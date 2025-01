„Szavakkal nem lehet leírni, hogy ez mit jelent nekem” – Nikitscher elbúcsúzott a kecskemétiektől

Szerdán lezárult Nikitscher Tamás átigazolási ügye, a Valladolid bejelentette a középpályás szerződtetését. Érkezésével így mind az öt topligában van magyar labdarúgó.

A válogatott futballista a klub hivatalos honlapjának nyilatkozva elköszönt Kecskeméttől.

„Szavakkal nem lehet leírni, hogy ez mit jelent nekem, biztosan kell még idő, mire tudatosul bennem. Elképesztően hálás és boldog vagyok, hogy megvalósulhatott ez a dolog. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert Kecskemét a második otthonom lett, melyet most elhagyok. Nem is könnyű helyzetben ráadásul, ami miatt különösen fáj a szívem. Ugyanakkor egy olyan lehetőséget kínált nekem az élet most, amelyet ha nem próbálok meg, biztosan ott motoszkált volna mindig a fejemben. Csak hálával tartozom, mert szinte mindent itt értem el, itt lettem NB I-es labdarúgó, majd válogatott, de amikor sérült voltam, akkor is mindenben támogattak és segítettek, hogy erősebben térjek vissza, mint valaha. Nagyon remélem, hogy a klubnál mindenki egy kicsit a saját sikerének érzi a klubváltásomat, mert ez így van. Szeretném kiemelni a tulajdonos urat, aki nélkül ez a váltás nem jöhetett volna létre, neki köszönhetően most vihetem tovább a KTE jó hírét Spanyolországba is. Nem szeretném kihagyni a szurkolókat sem. Kecskeméten napi szinten jöttek oda hozzám, sokat beszélgettünk, így elképesztően közel állnak a szívemhez. Remélem, hogy a távozásom miatt nem marad bennük rossz érzés, mert nagyon hálás vagyok azért a támogatásért, amelyet akár én, akár a csapat kapott tőlük folyamatosan. Csak a legjobbakat kívánom nekik és a klubnak, összefogva biztos vagyok benne, hogy elérhető a cél. Nem lesz könnyű a tavaszi szezon, de hiszek benne, hogy a KTE a következő idényben is az NB I-ben szerepel majd” – idézte a klubhonlap Nikitscher Tamást.

A középpályás arra is reagált, hogy 2010 óta ő az első magyar labdarúgó, aki az NB I-ből igazolt a spanyol élvonalba.

„Felfoghatatlan dolog. Alapból is mindig szerettem a spanyol kultúrát, nyaraltam is ott már a párommal. Ez egy megvalósult álom, mert a világ egyik legerősebb bajnokságába igazoltam, ami hatalmas lépés. Minden adott ahhoz, hogy tovább tudjak fejlődni, ami az én koromban most a legfontosabb.”