Több fronton is tárgyal az Újpest a lengyel piacon – egy középpályás is képben

A PilkaNozna, a Gol.pl, a SportoweFakty és tulajdonképpen a teljes lengyel sportsajtó arról számolt be, az átigazolási hírekben jól értesültnek számító Sebastian Staszewski értesüléseire hivatkozva, hogy az Újpest bejelentkezett a középpályásért, akit másfél plusz egyéves szerződés köt a lengyel klubhoz, ötszázezer euró az ára, és a beszámolók szerint előrehaladott tárgyalások folynak a felek között, a héten akár megegyezés is születhet. A Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a középpályás valóban szerepel az újpesti kiszemeltek között.

A korábbi lengyel U-válogatott Repka a felnőttek között csak hazájában szerepelt, de utánpótláskorban két évet eltöltött a német Karlsruhénél is. Lengyelországban három klubnál is megfordult azelőtt, hogy 2021-ben Katowicéba szerződött volna. Ebben az idényben 18 meccsen lépett pályára az élvonalban, három gólt és két gólpasszt ért el.

Úgy tudjuk, Repka mellett továbbra is szerepel a kiszemeltek között a már említett Rondic, de a csatárnak más kérői is vannak, még nem dőlt el, hol folytatja.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Imad Rondic (bosnyák, Widzew Lódz – Lengyelország), Oskar Repka (GKS Katowice – Lenygelország)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –