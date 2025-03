Várkonyi Bence: Úgy érzem, legyőzhetjük a Puskás Akadémiát

Nem vár könnyű meccs a ZTE-re a listavezető Puskás Akadémia vendégeként. A PAFC az előző három tétmérkőzésén nem nyert, míg a kék-fehérek az elmúlt három bajnokijukon maradtak győzelem nélkül. A két csapat legutóbb novemberben Zalaegerszegen csapott össze, akkor 4–2-re nyertek a hazaiak.

„Egyértelműen az a célunk, hogy elhozzuk a három pontot Felcsútról – mondta Várkonyi Bence, a ZTE kedden 23. évét betöltő védője. – Legutóbb hazai pályán legyőztük a Puskás Akadémiát, most is képesek vagyunk rá, meglepetést akarunk szerezni. Az őszi sikerünk alkalmával bátran letámadtunk, mi birtokoltuk többet a labdát, és jól használtuk ki a helyzeteinket, most is ugyanezt kell csinálnunk, csak ezúttal idegenben. A múlt héten sok helyzetet hagytunk ki az MTK ellen, reálisan nézve három-négy gólt is szerezhettünk volna, de értékelendő, hogy megvoltak a lehetőségeink. A héten keményen készültünk, természetesen gyakoroltuk a befejezéseket is, remélem, ezúttal jobban megy majd, mint egy héttel ezelőtt. Illetve hátul stabilnak kell lennünk.”

A ZTE játékosai már összesen négy piros lapot kaptak ebben az idényben, kétszer Várkonyi Bencét állították ki. Sőt, a zalaiak tavasszal háromszor is tíz mezőnyjátékossal fejezték be az aktuális bajnokit.

„Így is megvoltak a lehetőségeink, emberhátrányban is pariban voltunk az ellenfelekkel. A VAR-korszakban sok elkésett taposást büntetnek a játékvezetők, Anderson Esiti és Almási László piros lapja után nem is reklamáltunk, ám az én győri kiállításommal már nem feltétlenül értek egyet – ugyanakkor a játékos nem tehet mást, mint elfogadja a játékvezető döntését. Bár sok piros lapot kaptunk, egyáltalán nem vagyunk durva csapat, csupán a futball keretein belül maradva igyekszünk kemények lenni.”

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Március 14., péntek

ETO FC Győr–Debreceni VSC 0–0

Paksi FC–Újpest FC 6–1

Március 16., vasárnap

12.30: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.15: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS 1. Puskás Akadémia 23 14 3 6 38–25 +13 45 2. Paksi FC 24 13 5 6 53–37 +16 44 3. Ferencvárosi TC 23 12 7 4 36–24 +12 43 4. MTK Budapest 23 11 4 8 40–32 +8 37 5. Diósgyőri VTK 23 9 7 7 30–33 –3 34 6. ETO FC Győr 24 8 9 7 33–29 +4 33 7. Újpest FC 24 7 9 8 26–32 –6 30 8. Fehérvár FC 23 8 4 11 30–34 –4 28 9. Zalaegerszegi TE 23 6 7 10 27–32 –5 25 10. Nyíregyháza Spartacus 23 6 6 11 24–34 –10 24 11. Debreceni VSC 24 5 5 14 35–47 –12 20 12. Kecskeméti TE 23 4 8 11 24–37 –13 20