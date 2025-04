A Spartacus edzőjét is magukkal ragadták az érzelmek

SZABÓ István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Hogyan élte meg első keleti rangadóját?

– Most már értem, mit is jelent ez a mérkőzés a nyíregyházi és a debreceni szurkolóknak. Engem is magukkal ragadtak az érzelmek, fantasztikusak a drukkereink. Az elején talán még bennünk volt a legutóbbi csúfos vereség, de húsz perc elteltével magunkra találtunk, és egészen a vezető gólunkig uraltuk a meccset. Azt követően pedig az eredmény tartására törekedtünk, sikerrel.

– Mennyi bátorság kellett Darko Velkovszki és Farkas Bendegúz csapatba állításához?

– Farkas Bendegúzról tudtam, hogy jó futballista, nyilván játékhiánnyal küzd, így nem bírta végig a mérkőzést. Darko Velkovszkit nem ismertem, de miután utánanéztem, ki is ő, nagyon vártam, hogy felépüljön, és számíthassak rá. Ő olyan típusú labdarúgó, aki végig vezére lehet a védelmünknek. Nagyban köszönhetjük a két játékosnak, hogy a DVSC gólzsákjai, Bárány Donát és Brandon Domingues ezúttal nem találtak be. Az övékén kívül is láttam ragyogó egyéni teljesítményeket, nem tudom, Eppel Márton mikor játszott ennyire hasznosan a mezőnyben, mint most, és a büntetőt is higgadtan értékesítette.

– Mi volt nehezebb a Fradi elleni kiütés után: fejben vagy taktikailag rendezni a sorokat?

– Egyértelmű, hogy fejben. Egy ilyen vereséget nem lehet meg nem történtté tenni, de a keleti rangadó megnyerésével talán némileg feledtetni tudtuk.

Nestor EL MAESTRO, a DVSC vezetőedzője

– Az idegek harca volt?

– A második félidőben különösen szenvedélyes és intenzív volt a mérkőzés. A Nyíregyházának megvolt a hazai pálya előnye, amit a szurkolói biztosítottak a számára. Összességében nem volt nagy különbség a csapatok között, mi azért az első félidőben határozottabban, jobban játszottunk, taktikailag és szervezettségben is jobbak voltunk. A meccset a részletek, a koncentráció és időnként szerencsés és balszerencsés pillanatok döntötték el. Egy biztos, nem adjuk fel, a továbbiakban is kitartóan küzdünk.

– Miért nem tudta megismételni csapata a múlt heti sziporkázó támadójátékot? Az ellenfél nehezítette meg az életüket vagy a kulcsjátékosok fogtak ki gyengébb napot?

– Ha minden meccsen négy gólt szereznénk, nem a kiesés ellen küzdenénk. Ilyen a futball.

– Mi a véleménye a meccset eldöntő tizenegyesről?

– A VAR-monitoron keresztül azt láttam, hogy egyrészt a lábak összeértek, másrészről viszont a labdát a kapusunk érte el hamarabb. Az én álláspontom az, hogy az ilyen szituáció nem ér tizenegyest, de a játékvezetőt kell kérdezni, mi ilyenkor a szabály.