

– A játékosok hittek magukban – ön is hitt bennük?

– Természetesen. Mindennap együtt dolgozunk, rengeteget beszélgetünk, egyre jobban megismerjük egymást. Szeretnék segíteni a csapatnak, és mint mindig, most is nagyon bíztam bennük, és díjazom azt a kitartást, amellyel ezt a mérkőzést végigharcolták.

– Ha néhány pillanattal az egyenlítő gól előtt valaki felajánlja önnek a döntetlent, elfogadja?

– Bizony elképzelhető, hogy igen. Annak ellenére is, ha egy-egy lett volna a végeredmény akkor is azt mondom, hogy mi voltunk kicsivel jobbak, s nem mondtam volna igazságosnak a döntetlent. Viszont két ragyogó gólt szereztünk, így természetesen nagyon boldogok vagyunk.

GERA Zoltán, a KTE vezetőedzője

– Mit lehet ilyenkor mondani?

– Nem tudom… Kiengedtük a kezünkből a győzelmet. Amit elterveztünk, az működött, betartották a játékosok, amiről beszéltünk, voltak lehetőségeink, de elaludtunk, nem koncentráltunk a végén... Az egyenlítés után is volt lehetőségünk megszerezni a győzelmet, de az újabb ellentámadás a vesztünket okozta. Így elveszíteni egy megnyert mérkőzést a mi helyzetünkben nagyon fájdalmas.

– Hasonlított ez az ETO elleni meccsre? Abból a szempontból, hogy ott is az utolsó pillanatban vesztettek el két pontot.

– Ha egy csapat ilyen nyomás alatt van, folyamatosan győzelmi kényszerben játszik, előfordul, hogy nem tud végig koncentrálni. Ezen a két meccsen öt pontot veszítettünk, és ilyenkor a játékos és az edző is le van törve. Persze nincs mit tenni, fel kell készülnünk a következő mérkőzésre, ugyanúgy, ahogy a Győr elleni döntetlen után is tettük.

– Szinte végig nagyon stabil csapatjátékot nyújtott a KTE: mire készültek pontosan?

– Sokat beszéltünk arról, hogy a DVTK jobb oldala rendkívül gyors, azt le kell zárnunk akkor is, ha nálunk van a labda, és nagyon sokáig ezt meg tudtuk valósítani. De nem végig… Ilyen a futball, két diósgyőri játékos is élete legszebb gólját rúgta.

MTK Budapest–Paksi FC 1–2 (0–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3492 néző. Vezette: Pillók

Gólszerző: Bognár I. (75.), ill. Tóth Barna (37.), Böde (77.)



HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője az M4 Sportnak: – A semleges nézők örülhettek, sok akció futott a pályán, viszont egy félidőt oda ajándékoztunk az ellenfélnek. Pozitívum, hogy sikerült egyenlíteni, sajnos, szinte azonnal jött a paksiak második gólja.

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője az M4 Sportnak: – Nyertünk, de van hiányérzetem. Sok labdát szereztünk, helyzeteket dolgoztunk ki, kapufákat lőttünk. Az első negyvenöt perc után legalább három góllal kellett volna vezetni, ugyanakkor a végén megbüntethetett volna a futball.

A 27. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 11., péntek

Április 12. szombat

14.15: ETO FC Győr–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

19.45: ZTE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Április 13., vasárnap

14.00: Újpest FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 26 16 4 6 43–27 +16 52 2. Paksi FC 27 15 6 6 58–39 +19 51 3. Ferencvárosi TC 26 14 8 4 43–25 +18 50 4. MTK Budapest 27 12 5 10 46–37 +9 41 5. Diósgyőri VTK 27 10 9 8 34–39 –5 39 6. ETO FC Győr 26 9 10 7 36–31 +5 37 7. Újpest FC 26 7 10 9 28–36 –8 31 8. Fehérvár FC 26 8 6 12 32–38 –6 30 9. Zalaegerszegi TE 26 7 8 11 31–35 –4 29 10. Debreceni VSC 26 7 5 14 42–49 –7 26 11. Nyíregyháza 26 6 6 14 24–41 –17 24 12. Kecskeméti TE 27 4 9 14 27–47 –20 21