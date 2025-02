Nagy Dominik töréssel és szakadással játszott a Kecskemét ellen

„A második félidőben egy párharc után elveszítettem az egyensúlyomat, és ahogy a kezem letettem, hallottam egy nagy reccsenést. Fájdalmat éreztem, és a találkozó végére be is dagadt a hüvelykujjamnál. A mérkőzés után megröntgenezték a kezemet, a diagnózis szerint csonttörés és szakadás is van, így begipszelték. Most ezt egy rögzítőre cserélték, hogy tudjak edzeni. Néhány hétig ezt kell viselnem, és mérkőzéseken is hordanom kell majd, de szerencsére nem a lábammal van gond, így pályára léphetek” – idézte Nagyot a Nyíregyháza hivatalos honlapja.

A Nyíregyháza hétvégén a Diósgyőr vendégeként lép pályára.

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE 0–0

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4058 néző. Vezette: Zierkelbach

Kiállítva: A. Keita (25., Nyíregyháza)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!