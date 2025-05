Kikapott az elődöntőben, a bronzért játszhat az FTC a női vízilabda BL-ben

ÓRIÁSI LEHETŐSÉG ELŐTT ÁLLT a Ferencváros női vízilabdacsapata – nem mintha eddig ne lett volna rendkívüli a teljesítménye Matajsz Márk együttesének a Bajnokok Ligájában. Ebben az idényben elérte 2017 óta íródó története első négyes döntőjét a legrangosabb nemzetközi sorozatban – már a legjobb nyolc közé jutás is csúcsnak számított, de nem álltak meg a negyeddöntőben, a rekordgyőztes, nyolcszoros BL-aranyérmes olasz Orizzonte Cataniát búcsúztatták 19–15-ös összesítéssel, idegenben, majd otthon is kétgólos győzelmet aratva.

A pireuszi négyes döntő elődöntőjében a CN Sant Andreu volt a magyarok ellenfele pénteken, mely csapat tavaly érte el először a final fourt, végül bronzérem lett a menetelés jutalma. Ennek ellenére nem lehetett egyértelmű esélyesként kikiáltani a spanyolokat. Mindkét csapat selejtezőből jutott a főtáblára, és 11 győzelem, egy vereség volt a mérlegük az aktuális BL-idényben. A Sant Andreu éppen a Fraditól kapott ki 9–8-ra még a tavaly októberi selejtezők során, az FTC pedig csak a Matarótól kapott ki itthon, már a főtáblán februárban, de addigra már biztos volt a továbbjutás a negyeddöntőbe.

Bár Gurisatti Gréta kezdte meg a gólgyártást a találkozón, sajnos ez volt az egyetlen pillanat a mérkőzésen, amikor a zöld-fehérek vezettek. Még úgy is, hogy az első negyed közepén Neszmély Boglárka bravúrral kapufára tolta Elena Ruiz ötméteresét, a spanyolok lendületesebben kezdték a játékot – a párizsi olimpiai bajnok Ruiznak két lövése is beakadt, az ellenfél viszonylag könnyedén lépett meg 4–1-re a felvonás végére. A folytatásban hatékonyabban törte meg a magyar csapat a spanyolok védelmét, kétszer is felzárkózott egygólos hátrányra, az FTC görög légiósa, vagyis az ezúttal hazai környezetben játszó Eleftheria Plevritu is betalált. Elena Ruiz azonban továbbra is elemében volt, a nagyszünet előtti utolsó két percben kétszer is beköszönt, utóbbit ötméteresből szerezte, melyet így ezúttal már nem hárított Neszmély – 6–4-gyel fordultak a felek.

A harmadik negyed jelentős gólcsendet hozott magával, a Ferencváros a jó védekezést többször nem volt képes gólra, ezzel együtt további felzárkózásra fordítani, hol a kapufán, hol a blokkon csattant a labda, és a spanyol kapuban a szintén párizsi aranyérmes Martina Terré is alaposan felpörgött, számos szép védést mutatott be. Így amikor másfél perccel a felvonás vége előtt Queralt Anton gólt lőtt, úgy tűnt, nem sok remény marad a hajrára az FTC-nek – a bizakodást még meghagyta csapatának Leimeter Dóra, aki hét másodperccel a negyed vége előtt megmutatta, csak lehet gólt lőni Terrének is.

Az utolsó felvonásban a Fradi mindent megtett, hogy megtörje a spanyolok lendületét, de az egyenlítésre, illetve a remélt fordításra már nem maradt lehetőség. Vályi Vanda révén ugyan megint feljöttek a zöld-fehérek mínusz egyre, a maradék két és fél percben bekapott újabb két gólra nem volt idő válaszolni.

A másik elődöntőben két gigász, a szintén spanyol Sabadell és a görög Olympiakosz csapott össze. A 2012–2013-as idénytől kezdve szinte csak ez a két csapat győzött, a Sabadell kilenc, az Olympiakosz hatszor játszott döntőt – az összesen hétszeres BL-győztes spanyolok ez idő alatt hatszor, a görögök háromszor emelhették fel a serleget. Ezúttal már az elődöntőben összekerültek: gólgazdag meccsen a Sabadell 15–13-ra győzött, kialakítva ezzel a spanyol döntőt. Az FTC az Olympiakosszal játszhat a bronzéremért.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA NÉGYES DÖNTŐ (PIREUSZ)

CN SANT ANDREU (SPANYOL)–FTC-TELEKOM WATERPOLO 10–7 (4–1, 2–3, 1–1, 3–2)

Pireusz. V: Blanchard (francia), Ohme (német)

SANT ANDREU: TERRÉ – Palacio, E. RUIZ 2, A. RUIZ 2, Camús 1, Pérez, Crespí. Csere: ANTON 4, Schuijt, Farre, Cordóbes, Munoz 1. Edző: Javier Aznar

FTC: NESZMÉLY – Hertzka, Máté, GURISATTI 2, Palmieri, VÁLYI 2, LEIMETER 2. Csere: Plevritu 1, Farkas T., Kuna, Bonca, De Vries. Edző: Matajsz Márk

Emberelőny-kihasználás: 12/3, ill. 15/2

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1

Kipontozódott: Crespí (24. p.), Cordóbes (27. p.), Leimeter (29. p.)

KORÁBBAN

Olympiakosz (görög)–Sabadell (spanyol) 13–15 (5–4, 3–3, 2–4, 3–4)