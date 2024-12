Pascal Jansen New Yorkban folytatja pályafutását – NS-infó

„Az FTC 35-szörös bajnok férfi labdarúgócsapatát 2024 nyarától irányító Pascal Jansent a világ egyik vezető futballklubját tulajdonló cégcsoport vásárolja ki. A távozó edzőért az FTC jelentős összeget kért és kapott” – olvasható a Ferencváros december 31-i közleményében.

A hírt a klub elnöke, Kubatov Gábor is megerősítette, aki saját Facebook-oldalára feltöltött egy videót, amelyben kijelentette, hogy Jansent a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki. A találgatások persze egyből elkezdődtek, de lapunk úgy értesült, hogy a holland szakembert a City Football Group vásárolta ki, amely a MLS-ben szereplő New York City FC tulajdonosa. Az amerikai irányt az FTC is megerősítette: „A tengerentúli pályafutásához sok sikert kívánunk!” Persze egy másik futballkonszern-óriásnak, a Red Bullnak is van csapata New Yorkban, így még őket sem zárhatjuk ki.

A New York City FC a Keleti konferencia hatodik helyén zárta a 2024-es alapszakaszt, majd a rájátszás második körében elvérzett a városi rivális New York Red Bulsszal szemben. A csapatnak jelenleg hivatalosan nincs vezetőedzője – legalábbis jó eséllyel Pascal Jansen megérkezéséig.

Úgy tudjuk, a korábbi, nyári jelöltek közül a horvát Nenad Bjelicának és a norvég Erling Moe-nak továbbra sincs csapata, így ők ismét képbe kerülhetnek a Ferencvárosnál, mint újdonsült vezetőedzők.