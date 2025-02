Már nem Vladimir Radenkovics a Diósgyőr edzője – hivatalos

Nem kezdte jól a tavaszt a Diósgyőr, így a Nyíregyháza elleni vereség után felmerült Vladimir Radenkovics menesztése. Hétfőn volt már egyeztetés a szakember és a klubvezetés között, de akkor még nem született döntés a váltásról.

Kedden újra tárgyaltak a felek, és akkor már a hírek szerint mindkét fél hajlott a közös megegyezéssel történő szerződésbontásra. Szerdán a klub be is jelentette a szerb szakember távozását, valamint azt is, hogy a pénteki, MTK elleni mérkőzésen az akadémia szakmai igazgatója, Vincze Richárd irányítja a DVTK-t.

A Diósgyőr három mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, a legutóbbi két találkozóját egyaránt 2–1-re elveszítette. A 47 éves Radenkovics 2024. február 14-én vette át a borsodi csapat vezetését, irányítása alatt 37 meccsen 15 győzelem, 12 döntetlen és 10 vereség a piros-fehérek mérlege. Az előző idényben 45 ponttal a 7. helyen zárt a DVTK, a mostaniban 20 forduló után 31 ponttal a 4. helyen áll a gárda.

„Mindig hosszú távon gondolkodom, így amikor felvázoltuk a DVTK fejlesztését célzó projektet, akkor abban számítottunk Vladimir Radenkovics és stábja munkájára is. Azonban az eltelt idő alatt kiderült, hogy nem egyezik a klub futballfilozófiája és az általa elképzelt játék. Türelmesek voltunk, mert a folyamatokat tartjuk szem előtt, ám sajnos nem láttuk a pozitív irányban történő változást – fogalmazott Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója. – Ezért úgy döntöttünk, hogy nem várjuk meg a nyarat, hanem azonnali hatállyal elválnak útjaink. Vladimir Radenkovics és kollégái további pályafutásához pedig sok sikert kívánok!”

Az MTK elleni mérkőzésre történő felkészülésben másodedzőként Komlósi Ádám és Kovács Ádám segíti Vincze Richárd munkáját, míg a kapusedző Tuska János, az erőnléti edző Bubori Kornél, a videoelemző Póti Krisztián, a teljesítményedző Dobó László marad.

„Szeretnék köszönetet mondani a DVTK-nak, hogy már másodszor adtak lehetőséget arra, hogy a klub sikeréért dolgozzak – mondta Vladimir Radenkovics a klub hivatalos honlapján. – Köszönöm a szurkolók buzdítását, a stáb minden tagjának – beleértve a magyar és a szerb edzőket, az egészségügyi személyzet tagjait, a szertárosokat – valamint a pályamunkásoknak és a klub összes dolgozójának a munkáját. És természetesen a játékosoknak is hálás vagyok az elmúlt egy évért. Sok szép emlékkel gazdagodtam, amit magammal viszek, és örökre a DVTK család tagja maradok.”

A Nemzeti Sport információi szerint a Kazincbarcikát irányító Erős Gábor is az edzőjelöltek között van, de Radenkovics utódjának személyéről még nem született döntés Diósgyőrben.

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 20 13 2 5 32–20 +12 41 2. Ferencvárosi TC 20 10 6 4 30–21 +9 36 3. Paksi FC 20 10 4 6 39–31 +8 34 4. Diósgyőri VTK 20 8 7 5 28–26 +2 31 5. MTK Budapest 20 9 3 8 30–30 0 30 6. Újpest FC 20 7 7 6 23–20 +3 28 7. ETO FC Győr 20 6 7 7 28–27 +1 25 8. Fehérvár FC 20 7 3 10 25–28 –3 24 9. Zalaegerszegi TE 20 6 5 9 26–29 –3 23 10. Nyíregyháza Spartacus 20 6 4 10 24–33 –9 22 11. Debreceni VSC 20 5 4 11 31–40 –9 19 12. Kecskeméti TE 20 4 6 10 18–29 –11 18