NB I: Zalaegerszegi TE–Diósgyőri VTK

NB I

19. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezeti: Kovács Imre

Érdekességek a mérkőzés előtt:

♦ Az 55. mérkőzésük következik a legfelső osztályban, az örökmérleg nem is lehetne kiegyenlítettebb: 16 döntetlen mellett mindkét csapat 19 győzelmet tud felmutatni, ráadásul a gólkülönbség is 78–78.



♦ Az előző 7 találkozójukon egyszer sem ikszeltek, 5 a zalaiak sikerével zárult, és csak 2 a diósgyőriekével. Ősszel a DVTK Szatmári Csaba góljával nyert 2–1-re, aki a múlt héten az Újpest ellen egyenlített (1–1), majd nem sokkal később bokatörése miatt hosszú időre kivált.



♦ Február végén a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is összekerültek, az a találkozó a házigazda miskolciak 4–2-es sikerével zárult.



♦ A DVTK eddig 27 élvonalbeli bajnokit játszott Zalaegerszegen, és csak hármat tudott megnyerni – először 1975-ben (1–2), majd 2020 januárjában (1–3) és 2023 augusztusában (1–3). 2005 óta a 12 zalai bajnoki fellépéséről mindössze 4-szer tudott ponttal távozni (2 siker, 2 iksz). Legutóbb, március végén 5–1-re maradt alul Zalában, ez a legnagyobb veresége a párharc során.



♦ A ZTE a tabella utolsó, majd első helyezettjével is játszott már tavasszal, pontot mégis csak az erősebbik ellenféllel, szerdán az FTC-vel szemben tudott szerezni (2–2), míg a KTE otthonában közel félórás emberelőnye dacára is alulmaradt (0–1). Márton Gábor együttese az előző 5 bajnokijából csak egyet, a DVSC ellenit tudta megnyerni, és 4 ponttal 10. az ötmeccses formatáblázaton.



♦ A Diósgyőr az Újpest ellen hátrányból elért hazai 1–1-gyel kezdte a 2025-ös évet, így már 8 forduló óta őrzi veretlenségét (4 győzelem, 4 iksz) – ez a leghosszabb ilyen sorozat most az NB I-ben. A miskolci csapat életében legutóbb 2018 novembere és 2019 februárja között, Fernando Fernández edzősége alatt volt példa hasonló szériára.



♦ A Zalaegerszeg pontjainak több mint a háromnegyedét hazai pályán szerezte meg, 17-ből 13-at. Az otthoni mérlege 4 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, amellyel a középmezőny alján található.



♦ A DVTK házon kívül egy ponttal többet gyűjtött, mint saját közönsége előtt (16, illetve 15), és 4–4–1-es mutatójával vezeti a vendégtabellát. Egyedül az első idegenbeli fellépésén, augusztus 3-án Fehérváron kapott ki (1–3). (P. GY.)