A Vidinél máris a tavasz rangadójáról beszélnek

A tavasz kérdése is lehet Székesfehérváron, vajon ki pótolja a télen az egyiptomi Al-Ahlihoz távozó szlovén Nejc Gradisart.

A középcsatáron kívül a gólok is hiányoznak majd, hiszen a 22 esztendős center ősszel hétszer volt eredményes, ráadásul taktikát lehetett építeni a játékára. Ami biztos, a Fehérvár FC vajmi keveset költött a keret megerősítésére, csupán egy védő érkezett kölcsönbe, a centerért pedig nem kellett fizetni. A Dinamo Tbiliszitől kölcsönkapott Alekszander Kalandadzétől tehát biztosan nem a gólokat várják, a 23 éves grúz légiós a védelemben bevethető. Vélhetően a szakmai stáb a szintén a téli átigazolási időszakban érkező korábbi szerb utánpótlás-válogatott középcsatárral, Ivan Saponjiccsal próbálja pótolni az elköszönő szlovén centert, s nem lenne meglepetés, ha szombaton már be is mutatkozna a 27 éves labdarúgó a Puskás Akadémia elleni bajnokin.

Nyilván az új igazolásoknak, no meg a télen végzett munkának tudható be, hogy Csongvai Áron, a Fehérvár FC csapatkapitánya optimistán nyilatkozott a klub honlapjának a tavaszi idény szezon előtt a felkészülési időszak tapasztalatairól és a szombati, Puskás Akadémia FC elleni mérkőzésről.

„Tartalmas felkészülésen vagyunk túl, amely rendkívül hasznos volt – mondta a több poszton is bevethető labdarúgó. – Fontosak voltak az edzőmérkőzések, mert kiütköztek azok a hibák, amelyeket értelemszerűen elemeztek a szakvezetők, és persze ki is kellett javítani őket. Fontosnak tartom, hogy már az első meccsen felvegyük a ritmust. Felkészültünk a Puskás Akadémia játékából, tudjuk, mire számíthatunk a felcsútiaktól. A szombati meccs nálunk rangadó, fontos a klubnak, fontos a szurkolóinknak, éppen ezért mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, annak fényében főleg, hogy a Puskás Akadémia a tabella élén áll. Bízom benne, hogy a hazai pálya előnyét ki fogjuk használni.”

Patrizio Stronati, a felcsútiak 30 éves védője decemberben a Paks ellen 3–1-re megnyert találkozón a 100. NB I-es mérkőzését játszotta a klub színeiben. A cseh válogatott futballista hálás a klubnak a lehetőségért, s mint mondta, szeretné jó játékkal meghálálni a bizalmat.

A Fehérvár FC a téli felkészülés során négy mérkőzést játszott, háromszor győzött, míg a Puskás Akadémia három meccsből egyet nyert meg, egyszer döntetlent játszott, egyszer pedig kikapott.