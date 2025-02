Májer Milán elmondta, miért csak most rúgta meg az első gólját az NB I-ben

„A gól pillanatában nem nagyon tudtam gondolkodni, csak boldog voltam, de igazán annak örültem, hogy ezzel sikerül megnyerni a csapatnak a mérkőzést. Legalábbis bíztam benne” – idézte fel Májer Milán, mit érzett, amikor megszerezte az első NB I-es gólját, ugyanis a 25 éves középpályás már a 86. élvonalbeli meccsén lépett pályára az MTK elleni találkozón.

Videónkban azt is elmondja, miért kellett ilyen sokáig várni erre a találatra, valamint szó esik a Zeke Máriónak adott gólpasszáról is. Emellett arról is beszélgettünk, hogy az egyébként hét meccse veretlen KTE-nek mit jelenthet az 5–0-s győzelem a kiesés elleni menekülésben, s miért éppen most játszottak a legjobban, mióta Gera Zoltán a vezetőedző.