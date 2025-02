„Olyan volt, mint egy álom” – Tucic az Újpestre érkezéséről

„Olyan volt, mint egy álom. Megjöttem, és anélkül, hogy edzettem volna, ismertem volna a többieket vagy a játékrendszert, kaptam egy félidőt, és egyből betaláltam. Ráadásul három napja nem edzettem akkor az utazás, a szerződéskötés és az orvosi tesztek miatt. Ennek ellenére jól jött ki, hogy még játszhattam egy felkészülésit a bajnokik előtt, az pedig, hogy azonnal beköszöntem, jót tett az önbizalmamnak, hiszen gólt lőni jöttem ide” – mondta a center az Újpest hivatalos honlapjának azután, hogy az első felkészülési mérkőzésén már sikerült betalálnia.

A folytatásban a friss igazolás azt is elárulta, miért az újpesti gárda mellett döntött.

„Több oka is van. Az egyik, hogy korábban is ismertem már az Újpestet, tisztában voltam vele, hogy milyen régi és jelentős történelemmel bíró klub. Amikor először megtudtam, hogy érdeklődik irántam, azonnal arra gondoltam, hogy ez lehet a megfelelő előrelépés a karrieremben. A másik, hogy elég közel van az otthonomhoz, ez most különösen fontos, hiszen nem olyan régen született kisbabánk a feleségemmel, így könnyebb hazajárni a családunkhoz, barátainkhoz.”

„Egyfajta házi feladatként lecsekkoltam az egész keretet, mielőtt megérkeztem, hiszen épp elég a tanulnivalója egy friss igazolásnak, legalább annyi előnyöm legyen, hogy a neveket elkezdem megismerni, és tudok a társaimról néhány alapinformációt. A legtöbb időt eddig Damian Rasakkal töltöttem, mivel egy hotelben szálltunk meg napokig, így volt időnk barátkozni. Habár csak néhány edzésen és egy meccsen vagyok túl, mindenkivel igyekszem jól megismerkedni. Nagyon kedves és segítőkész az egész csapat, jól beszélnek angolul, ez könnyíti a kommunikációt, a fiatalokkal is remekül kijövök, úgyhogy eddig csak pozitív benyomásaim vannak” – tette hozzá a beilleszkedésével kapcsolatban Milan Tucic.

A szlovén végül azt is elárulta, mennyire érzi komfortosan magát az újpesti játékrendszerben.

„A felkészülési meccs előtt természetesen beszélt velem külön Bartosz Grzelak, elmondta, hogy milyen felfogásban játszunk, mi az alapkoncepciója, és eléggé úgy tűnik, hogy hasonló a korábbi csapataimnál alkalmazottakhoz. Nem hiszem, hogy gondom lesz ennek a megértésével.”