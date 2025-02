Pászka Kecskeméten folytatja, teljes a KTE tavaszi kerete – hivatalos

Botka Endre után Pászka Lóránd is Kecskemétre került a Ferencvárostól, a mindkét szélen bevethető védőt a szezon végéig vette kölcsön a KTE.

„Felpörögtek az események az utóbbi napokban, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretném, ha nekem és a csapatnak is sikeres lenne ez a tavasz. Az elmúlt időszakban kevés lehetőséget kaptam, szerettem volna ezen változtatni. Gera Zoltán amellett, hogy egy nagyon szimpatikus tervet vázolt fel nekem, nagyon ragaszkodott is hozzám, ez sokat nyomott a latba nálam. Nem egyszer játszottam már a KTE ellen a múltban, a Fradival is mindig egy erős és kellemetlen ellenfélre kellett felkészülnünk. Azon leszek most már maximálisan, hogy a Kecskemétet segítsem, minél több mérkőzésen lehetőséget kapva. Február 12-én nagybácsi lettem, megszületett a testvérem kislánya, Tilda, ennek tiszteletére ebben a mezszámban is fogok futballozni Kecskeméten” – mondta Pászka Lóránd új klubja hivatalos honlapján.

A kézdivásárhelyi születésű, 28 éves Pászka Lóránd 2011-ben került a Szeged-Csanád GA utánpótlásába, 2013-tól kezdve pedig folyamatosan a felnőtt együttesben szerepelt már az NB II-ben és az NB III-ban. 2019-ben a Szegeddel megnyert NB III-as bajnoki cím és 66 tétmeccs után a Ferencvároshoz, majd egyből kölcsönbe Soroksárra igazolt, ahol két és fél éven át meghatározó alapembere volt a másodosztályú gárdának, 76 találkozón 6 gólig és 18 gólpasszig jutott. Jó teljesítményére a Ferencvárosnál is felfigyeltek, a zöld-fehérek 2022 februárjában igazolták vissza. A Ferencvárosban leginkább az első másfél évében kapott sok játéklehetőséget, a nemzetközi porondon is megmutathatta magát, főleg az Európa Ligában. Összesen három bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert az FTC-vel, 52 tétmeccsen 2 góllal és 7 gólpasszal hozzájárulva a sikerekhez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Alekszandar Csirkovics (szerb, Topolya SC – Szerbia), Gróf Dávid (szabadon igazolhatóként, legutóbb Levadiakosz – Görögország), Lenny Joseph (francia-haiti, Grenoble Foot 38 – Franciaország), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Qarabag – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe érkezők: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Guilherme Henrique (Guilherme Henrique de Oliveira Morais, brazil, Corinthians – Brazília)

Távozók: Kady Borges (brazil, Qarabag – Azerbajdzsán), Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aberdeen – Skócia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK), Owusu Kwabena (ghánai, Zalaegerszegi TE FC, majd Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Virgil Misidjan (holland)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Driton Camaj (montenegrói, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Michael López (argentin, FC Lahti – Finnország)

Kölcsönbe érkezők: Botka Endre (Ferencvárosi TC), Pászka Lóránd (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: Kotula Máté (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Kovács Kolos (Békéscsaba 1912 Előre), Papp Milán (Gyirmót FC Győr)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –