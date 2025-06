Eldőlt a Vidi sorsa – bejelentést tett Székesfehérvár polgármestere

„Szürreális lenne, ha az UEFA-kupa-döntő negyvenedik évfordulója után néhány nappal szűnne meg a klub” – mondta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere azon a keddi sajtótájékoztatón, amelyen egyszersmind bejelentette: az önkormányzat egyforintos vételáron megveszi a klubot, és a Fehérvár FC tulajdonosává lép elő. A rendkívüli közgyűlésen hozott döntés szerint ez egy idényre szól, s mivel a klub működtetéséhez jelenleg elegendő pénz áll rendelkezésre, az önkormányzatnak nem kell anyagilag hozzájárulnia a profi csapat fenntartásához.

Az üzleti rész átruházási szerződés aláírására még a héten, csütörtökön vagy pénteken sor kerülhet. Az önkormányzat ezután tud foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy új tulajdonost, illetve befektetőket, szponzorokat találjon. Illetve ezt követően tud a menedzsment arról dönteni, ki lesz a csapat vezetőedzője, kell-e sportigazgatót alkalmazni, illetve milyen keretet alakítanak ki az NB II-re. Cser-Palkovics azt is elmondta, hogy tudják tartani az MLSZ által meghatározott, június 16-ai nevezési határidőt.

A feljutásról szándékosan nem beszélt, hiszen most elsődlegesen az a cél, hogy megmentsék a klubot. Amikor úgy döntöttek, hogy tulajdonosként támogatják ezt a folyamatot, több tényezőt is figyelembe vettek, például azt a tényt, hogy a Sóstói Stadion az önkormányzaté, így több százmillió forint többletköltséget jelentett volna, ha nincsenek mérkőzések és ahhoz köthető bevételek. De meghallgatták a szurkolók véleményét is, akik közül többen is jelezték, valamilyen formában segítenék a klubot – ez a bérlet- és jegyárkonstrukciókban jelentkezhet, ennek kidolgozásán már dolgoznak.

Cser-Palkovics szerint költségcsökkentésre és új üzleti tervre mindenképpen szükség lesz, és az önkormányzat egy keretösszeget is meghatároz, amelyből a remélt jövőbeli tulajdonosnak gazdálkodnia kell. Úgy véli, a Fehérvár FC fenntartási költsége az NB II-ben 2.3 milliárd forint körül lehet. Annyit elárult, hogy a már több lehetséges befektető, szponzor is megkereste az önkormányzatot, de velük csak az átvételi szerződés után tudnak tárgyalni. A tárgyalások során a stabilitás megteremtése lesz a fő szempont.

Arról is beszélt, bár sok élő szerződéssel rendelkező játékosa jelenleg nincs a Fehérvárnak, az esetleges eladásokból származó bevétel mind a klub számláján marad. Illetve: minden, MLSZ által nyújtott anyagi támogatást igénybe szeretnének venni, azaz olyan keret kialakításán dolgoznak, amely magyar játékosokból áll, hogy megfeleljenek az úgynevezett magyarszabálynak.

Szóba került az is, hogy visszakapja-e a klub a Videoton nevet, amit a szurkolók is szorgalmaznának. Erről annyit mondott, hogy mindenképpen megkeresik a Videoton Holdig Zrt.-t ezzel kapcsolatban. Erről úgy fogalmazott: „Kicsit szimbolikus, hogy azóta mennek rosszul a dolgok, amióta megtörtént a klub nevének megváltoztatása.” Hozzátette, azért voltak szép időszakok is az elmúlt 16-17 évben, míg Garancsi István volt az egyesület tulajdonosa – sőt, ha ő nem vállal szerepet, akkor akár korábban már meg is szűnt volna a klub –, hiszen bajnoki címeket, kupagyőzelmet is ünnepelhetett a Vidi.

„Bármerre járok a városban, akár belépek egy kávézóba, vagy színházba megyek, mindenki azt kérdezi tőlem: ugye megmentjük a Vidit?” – adott képet zárásként arról, milyen fontos Székesfehérvár életében a futballklub.

ELŐZMÉNYEK

Mint ismert, az NB I-ből kieső Fehérvár FC tulajdonosa, Garancsi István korábban felajánlotta a városnak, hogy egy forintért megveheti a klubot – egyben sürgette is az önkormányzatot, hogy minél hamarabb kössék meg az adásvételi szerződést, mivel a másodosztályú indulás kapcsán már nem kíván döntést hozni. Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András ezután arról posztolt: a klubtulajdonos megzsarolta a várost, ugyanakkor kifejezte elköteleződését a Vidi megmentése iránt. Az elmúlt hetekben zajló tárgyalássorozatok eredményeképp végül a napokban tulajdonost vált a klub.