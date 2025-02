Örökrangadó: Ferencváros–MTK

NB I

18. FORDULÓ

20.15: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Berke Balázs.

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A klubok nyilvántartása szerint 225 bajnoki örökrangadót játszott már az FTC és az MTK, bár a különböző adatbázisokban eltérő adatok szerepelnek. Ennek oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A párharcból 94-et nyertek meg a ferencvárosiak, 52 döntetlen és 79 kék-fehér siker mellett.

♦ A Ferencváros legutóbb sorozatban 4-edszer verte meg az MTK-t (6–1, 5–1, 2–1, 3–1), ráadásul úgy, hogy közben az összesített gólkülönbség 16–4 lett. Ha Varga Barnabásék vasárnap zsinórban 5-ödször is legyőzik a kék-fehéreket, akkor klubrekordot állítanak be, hiszen a zöld-fehérek részéről hasonlóra csak egyszer, 1965 és 1967 között volt példa az örökrangadók történetében. Más kérdés, hogy az MTK oldaláról viszont az 1949 és 1953 közötti 10-es győzelmi széria jelenti a csúcsot.

♦ A 81 Üllői úti találkozójukból 38-at nyert meg a Ferencváros, 26-ot az MTK, 17-szer döntetlenre végeztek. A Groupama Arénában legutóbb, tavaly februárban megrendezett, 5–1-es találkozó arról maradt emlékezetes, hogy Varga Barnabás egymaga négy gólt szerzett.

♦ A Ferencváros az előző 5 bajnokijából – 2 iksz és 1 vereség mellett – csupán a legutóbbi kettőt tudta megnyerni, azokat is minimális különbséggel 1–0-ra: otthon a ZTE ellen, majd Nyíregyházán is Varga Barnabás talált be.

♦ Robbie Keane vasárnap a bajnokságban is bemutatkozik az FTC kispadján. A 44 éves vezetőedző tavaly izraeli bajnoki címre vezette a Maccabi Tel-Avivot, amellyel 53 mérkőzésen elég magas, 2.32-os pontátlagot ért el. Barney Gannon 1914-es szerepvállalása után Keane a második ír edző a klub és a magyar élvonal történetében.

♦ Ha a Ferencvárosnál pályára lép Naby Keita, az 58-szoros guineai válogatott középpályás lesz az NB I történetének harmadik Bajnokcsapatok Európa-kupája/Bajnokok Ligája-győztes játékosa a háromszoros aranyérmes Puskás Ferenc és a 2012–2013-as idényben az Újpestben futballozó, brazil Bruno Moraes után.

♦ Az ősz végi formatabellán 2–1–2-es mérleggel a a középmezőnyben találjuk a fővárosi kék-fehéreket, ráadásul ezalatt a gólkülönbségük is semleges volt (10–10).

♦ A mezőnyből az FTC az egyetlen csapat, amely ebben az idényben odahaza még veretlen – 6 győzelem mellett a Debrecen majd a Diósgyőr ellen ikszelt, mindkétszer hátrányból.

♦ Az MTK házon kívül még nem játszott döntetlent ebben a bajnokságban, a 8 találkozója során a 2-es győzelmi sorozatait rendre 2 egymás utáni vereség követte. Ha a sorminta folytatódik, most ismét 2 idegenbeli sikernek kellene következnie.