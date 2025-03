Vécsei Bálint: Tapadunk az élmezőnyre a Pakssal, a tavasszal bármi megtörténhet

A FORDULÓ SIMA GYŐZELME

Hasít a Paksi FC, Bognár György vezetőedző csapata őrzi idei veretlenségét, miután szombaton legyőzte a Diósgyőri VTK-t (2–0) idegenben Bozsidar Csorbadzsijszki öngóljával és a hétvégén éppen a 200. élvonalbeli meccsén pályára lépő Osváth Attila találatával. A tolnaiak az utóbbi hat NB I-es összecsapásukon 14 pontot szereztek (négy győzelem, két döntetlen), a Mol Magyar Kupában pedig bejutottak a negyeddöntőbe, miután Mezőkövesden diadalmaskodtak (3–0). A paksi gépezetben fontos láncszem a Ferencvárossal négyszeres bajnok Vécsei Bálint, a rutinos, 31 éves játékos a védelemben és egy sorral feljebb is rendkívül hasznos, érett futballt nyújt, stabilitást ad együttesének – így történt Miskolcon is, ahol középpályásként kapott lehetőséget.

„Végig mi irányítottuk a meccset, a Diósgyőrnek elvétve akadt lehetősége, nyugodtan mondhatom, magabiztosan szereztünk három pontot – mondta lapunknak a paksiak 12-szeres válogatott játékosa, aki a bajnoki idényben egy gólnál és három gólpassznál jár. – Hamarabb is eldönthettük volna, több esélyünk nyílt rá, ha kicsit pontosabbak vagyunk, nagyobb különbséggel nyerünk. Jól éreztem magam a pályán, most nem a védelem bal oldalán, hanem a középpálya közepén, vagyis a régi, megszokott helyemen kaptam bizonyítási lehetőséget. A három belső védős rendszer bal oldalán Szabó János játszott, s miután a középpályánkról kiesett a lábujjtörést szenvedő Windecker József, valamint Ötvös Bence öt sárga lapos eltiltását töltötte, én húzódtam feljebb. Vagyok már annyira rutinos, hogy ez a pozícióváltás ne okozzon gondot, tudtam, mi a feladatom. Hogy hol játszom legközelebb? Nem tudom, majd a szakmai stáb dönt – engem csak az érdekel, hogy a pályán legyek!”

Jól szerepel tavasszal a Paks (Fotó: Koncz Márton)

Az pedig szinte borítékolható, hiszen az idénybeli 23 bajnokiból 21-szer játszott, 18-szor kezdőként, háromszor pedig a kispadról beszállva. A csapat legközelebb pénteken az Újpest FC ellen lép pályára hazai pályán, a meccs 20.30-kor kezdődik – a Paks jelenleg harmadik a tabellán, az éllovas felcsútiak mindössze négy, a második ferencvárosiak csak két ponttal szereztek többet, vagyis a bajnoki címért zajló csata nyílt.

„Érzem a bizalmat a szakmai stábtól, ami jóleső érzés, minden meccsen meg akarom hálálni. Amikor csaknem egy éve, tavaly áprilisban aláírtam Paksra, nehéz időszakot éltem meg, hiszen a családdal decemberben elhagytuk Japánt, a Kobéban kevés játéklehetőséget kaptam, majd ezután klub nélkül maradtam, egyedül készültem, végül a Pakssal találtunk egymásra. Semmit sem bántam meg, ma is ugyanúgy aláírnék a klubhoz, mint egy éve. Tavaly ősszel még nem úgy ment a játék, ahogyan szerettem volna, utol kellett érnem magam erőnlétileg, de tudtam, ez előbb-utóbb sikerül. A téli felkészülés idején már éreztem, hogy akár kiemelkedően is szerepelhetünk a folytatásban, én is új szerepkörben kaptam esélyt, a védelem bal oldalán, s tetszett ez a felállás. Az ősszel sajnos több olyan meccsen is buktunk pontot, pontokat, amelyeket meg kellett volna nyernünk, ám valamiért mégsem sikerült – volt, hogy három szerzett gól sem volt elég, a Diósgyőr nyert Pakson négy-háromra. Szóval a télen előreléptünk, stabilabbá váltunk, remélem, ebben nekem is van szerepem. Szappanos Péter érkezése is fontos volt, nagyon jó, rutinos kapus. Nem lehet a véletlen műve, hogy az idei hét tétmeccsünkön négyszer nem kaptunk gólt. Remélem, az Újpestet is sikerül lenulláznunk és három pontot szerzünk – ellenfelünk nincs jó passzban, ám ez semmit sem jelent, nem szabad ebből kiindulnunk, mert akkor bajba kerülhetünk. Tudom, közhely, de csak meccsről meccsre szabad gondolkodnunk. Persze mi is látjuk a tabellát, tapadunk az élmezőnyre, még bármi megtörténhet. A diósgyőri mérkőzés is bizonyította, jelenleg nagyon egységes a csapat és bárki is esik ki a sorból, pótoljuk: nem szerepelt a keretben Böde Dániel sem, Ötvös Bence és Windecker József is hiányzott, ám nélkülük is sikeresek voltunk. Ebben rejlik az erőnk, bárki játszik, bizonyítani akar, egyfelé húz mindenki, ebből pedig valami szép is kisülhet, reméljük, a trófeák számában is megmutatkozik… A Magyar Kupában is versenyben vagyunk, az elődöntőbe jutásért a Kisvárdával játszunk, címvédőként nem lehet más célunk, mint hogy újra bejussunk a döntőbe.”

Vécsei Bálint hozzátette, nem mondott le a válogatottságról – eddig 12-szer szerepelt a nemzeti csapatban, legutóbb két éve, 2023 márciusában játszott a Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtezőn (3–0), amelyen gólt szerzett.

„Motivál, hogy újra meghívót kapjak. Amikor két éve gólt szereztem a bolgárok ellen, nem gondoltam volna, hogy az lesz az eddigi utolsó meccsem válogatott szerelésben. Meglátjuk, mit hoz a jövő.”

A FORDULÓ BOLDOGSÁGA

Szépe János: Egyre biztosabb az ETO helye az NB I-ben

Az ETO FC Győr már kacsingat felfelé a tabellán, de Szépe János szerint továbbra is minden egy gondolat körül forog a klubon belül: győzelmekkel menekülni a kiesőzóna környékéről.

Sokat kellett várnia Szépe Jánosnak arra, hogy zöld-fehér mezben legyőzze a Nyíregyházát. Győrbe szerződése óta az NB II-ben oda-vissza megverte a szabolcsi együttes az ETO-t, az NB I-es évadban pedig két meccsen csak egy pontra futotta, így már ideje volt, hogy a Tímár Krisztián vezette csapatot két vállra fektessék: szombaton idegenben 1−0-ra nyertek a győriek.

„A csapat nagy része kicserélődött azóta, de bennem, illetve azokban, akik az előző idényben is itt voltak, kifejezetten volt egy ilyen érzés, hogy végre sikerült – nyilatkozta lapunknak a héten szombaton a 29. életévét betöltő belső védő. – Nagyon boldogok voltunk a meccs után, mert egyre távolabb kerülünk a kiesőzónától, és egyre biztosabb a helyünk az NB I-ben.”

Szépe János (szemben) nagyon örült Bánáti Kevin gólpasszának (Fotó: Czinege Melinda)

Szépe János különösen örülhetett a győzelemnek, hiszen úgy szerzett győztes gólt, hogy a tavaszra kikerült a kezdőcsapatból, csak az elmúlt két bajnokin került vissza. Pedig 2023 nyarától kirobbanthatatlan volt, a csapatkapitányi karszalagot is viselte. Érdeklődésünkre elmondta, ez a futballista életének a része, nincsenek fájó érzései ezzel kapcsolatban.

„Mindenki szeretne játszani, de el kellett fogadni ezt a helyzetet, és amikor megkaptam, próbáltam élni a lehetőséggel. A tavaszi eredmények alapján nem is volt indokolt a változtatás. Van ilyen, hogy kikerülsz a kezdőből, ám a szereplésünk a bizonyíték, hogy a padon is jelentős játékerő található. Sorsszerű, hogy a szintén kevés lehetőséget kapó Bánáti Kevin gólpasszából szereztem a gólomat.”

A tavasszal a Paks mellett az ETO szerezte a legtöbb pontot a bajnokságban (14-14), s így már csak öt pont a lemaradása a negyedik, akár európai kupaindulást érő (abban az esetben, ha olyan csapat nyeri meg a Magyar Kupát, amely az első három pozíció valamelyikén végez a bajnokságban) helyen álló MTK Budapesthez képest.

„Nyilván elkezdtünk beszélni arról, hogy jó lenne a negyedik helyet elcsípni, de a legfontosabb továbbra is a bennmaradás, ez a reális célkitűzésünk. Kacsingatunk felfelé, ám például a negyedik hely vagy a dobogó nem tartozik az idény előtt megfogalmazott céljaink közé, noha örülnénk, ha összejönne. A Nyíregyházához hasonlóan a Debrecen ellen sem nyertünk az első két körben. Az utolsó helyezett ellen egyértelmű a cél hazai pályán pénteken: győzni akarunk, és akkor még inkább eltávolodunk a veszélyzónától.”

AZ OTP BANK LIGA-IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4295 A 23. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4745

A FORDULÓ VÉDÉSEI

A válogatott meghívó is motiválja a Puskás Akadémiában parádézó Pécsi Ármint

Több nagyszerű védést is bemutatott Újpesten Pécsi Ármin, aki bízik benne, a Puskás Akadémia vasárnap újra győztes útra lép.

Továbbra is ragyogó formában Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia 20 ­éves kapusa. Újpesten a vasárnapi bajnoki első félidejében nem igazán tették próbára, ám a szünet után, már 1–1-es állásnál többször is nagyot védett. Nem jött zavarba, amikor öt perccel a rendes játékidő letelte előtt Fran Brodic az öt és feles jobb oldali sarkáról sarokkal tette kapura a labdát, Bese Barnabás emelésénél szögletre ütötte a labdát, a legnagyobb bravúrját pedig alighanem Horváth Krisztofer kapáslövésének hárításánál láthattuk tőle.

„Már vasárnap este lezártam magamban az Újpest elleni meccset, akkor is az volt az érzésem, reális eredmény a döntetlen – mondta lapunknak Pécsi Ármin. – Nyilván alakulhatott volna jobban is a párharc, de benne volt az is, hogy esetleg pont nélkül maradunk. Apró részletekben hibáztunk, többek között túlságosan sok szöglethez juttattuk az ellenfelet, bár a gólt bedobás után kaptuk. A vezetés megszerzése után szinte azonnal egyenlített az Újpest, annak viszont örültem, hogy amikor kellett, fontos pillanatokban tudtam védeni. Bese Barnabás emelését is egy bedobás előzte meg, nem mutatott volna jól, ha kétszer is ilyen helyzetből kapunk gólt. Horváth Krisztofer lövésénél még nehezebb volt hárítani, addig szinte csak lábbal kellett segítenem a csapatot.”

Pécsi Ármin az Újpest ellen is kiemelkedett a mezőnyből (Fotó: Szabó Miklós)

Nem lett volna meglepő, ha Marco Rossi szövetségi kapitány Pécsi Ármin nevét is említi a válogatott hétfői kerethirdetésénél, és bár ez nem történt meg, ha fejlődése töretlen marad, idővel számíthat a meghívóra. A felcsúti együttes egész éves kiegyensúlyozott szereplésének a titka amúgy többek között az, hogy az ősszel csak egyszer került olyan helyzetbe, amikor két egymást követő bajnokin győzelem nélkül maradt (pontosabban akkor három mérkőzésen nem nyert), az ellenfelek ugyanazok a csapatok voltak, mint márciusban: a DVTK és az Újpest (valamint a ZTE).

„Az lett volna meglepőbb, ha az én nevem is elhangzik a kerethirdetésnél, de azért dolgozom, hogy egyre nagyobb esélyem legyen a meghívóra. Remélem, az U21-es csapatba meghívnak, az mozgat, hogy jó legyen a teljesítményem, ami idővel akár A-válogatott kerettagságot is érhet. És hogy a tavasszal ugyanúgy a DVTK és az Újpest ellen maradtunk győzelem nélkül, mint az ősszel? A statisztika sohasem hazudik, ám helyette inkább a saját játékunkkal foglalkozunk. Ha az rendben lesz, lezárhatjuk a sorozatot, vasárnap hazai pályán megverhetjük a ZTE-t.”

A FORDULÓ BOSSZÚSÁGA

Bakti Balázs még le sem ült a ZTE kispadjára, amikor a cseréjét kiállították

Bakti Balázs lendületes játékára a folytatásban is nagy szüksége lesz a ZTE FC-nek (Fotó: Unger Tamás)

Bakti Balázs, a ZTE FC 20 éves támadó középpályása az MTK elleni pontvesztést felcsúti győzelemmel hozná helyre csapatával.

Értékes két pontot hagyott kicsúszni a kezéből a Zalaegerszeg, amely hazai pályán vezetett az MTK ellen Yohan Croizet 3. percben szerzett góljával, rengeteg helyzetet dolgozott ki, többször is lezárhatta volna a mérkőzést, ám a 91. percben kapott gól miatt kénytelen volt beérni egy ponttal. Nem először tékozol már el győzelmet vagy döntetlent ebben az idényben a ZTE a meccs végén.

„Nyilván rosszul éljük meg ezt, főleg most, amikor már elhittük, magunk mögött hagytuk ezt az időszakot – mondta lapunk megkeresésére Bakti Balázs, az ZTE támadó középpályása. – Pedig működött, amit elterveztünk jó formában lévő riválisunk ellen, de muszáj értékesíteni a helyzeteinket. Az MTK az előző két fordulóban négyet rúgott a Diósgyőrnek, ötöt az Újpestnek, mi pedig legyőzhettük volna, ha jobban koncentrálunk a kapu előtt. A saját játékommal sem vagyok most teljesen elégedett, az előző fordulókban jobban futballoztam. Most több feladat hárult rám védekezésben, támadásban nem tudtam annyit hozzátenni, amennyit szerettem volna. Ám most már nem tehetünk mást: igyekszünk a pozitívumokból erőt meríteni, a hibákból pedig tanulni.”

Éppen a húszéves labdarúgó helyére állt be a 73. percben Anderson Esiti, akit az első megmozdulásáért – Gruber Zsombor bokájának megtaposásáért – azonnal kiállítottak.

„Még le sem ültem a kispadra, amikor láttam, hogy felmutatják a piros lapot – folytatta Bakti Balázs. – Balszerencsés szituáció volt, biztosan nem úgy kelt fel aznap Anderson Esiti, hogy mindenképpen kiállíttatja magát, inkább bizonyítani akart, és elragadta a hév. De nem ezen múlt, ha berúgjuk a helyzeteinket, semmit sem számított volna ez a kiállítás.”

A ZTE így most tíz fordulóval a vége előtt öt pontra van a kiesőzónától.

„Nyilván sokkal jobban jött volna nekünk a három pont, győzni akartunk már csak azért is, mert a Nyíregyháza és a Debrecen veresége, illetve a Kecskemét döntetlenje miatt mi lehettünk volna a forduló nyertesei a bennmaradásért versengő csapatok között. Legközelebb a listavezető Puskás Akadémia otthonában lépünk pályára, ott is a győzelemre törekszünk. Onnan adtak kölcsönbe, az a nevelőegyesületem, szeretnék jó játékkal bizonyítani és győzelmet ünnepelni, utána pedig szurkolok a felcsútiaknak, hogy nyerjék meg a bajnokságot, magunknak pedig a bennmaradásért.”

23. forduló

Március 7., péntek

Kecskeméti TE–Fehérvár FC 2–2

Március 8., szombat

Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr 0–1

ZTE FC–MTK Budapest 1–1

DVTK–Paksi FC 0–2

Március 9., vasárnap

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 1–1

DVSC–Ferencvárosi TC 0–1

24. forduló

Március 14., péntek

18.00: ETO FC Győr–DVSC (Tv: M4 Sport)

20.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 16., vasárnap

12.30: Fehérvár FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.15: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Puskás Akadémia FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)