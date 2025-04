A sokoldalú Szécsi Márkkal vágna vissza a DVTK-nak a Loki

DEBRECEN–DIÓSGYŐR 19.30

Szélső védőként is a DVSC erőssége Szécsi Márk, aki abban bízik, erőt merítenek a KTE elleni sikerből, és a Diósgyőr legyőzésével újabb lépést tesznek a bennmaradás felé vezető úton.

SOROZATBAN ÖT NYERETLEN bajnoki után az előző fordulóban 3–1-re győzött a DVSC a Kecskeméti TE vendégeként, lépve egyet a bennmaradás kiharcolása felé. A sok jó debreceni teljesítmény közül is kiemelkedett Szécsi Márké, aki előbb vezetést szerzett a csapatának, aztán 1–0-nál gólpasszt adott Vajda Botondnak, nem mellékesen óriási futómunkát végezve bejátszotta a pálya teljes jobb oldalát. Aki figyelemmel követi a klub saját nevelésű labdarúgójának pályafutását, tisztában lehet vele, korábban rendre támadóként számoltak vele, egy ideje azonban a korábbinál több védekező feladatot kap, s ebben a szerepkörben sem jön zavarba.

„Azért a támadóvéna bennem van, ez látszott a Kecskeméten rúgott gólomnál is – mondta lapunk érdeklődésére a DVTK elleni találkozóra készülve Szécsi Márk. – Korábban valóban rendre csatárként számítottak rám, ugyanakkor védekezőfeladatom akkor is volt, a KTE ellen viszont szélső védőt játszottam, ebből a pozícióból muszáj előremenni, a támadást segíteni, amikor a helyzet engedi. Mindjárt a mérkőzés elején a hazaiak részéről volt egy rossz passz, lecsaptam a labdára, a velem szemben álló Zeke Márió pedig behátrált, alighanem arra számítva, kifelé tolom meg, és beadással próbálok veszélyt teremteni. Kettőt toltam a labdán, éreztem, lőni kell, óriási boldogságot jelentett azzal szembesülni, hogy vezetünk! Hogy egy ilyen megoldás után miért nem vállalkoztam a második gólunk előtt is? Annál a támadásunknál a KTE megvolt létszámban, úgy érzékeltem, vagy nyolcan állnak előttem, a játék teljesen áttolódott a jobb oldalunkra. Ezért döntöttem úgy, hogy keresztbe passzolok Vajda Botondnak, ő pedig remek lövéssel talált a bal alsó sarokba. Viszonylag hamar jött a szépítés, de a szünetre kétgólos vezetéssel mehettünk, és bár a fordulás után is nyíltak lehetőségeink, a meccs vége felé már nehezen tudtuk megtartani a labdát – Lang Ádám egyszer ziccerben mentett –, és az utolsó pillanatig koncentrálni kellett. A lefújás után nyilván örültünk, de inkább mindenki szolidan, magában, hiszen továbbra is a vonal alatt vagyunk, győzelmekre van szükségünk.”

Ez valóban így van, ugyanakkor a Loki már csak egy pontra van a bennmaradást jelentő tizedik pozíciótól, sőt a kilencedik ZTE-t háromra megközelítette, és ha jól jön ki a hétvégéből, két riválisát is megelőzheti. Tegyük hozzá, a DVTK elleni találkozó akkor sem ígérkezik könnyűnek, ha a Nagyerdei Stadionban rendezik. A Diósgyőr még mindig ott van a felsőházban, 25 forduló alatt 13 ponttal többet gyűjtött a DVSC-nél, ráadásul az idényben kétszer is legyőzte riválisát: előbb Debrecenben 1–0-ra (Bozsidar Csorbadzsijszki góljával), Diósgyőrben pedig 3–1-re (Vlagyiszlav Klimovics, Gera Dániel és Marko Rakonjac találatára csak Brandon Dominguestől érkezett válasz)

„Nem kell a múlttal foglalkozni, hazai pályán játszhatunk, a szurkolók zöme bennünket támogat, a Kecskeméten mutatott játékunkra igenis lehet alapozni – folytatta Szécsi Márk. – Az előző fordulóból jól jöttünk ki, ugyanakkor van még hátra nyolc mérkőzés, mindegyiknek nagy a jelentősége, ezen a hétvégén a DVTK elleni bajnokiból kell a legtöbbet kihoznunk. Kapott gól nélküli meccsnek akkor is tudtam örülni, amikor támadó voltam, ez még inkább így van, amióta több a védekezőfeladatom, de... Természetesen a három pont megszerzése a legfontosabb, szóval inkább kettő egyes siker, mint gól nélküli döntetlen. Nehéz kilencven perc előtt állunk, de mindent megteszünk a DVTK legyőzése érdekében.”

KECSKEMÉT–GYŐR 14.30

A jelek szerint nehéz meccs vár a kisalföldiekre: az ebben az évben még veretlen ETO az ősszel kétszer is kikapott az utolsó helyezett KTE-től.

MÉG A FEBRUÁRI, MTK Budapest elleni 5–0-s siker után joggal hitték a Kecskeméti TE szimpatizánsai, hogy a Gera Zoltán vezetőedző által irányított együttes elindul felfelé a tabellán, azonban tévedtek. Hiába az önbizalom-növelő győzelem, újabb három vereség, valamint két szerény döntetlen következett. Az önbizalom, lehet, elillant, ám remény még maradt, hiszen nyolc forduló hátravan a bajnokságból. Szombaton ismét nehéz feladat vár a kecskemétiekre, hiszen a 2025-ben még veretlen ETO FC Győrt fogadják a Széktói Stadionban. Kulcsfigura lehet Pászka Lóránd, a Ferencvárostól kölcsönkapott labdarúgó hatalmas gólt rúgott a Debrecennek a legutóbbi fordulóban.

„Valóban jól eltalált lövéssel szereztem az első kecskeméti gólomat – nyilatkozta a KTE honlapjának a 29 éves labdarúgó. – Kellemes emlék marad, ráadásul jót tett a lelkemnek, viszont sajnálatos, hogy ennek ellenére kikaptunk a Lokitól. Persze ez már a múlt, most az ETO elleni meccs következik, s azon leszünk, hogy könnyelmű labdavesztéseket ne kövessünk el, valamint nem hibázhatunk védekezésben, s a támadójátékunkon is van mit javítani. Remélem, mindez meglátszik a győriek ellen.”

Az ETO FC Győr a mezőny egyetlen olyan csapata, amelyet a sereghajtó kétszer is legyőzött. Előbb augusztusban hazai pályán 2–1-re, majd novemberben Győrben is 2–1-re nyertek Lukács Dánielék. Mindkét mérkőzésen játszott az ETO saját nevelésű középpályása, a jó formában futballozó Tóth Rajmund, a húszéves középpályás szerint itt az idő a visszavágásra.

(Fotó: Szabó Miklós)

„El kell vonatkoztatnunk attól, hogy a KTE az utolsó helyen áll a tabellán – mondta a klub honlapjának adott interjúban a középpályás. – Eddig kétszer találkoztunk és mindkét meccset elveszítettük. Itt az ideje, hogy visszavágjunk. Jó csapattal mérkőzünk, még akkor is, ha az idény nem úgy sikerült a kecskemétieknek, ahogy szerették volna. Szóval fel kell készülnünk belőlük, és ugyanúgy kell koncentrálni, mintha a Ferencváros ellen futballoznánk. Ebben az évben még veretlenek vagyunk, s a csapat folytatni akarja a tizenkilencedik forduló óta tartó sorozatot. Mindent beleadunk.”

PAKS–NYÍREGYHÁZA 17.00

A Paksi FC az idén még veretlen, a Nyíregyháza pedig gödörben van, öt tétmérkőzés óta szerzett gól nélkül nyeretlen. A Szpari novemberben legyőzte a tolnaiakat, a kapus Tóth Balázs szerint ez a cél szombaton is.

EGYSZER MÁR SIKERÜLT. A Nyíregyháza Spartacus novemberben hazai pályán 4–2-re megverte a Paksot, szombaton pedig a tolnaiak otthonából igyekszik elvinni a három pontot. De ez nem lesz könnyű, egyrészt a tabella harmadik helyén álló Paks az idén még veretlen, másrészt a Szpari hullámvölgybe került: az előző öt tétmérkőzésén nem szerzett gólt, s egy döntetlen mellett négyszer kikapott. Egy pontra a kieső hely…

„Mély gödörben vagyunk, de ismét itt a lehetőség arra, hogy kikecmeregjünk belőle – mondta lapunknak Tóth Balázs, a Nyíregyháza 20 éves kapusa. – Vészesen közeledik a bajnokság vége, muszáj összeszednünk magunkat, ha bent akarunk maradni. Hogy mi kellene a szombati sikerhez? Ha ugyanazzal a mentalitással lépünk pályára, mint a novemberi meccsen, illetve csapatként és egyénileg is kimagaslót nyújtunk, meg tudjuk csinálni. Ismerjük a Paks játékstílusát, tudjuk, hogy futballistái ívelgetnek, ez az egyik erősségük. Én egyébként szeretek kimozdulni a beadásokra, vélhetően most is meg kell majd tennem néhányszor. Figyelnünk kell erre a játékelemre, ha maximálisan koncentrálunk, elhárítjuk a paksi légiveszélyt.”

Tóth Balázs felkészült rá, hogy a paksiak ellen várhatóan sokszor ki kell majd mozdulnia a kapujából (Fotó: Balogh László)

Nehéz lesz, a Paks az idei tíz tétmeccséből ugyanis hetet megnyert, három döntetlennel ért véget, s a héten Kisvárdán továbbjutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe – amelyben a Zalaegerszeggel csap össze –, míg a Szpari a ZTE elleni vereséggel kiesett a kupából.

„Ellenfelünk jó formában van, de egyik csapat sem legyőzhetetlen az NB I-ben – folytatta az U21-es válogatott kapus. – Rengeteget számít, hogy melyik együttes akarja jobban a győzelmet. Az öltözőn belül sokat beszélgettünk a helyzetünkről, s arra jutottunk, nincs más hátra, mint előre. Mindent bele kell adnunk ahhoz, hogy kimásszunk a gödörből és elinduljunk felfelé. Öt mérkőzés óta nem nyertünk és nem szereztünk gólt sem, lehet, hogy túlságosan rágörcsölünk erre. Nyilván ez a sikertelen időszak mentálisan megviselte a csapatot, ám ha bármilyen módon – akár kis szerencsével – betalálunk, átszakadhatna a gát.”

A hátralévő nyolc fordulóban a bennmaradásért kell harcolniuk a nyírségieknek, akik ebben az időszakban megmérkőznek még a Pakssal, a Fehérvárral, a Ferencvárossal, a Debrecennel, a Kecskeméttel, a Diósgyőrrel, az Újpesttel és a Zalaegerszeggel. Mi dönthet a bennmaradásért zajló küzdelemben?

„Döntő lehet, melyik csapat miként tudja kezelni a nyomást – jelentette ki a fiatal játékos. – Ha gyorsan talpra állunk és jönnek a gólok is, meghosszabbíthatjuk élvonalbeli tagságunkat. Mindent megteszünk érte.”

NB I

26. FORDULÓ

14.30: Kecskeméti TE–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!