Bemutatjuk Robbie Keane-t, az FTC új vezetőedzőjét

IRISH INDEPENDENT

RENDKÍVÜLI HÍRKÉNT tálalta Robbie Keane ferencvárosi kinevezését az egyik legolvasottabb ír portál, amely megjegyzi, hogy a szakembert tavaly nyáron is összeboronálták a magyar óriással, amely akkor még Pascal Jansen mellett tette le a voksát, de továbbra is a radarján maradt. THE IRISH TIMES

JÓ FORMÁBAN LÉVŐ, a bajnoki tabellán második helyezett csapatot örököl a szakember a lap szerint, amely hozzáteszi, hogy a Ferencváros 2022-ben és 2023-ban is kiütötte a nemzetközi kupák selejtezőjéből az ír Shamrock Roverst, mindkét alkalommal 4−0-s győzelmet aratott a Groupama Arénában. talkSPORT

Robbie Keane SOKKOLÓ ÚJ ÁLLÁST KAPOTT a Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita klubjánál. A portál hozzáfűzi, hogy az ír szakember először 2018-ban vette át az indiai ATK FC irányítását játékos-edzőként, majd öt évvel később a Maccabi Tel-Avivhoz szerződött vezetőedzőként.