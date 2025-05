Jön a telt házas Ferencváros–Puskás AFC aranyrangadó; már vasárnap eldőlhet a KTE kiesése

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 30. FORDULÓJA ELÉ4

SZOMBAT



ÚJPEST FC– ETO FC GYŐR



♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ez lesz a két csapat 140. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 60 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 43 győri siker.

♦ A lila-fehéreknek az előző bő másfél évtizedben nagyon nem megy az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 18 bajnokijukból 12-t elvesztettek a Rába-parti zöld-fehérek ellen és csupán egyszer, 2015 márciusában tudták legyőzni őket (1–0). Az újpestiek ebben a bajnokságban még be sem találtak Borbély Balázs együttesének kapujába, hiszen a fővárosi 0–0 után legutóbb Győrben 3–0-ra alulmaradtak.

♦ Újpesten a 69. NB I-es mérkőzésük jön, az eddigiek csaknem kétharmadát, 43-at a lila-fehérek nyerték meg, a döntetlenek száma 13, a győri diadaloké 12. Az előző 9 fővárosi összecsapásukon viszont csak egyszer tudtak nyerni az újpestiek – 3-szor döntetlen, 5-ször pedig vendégsiker született.

♦ A lila-fehérek legutóbb előnyről ikszeltek a DVTK-val (1–1), így a tavasz folyamán először veretlenek 3 forduló óta (1 diadal, 2 iksz).

♦ Az ETO az előző 3 bajnokiját egyaránt kétgólos különbséggel nyerte meg és az NB I-ben jelenleg a leghosszabb, 12 meccses veretlenségi sorozattal rendelkezik (8 győzelem, 4 iksz), tavasszal még nem kapott ki. Legalább ilyen hosszú szériája – akkor 22 meccsen át tartó – előzőleg a 2012–2013-as idényben volt a győrieknek, amelyben Pintér Attilával a kispadon bajnokok lettek.

♦ Házigazdaként az Újpest játszotta a legtöbb döntetlent – 8-at –, emellett 4-szer nyert, 3-szor vesztett, és a hazai tabellán csupán a DVSC-t és a KTE-t előzi meg.

♦ Vendégként az ETO gyűjtötte be a mezőnyben a harmadik legtöbb pontot, 22-t, a mérlege 5–7–2, de legutóbb több mint 8 hónapja, augusztus 16-án Kecskeméten veszített (1–2).



DEBRECENI VSC–MTK BUDAPEST



♦ Kilencvenhét NB I-es meccset rendeztek már ebben a párharcban, ezekből 32 hozott debreceni sikert, 19-szer döntetlenre végeztek, 46-ot pedig az MTK nyert meg.

♦ Februárban a fővárosi meccsüket 2–0-ra a Loki nyerte, amivel megszakította a kék-fehérek ellen 2022 májusa óta fennálló ötös vereségsorozatát. Érdekesség, hogy ebben a pontvadászatban az MTK mindkétszer tíz emberrel fejezte be a Debrecen elleni meccsét: szeptemberben Varju Benedeket a 81., a visszavágón Molnár Ádint a 73. percben állították ki.

♦ Debrecenben eddig 51 bajnoki játszottak, és bár a legutóbbi három találkozójukat a fővárosiak nyerték meg (1–3, 1–2 és 2–3), minimális különbséggel még mindig a hajdúságiak felé billen a mutató: 20-szor nyert a Loki, 12 iksz és 19 MTK-siker mellett. A gólkülönbség viszont a vendégek számára pozitív (90–77).

♦ A Loki fontos kiesési helyosztót veszített el legutóbb Nyíregyházán (0–1). Már eddig is a legtöbb gólt kapta (55), de ezzel immár a legtöbb veresége (16) is van most a mezőnyben, és ismét visszacsúszott a kieső zónába. Az előző 5 bajnokiján egyszer sem ikszelt (2 diadal, 3 vereség).

♦ Immár 5 bajnoki óta nyeretlen az MTK (2 iksz, 3 vereség) – ez a harmadik leghosszabb ilyen széria most az élvonalban. Ráadásul közben a kupaelődöntőt is elbukta az FTC ellen, tétmeccset legutóbb április 3-án a Fehérvár ellen nyert a Magyar Kupában (4–2).

♦ A NB I 12 helyszíne közül Debrecenben esett eddig a legtöbb gól, átlagban négynél is több (4.14), ráadásul a Loki mindig kapott legalább egyet.

♦ A DVSC 5–2–7-es mutatóval a hazai táblázaton is utolsó előtti, mostanáig utoljára november 24-én a KTE-vel játszott döntetlent (2–2) a Nagyerdei Stadionban, azóta 4-szer nyert, 4-szer vesztett.

♦ Az MTK 5–4–6-os mutatójával a középmezőnyben van a vendégtabellán, az előző 4 vendégfellépésén nem tudott győzni, a győri 2–1-es veresége mellett háromszor is 1–1-et játszott.



FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC



♦ A bajnokság aranyrangadóján az első helyezett fogadja a másodikat, és ha a vendég felcsútiak nyernek, pontszámban beérik a zöld-fehéreket, ráadásul több győzelmükkel meg is előzik. Eddig kereken 30-szor csaptak össze az élvonalban, az örökmérleg 11 ferencvárosi siker, 12 döntetlen, 7 felcsúti diadal.

♦ A Ferencváros pénteken arról adott tájékoztatást a fradi.hu-n, hogy a mérkőzésre lezárult a jegyértékesítés, minden jegy elkelt, telt ház előtt lépnek pályára szombaton a csapatok. Az, hogy ez pontosan mennyi nézőt jelent, a kilátogató bérletesek számától is függ, de várhatóan 18-20 ezer fő között alakul a nézőszám.

♦ A két csapat előző 6 egymás elleni bajnokijából – 2 döntetlen és 3 vereség mellett – csupán egyet tudott megnyerni a Ferencváros: szeptemberben hazai pályán a csereként beálló Matheus Saldanha triplájával 3–0-ra. Februárban a Pancho Arénában Nagy Zsolt fejes gólja döntött a Puskás Akadémia javára.

♦ Amikor a zöld-fehér gárda volt a pályaválasztó, 9-szer született hazai siker, és 5 döntetlen mellett mindössze 2-szer győztek a felcsútiak, mindkétszer 2–1-re: először 2023 márciusában, az FTC Leverkusen elleni két Európa-liga-meccse között, majd még az év augusztusában, amikor átmenetileg Máté Csaba volt a vezetőedző. Ha most is a felcsútiak nyernek, a Paks után a Puskás Akadémia lesz a második olyan vendégcsapat, amely a Fradi ellen bajnokikon 3 győzelmet tud felmutatni a Groupama Arénában.

♦ Hornyák Zsoltnak, a felcsútiak mesterének pozitív a zöld-fehérekkel szembeni bajnoki mérlege: 5 győzelem, 8 iksz, 4 vereség. Robbie Keane sorrendben a hetedik ferencvárosi vezetőedző, aki ellen meccsel, őt elsőre februárban 1–0-ra legyőzte.

♦ A legkevesebb – mindössze 4 – vereséggel élen álló Ferencváros a mezőnyből egyedüliként a legutóbbi 4 bajnokiját megnyerte és 13 pontjával az ötfordulós formatabellát is vezeti.

♦ Hármas bajnoki nyeretlenségi sorozatának (2 döntetlen, 1 vereség) vetett véget legutóbb a Puskás Akadémia a Fehérvár 3–1-es legyőzésével. A Transfermarkt portál szerint a magyar élvonalban Hornyák Zsolt együttese használja ki a leghatékonyabban a helyzeteit, hiszen 424 kapura lövéséből 48 lett gól (11.3 %), míg az FTC ebben a mutatóban 9.3 %-kal csak ötödik.

♦ Bár az FTC a legutóbb 3 otthoni bajnokiján úgy gyűjtött be 9 pontot, hogy közben 13 gólt szerzett és egyet sem kapott, 9–4–1-es mérlegével csak 3. a hazai táblázaton.

♦ A felcsútiak 7–2–6-os mérlegükkel dobogósok a vendégtabellán, az előző 5 idegenbeli bajnokijukból azonban csak egyet tudtak megnyerni, Nyíregyházán (2–0).



VASÁRNAP



DIÓSGYŐRI VTK–ZALAEGERSZEGI TE FC



♦ Ötvenötször mérkőztek meg eddig a legfelső osztályban, és az örökmérleg a februárban, Németh Dániel 96. perces, megpattanós lövésével összejövő 2–1-es győzelemmel billen a zalaiak felé: 19 DVTK-győzelem, 16 döntetlen, 20 ZTE-diadal. A párharc gólkülönbsége is szoros: 80–79 a kék-fehérek javára.

♦ Legutóbb 2020 júniusában, Miskolcon végeztek döntetlenre (1–1), azóta 6-szor nyert a ZTE és csak 2-szer a DVTK. Az előző 3 találkozójuk rendre az éppen otthon játszó gárda győzelmét hozta.

♦ Diósgyőrben jelentős a hazai csapat fölénye, hiszen 27 próbálkozásból csak 5-ször tudott győzni a ZTE: 1981-ben, 1984-ben, 2006-ban, 2020-ban és 2023-ban (0–3). Találkozóik több mint a fele, 16 hozott DVTK-győzelmet, a döntetlenek száma 6. Az őszi találkozójuk 2–1-es miskolci sikerrel zárult.

♦ A Diósgyőr a legutóbb 2 fordulóban nem nyert, és az előző 7 bajnokiján is egyedül az utolsó helyen álló KTE-t tudta két vállra fektetni, emellett 3-szor veszített és 3-szor ikszelt.

♦ A Kecskemét elleni otthoni 0–0-val debütált ifj. Michalecz István a zalaiak kispadján, akiknek ez az egyetlen pontjuk a legutóbbi 3 fordulóban. Az egerszegiek az előző 9 bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni, a Vidi elleni fehérvárit (2–0).

♦ A DVTK otthoni teljesítménye közepes, a mérlege 6–4–5, az előző 3 hazai találkozóján mindhárom eredménytípus előfordult.

♦ A ZTE idegenbeli produkciójával a tabella alsó harmadában van, a mérlege 2–4–8, a legutóbbi 4 házon kívüli bajnokijából 3-at elbukott, és ezeken mindig legalább 2 gólt kapott.



KECSKEMÉTI TE–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC



♦ Még csak 8-szor meccseltek az NB I-ben, és a vendég nyírségiek egyetlen győzelme tavaly szeptemberben, a Széktói Stadionban jött össze (0–2). Ezen kívül 2-szer győztek a kecskemétiek, 5-ször pedig döntetlent játszottak.

♦ A szabolcsiaknak az említett meccsen kívül is volt azért sikerélményük a közelmúltban a KTE-vel szemben, hiszen tavaly áprilisban a Mol Magyar Kupa balmazújvárosi negyeddöntőjében másodosztályúként hátrányból 2–1-re megverték a lila-fehéreket.

♦ A KTE ebben a bajnokságban még nem tudott betalálni a Szpari kapujába. Legutóbb, februárban Nyíregyházán úgy végeztek 0–0-ra, hogy Aboubakar Keita kiállítása miatt a lila-fehérek 65 percig emberelőnyben játszottak.

♦ Kecskeméten 4 élvonalbeli összecsapás után kiegyenlített a mérleg: 2008-ban 1–1, 2009-ben 2–2 lett az eredmény, 2014 szeptemberében 1–0-ra a hazaiak nyertek, akiknek tétmeccsen mostanáig ez az utolsó sikerük a Szpari ellen. Ősszel Kovácsréti Márk és Jaroslav Navrátil góljával a vendégek diadalmaskodtak – ekkor Szabó István még a vesztes Kecskemétet irányította.

♦ A KTE legutóbbi 2 meccsén nem volt gól, így 9 forduló óta nyeretlen (5 döntetlen, 4 vereség) és vasárnap estére matematikailag is biztos kiesővé válhat. Ez abban az esetben következik be, ha Gera Zoltán együttese kikap a Szparitól, emellett a DVSC megveri az MTK-t, a ZTE nyer Diósgyőrben, a Fehérvár pedig legalább egy pontot szerez odahaza a Paks ellen.

♦ A Nyíregyháza új vezetőedzője, Szabó István érkezése óta két fontos alsóházi helyosztót 1–0-ra megnyerve 3 forduló alatt 6 pontot gyűjtött – előtte Tímár Krisztiánnal 8 bajnoki alatt szerzett ugyanennyit.

♦ A Kecskemét a győzelmek számát (3), a szerzett gólokat (16), valamint a pontokat (16) tekintve is utolsó a hazai táblázaton, a mérlege 3–7–5. Legutóbb február 15-én az MTK ellen tudott nyerni (5–0), azóta otthon 4-szer ikszelt, a Lokitól pedig kikapott (1–3).

♦ A Szpari vendégként 4 mérkőzés óta nyeretlen és gólképtelen, a legutóbbi 3 házon kívüli bajnokiját úgy vesztette el, hogy közben 13 gólt kapott. Idegenben már 10 vereségnél jár – ez a legtöbb a mezőnyben.



FEHÉRVÁR FC–PAKSI FC



♦ Bár a közelmúltban a paksiak az eredményesebbek ebben a párharcban, az örökmérleg még mindig a hazaiak jelentős fölényét mutatja: 22-szer győztek a fehérváriak, 13-szor a paksiak, a döntetlenek száma 12.

♦ 2019 nyaráig nagy volt a Vidi dominanciája (31 találkozón 19 diadal), az azóta megrendezett 16 meccsükből viszont már csak 3-at tudott megnyerni a fehérvári együttes. Legutóbb tavaly áprilisban Mamoudou Karamoko duplájával, a 46. perctől emberhátrányban játszva, Pakson győztek a piros-kékek (2–1).

♦ A Vidi pályaválasztása mellett 21-szer találkoztak, 13-szor nyert a fehérvári csapat, 6 mérkőzésen ikszeltek, a 2 paksi siker közül az első még 2019 decemberében, Szabó János és Könyves Norbert találatával (0–2) jött össze, Osztermájer Gáborral a kispadon. A második tavaly szeptemberben, amikor fehérvári vezetés után Windecker József a 96. percben rúgta be – a Kasper Larsen piros lapja miatt – a hajrára emberelőnybe kerülő tolnaiak győztes gólját (1–2).

♦ A Fehérvár 3–1-re elvesztette Felcsúton a Fejér vármegyei rangadót, így Tímár Krisztián irányításával 2 meccs után 1 ponttal áll, összességében pedig már 7 forduló óta nem győzött (4 iksz, 3 vereség), ami a második leghosszabb aktív nyeretlenségi sorozat az NB I-ben.

♦ A Paks egymás után a második fontos rangadóját sem tudta megnyerni, és továbbra is harmadik. A Puskás Akadémia elleni hazai 2–2 után a múlt héten Győrben – minden meccsét figyelembe véve – először kapott ki 2025-ben (0–2), a bajnokságban pedig véget ért a 11 mérkőzésen át tartó veretlensége.

♦ Az NB I-ben legfiatalabb átlagéletkorú (24.1 év) Vidi pontjainak kétharmadát otthon szerezte meg, 31-ből 21-et, a mérlege 6–3–5, viszont a máig utolsó hazai győzelmét több mint három hónapja, február 1-jén aratta, a Puskás Akadémia felett (1–0).

♦ A Paks az egyetlen olyan csapat a mezőnyben, amely vendégként ugyanannyi gólt szerzett, mint amennyit kapott (24). Az idegenbeli mérlege 5–4–6, amellyel nem fér fel a dobogóra a vendégtabellán.



A 30. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 3., szombat

13.00: Újpest FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter

15.30: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

19.30: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

Május 4., vasárnap

13.30: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)