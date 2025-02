Londonban is látták a Lokihoz érkező kapus, Hegyi Krisztián bravúrjait

A HÓESÉS NEM VOLT MEGLEPETÉS – Hegyi Krisztián lapunknak úgy fogalmazott, amikor Angliában bemutatkozott, csaknem kétszáz kilométer/órás szél fújt, az első holland bajnoki mérkőzése szintén hóesésben zajlott.

„Ha valahol bemutatkozom, a katasztrofális időjárás ezek szerint garantálva van” – mondta lapunknak Hegyi Krisztián, az angol West Ham Unitedtől kölcsönben Debrecenbe érkező 22 éves kapus. A kiesés elől menekülő Loki vasárnap 3–1-re győzött a keleti rang­adón a Nyíregyháza ellen.

„Szombaton tudtam meg, hogy én védek – idézte fel a történteket Hegyi Krisztián. – Természetesen óriási várakozással érkeztem Debrecenbe, hiszen az előző félév nagyon nem jól alakult nekem. Sok oka van, betegség, sérülés, de már nem szeretnék ezzel foglalkozni. Nem volt könnyű a helyzet, mert ugyan biztos volt, hogy váltani szeretnék, a legtöbb klub meg akart volna vásárolni, a West Ham viszont leszögezte: csak kölcsönadásról lehet szó. A Loki így is érdeklődött, és úgy voltam vele, jó lesz hazajönni!”

Csakhogy…

Megyeri Balázs személyében tapasztalt riválissal kellett számolnia, de Hegyi Krisztián erre azt mondta: lehetetlen a világon olyan futballklubot találni, amelyben egyetlen más kapus sincs a keretben, így biztos lenne a játéklehetőség.

„Ahogy a többiek, Megyeri Balázs is nagyon barátságosan, kedvesen fogadott – idézte fel az első napokat a kapus. – Dzsudzsák Balázs is azonnal felajánlotta segítségét, mondta, ha bármire szükségem van, nyugodtan szóljak neki. Amúgy is egy kicsit utánpótlás-válogatott érzésem volt, hiszen évek óta külföldi játékosok között ültem az öltözőben, jó ismét magyarok között lennem.”

A futballista elmondta, egész héten úgy készült, hogy ő áll a kapuban, de nem sokkal a mérkőzés előtt derült ki, ki lesz a pályán a nyírségiek ellen.

„Különleges nap volt ez a pályafutásomban – értékelt Hegyi Krisztián. – Ugyan Szombathelyről költöztem Angliába, sosem hittem volna, hogy az ország másik végébe érkezem vissza. A győzelem érzése pedig nagyon hiányzott, ezért boldognak, felszabadultnak érzem magam. Örülök, hogy jó teljesítménnyel sikerült hozzátennem a magamét a csapat győzelméhez. Az első félidőben volt néhány pillanat alatt két védésem, amihez sokan gratuláltak, és érzékeltem, a kapu mögött helyet foglaló Loki-tábor is értékelte a történteket. A második félidőben kevesebb dolgom volt, nagyon jól működött a csapat védekezése, jól játszottak a srácok, szerintem megérdemelten győztünk. De már lezártuk ezt a mérkőzést, készülünk a következő feladatra. Néhány perce fejeztük be Batik Bencével a kondiedzést, alaposan elfáradtunk erősítés közben.”

Adódik a kérdés, hogy a Premier League-ben szereplő West Ham United szakemberei mennyire kísérik figyelemmel Hegyi Krisztián teljesítményét, Londonban mennyire követik a DVSC mérkőzését?

„Nyugodtan mondhatom, hogy figyelték, tudnak arról, mi történt vasárnap – mondta Hegyi Krisztián. – Amióta Angliába szerződtem, a spanyol Xavi Valero a kapusedzőm, ő fél órával a nyíregyháziak elleni bajnoki után már hívott, és mondta, hogy végignézte a mérkőzést, és ahogy szokta, azonnal elemezte is. Azt a két védést ő is megdicsérte, ezenkívül megemlítette, hogy a szélsőséges körülmények ellenére rendben volt az összkép, jól jöttem ki a beadásokra, jó pozícióból vártam a lövéseket, igaz, egy-két apróbb kritikai észrevétele is akadt. De nagyon örültem a meglátásainak, és nyilván sokat jelent nekem, hogy ha Londonban is látják a teljesítményemet.”