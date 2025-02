Horváth Dávid: Jó kérdés, milyen stílusban játszik a DVTK

MÉG NEM SZERZETT GÓLT az idei három bajnokiján az MTK Budapest, s egy pontot gyűjtött: a Ferencváros elleni idegenbeli 0–0 bravúrnak számít, a DVSC elleni hazai 2–0-s vereség fájó pont, de az igazi tőrdöfést a KTE-től elszenvedett 5–0-s vereség jelentette. Nem csoda, hogy az utóbbi kudarc után Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője azt mondta a lefújás utáni sajtótájékoztatón, szégyenletes produkciót nyújtottak.

„Nehezebben kezdtük az évet, mint gondoltuk, bár a Fradi elleni döntetlen valóban értékes – mondta lapunknak Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője. – Látni kell, kis különbségek vannak a csapatok között, az aktuális állapot, forma dönt. Az, hogy ki hoz jó döntést, hatványozottan felértékelődik. Nálunk akadnak problémák, többen is sérüléssel vagy betegséggel bajlódtak, és nincs az a bő keret, amelyben ez ne okozott volna gondot. Mindettől függetlenül sokkal többet várunk el magunktól és várnak el tőlünk, mint amit Kecskeméten mutattunk. Az öltözőben azonnal értékeltük a látottakat, keményen kritizáltam, de akkor is többes szám első személyben fogalmaztam, hiszen lehet, a felkészítési mód, az adott taktika nem volt megfelelő, ezt nem kerültem ki akkor és most sem, őszintén beszéltem. Semmilyen előjele sem volt, hogy simán kikapunk, ugyanúgy motiváltan dolgoztunk és készültünk a héten. Azt a meccset azonban már lezártuk, és továbbra is az a szándékunk, hogy határozottan futballozzunk, irányítsuk a meccseket, nálunk legyen többet a labda. Nagyon frusztráló, hogy az előző három mérkőzésen nem szereztünk gólt, bár voltak lehetőségeink, nem bizonyultunk veszélyesnek, nem voltunk bátrak az ellenfél kapuja előtt. Sokat jelenthet, hogy a válogatottban is bemutatkozó Gruber Zsombor nálunk folytatja pályafutását, tovább bővült a variációs lehetőségek száma a támadósorban. Hiszem, hogy hamarosan jönnek a gólok is, csakúgy, mint az ősszel – ne feledjük, ugyanaz a csapat vagyunk, mint eddig, a motivációnk töretlen.”

Az MTK szakmai stábja három játékosára biztosan nem számíthat: Ilja Beriasvili továbbra is gerincproblémákkal küszködik, míg Kosznovszky Márk öt sárga, Molnár Ádin pedig piros lapja miatt hiányzik a pénteken 20 órakor kezdődő bajnokiról. Ráadásul a DVTK-nál edzőváltás volt: Vladimir Radenkovics helyett ideiglenesen Vincze Richárd ül le a kispadra, s kérdés, milyen együttest küld pályára az új tréner. A DVTK egy pontot szerzett a tavasszal, ugyanannyit, mint az ötödik MTK, de a pestieknél – érthető módon – szó sincs edzőváltásról.

„Egyszer már meccseltünk egymás ellen Vincze Richárddal, az MTK U19-es csapatával utaztunk Diósgyőrbe bajnokira, s nyertünk kettő egyre… Próbáltunk utánajárni, a beugró szakvezető milyen játékot várt el a Diósgyőr NB III-as csapatától, mennyire volt agresszív a futballjuk, de ettől függetlenül rengeteg a kérdőjel, nagy a bizonytalanság. Lehet, valakiben negatív, másban pedig pozitív hatást vált ki a játékosok közül az edzőváltás, ez pénteken derül majd ki. Önbizalom szempontjából is nagyon fontos lenne nekünk a győzelem. Nyilván örülök a felém áradó bizalomnak, könnyebb így dolgozni. Egyértelmű a stratégiánk, fiatalokkal szeretnénk eredményesek lenni.”