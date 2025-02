„Beridze szeretne újra Újpesten futballozni” – nyilatkozta a menedzsere

A 27 éves, hétszeres grúz válogatott Giorgi Beridze a 2018–2019-es idényben, majd 2020 és 2022 között összesen 96 tétmeccsen lépett pályára az Újpest FC-ben, 33 gólt szerzett a csapat színeiben és 26 gólpasszt is adott, nem mellesleg 2021-ben Magyar Kupát nyert a lilákkal. Pályafutása legeredményesebb időszakát töltötte Magyarországon, így nem meglepő, hogy szívesen visszatérne.

„Beridze szeretne újra Újpesten futballozni – jelentette ki a Nemzeti Sport megkeresésére a szélső menedzsere, Lasa Odiladze. – Volt is már egy nagyon korrekt beszélgetésünk a klub igazgatójával, de ez még nem jelent semmit. Giorgi szabadon igazolható játékos, több országból is beszélgetünk klubokkal, de konkrétumról még nem tudok beszámolni. Most ajánlatra várunk, ha érkezik ajánlat, utána tudunk beszélni a továbbiakról,. Az biztos, hogy Beridze nagyon szeretett Újpesten futballozni, ezért szívesen vissza is térne.”

Odiladze hozzátette, az Újpest elsőbbséget élvez, de ezen a héten szeretnék lezárni az ügyet, más országból is vannak érdeklődők, egyáltalán nem biztos még, hogy Beridze visszatér az NB I-be.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Damian Rasak (lengyel, Górnik Zabrze – Lengyelország), Milan Tucic (szlovén, NK Bravo – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Mándi Naruki Milán

Kiszemeltek: Giorgi Beridze (grúz, Kocaelispor – Törökország, szabadon igazolható)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Baranyai Nimród (Kazincbarcika)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –