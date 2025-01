Robbie Keane: Sir Alex Ferguson azt mondta, ne klubot válasszak, hanem szurkolókat

„Nem volt egyszerű kihívás most, a karácsony előtt beinduló folyamatot ilyen gyorsan megoldani, tehát először lezárni Pascal távozását, és utána megtalálni a megfelelő, új vezetőedzőt – mondta Hajnal Tamás sportigazgató. – Amit tudni kell Robbie-val kapcsolatban, hogy azért régebb óta ismerjük egymást, szóval nem most kezdtük el figyelni a munkásságát, egyfajta kapcsolat már volt a múltban is, de természetesen fel kellett frissíteni bizonyos elemzéseket vele kapcsolatban. Több másik lehetőséget is megvizsgáltunk az elmúlt napokban, hogy kik jöhetnének még szóba, ám úgy gondoljuk, hogy Robbie személye, kvalitásai, amit már edzőként mutatott, nagyon jól passzol a klubunkhoz.”