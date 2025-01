Markek Tamás: Ha bármi adódik, bevetésre készen kell állnom

Vasárnap megérkezett a spanyolországi edzőtáborba a Puskás Akadémia. Az NB I éllovasa két hetet tölt Marbellában, ahol három felkészülési mérkőzést játszik: január 16-án az osztrák Wolfsberger AC, 20-án a svéd Hammarby, 23-án az egyesült államokbeli Seattle Sounders lesz az ellenfele.

„Minden a lehető legnagyobb rendben van, szép helyen vagyunk, keményen dolgozunk – mondta lapunknak Spanyolországból Markek Tamás, a PAFC kapusa. – Kedvező az időjárás, nagyszerű pályákon edzünk, minden adva van a minőségi munkához. Mi, kapusok külön dolgozunk a többiektől, a napi program szerint reggel kilenc órakor indulunk útnak, előbb konditermi edzésen veszünk részt, aztán következik a kinti gyakorlás. Fél egykor közös ebéd, majd pihenő, délután négytől pedig jön a második edzés. Hogy szeretem-e a téli alapozást? Igen! Szép időben, remek körülmények között dolgozhatunk, ráadásul nemzetközi felkészülési mérkőzéseket játszhatunk, amelyek sokat segítenek a fejlődésben, rengeteget tanulhatunk belőlük. Az elmúlt években olyan európai kupaporondon szereplő csapatokkal mérkőztünk meg télen, mint az FC Bruges, a Young Boys vagy a Sparta Praha. Most az osztrák Wolfsberg, a svéd Hammarby és az észak-amerikai profi ligában szereplő Seattle Sounders lesz az ellenfelünk. Utóbbi csata különlegesnek ígérkezik, nem mindennap játszik az ember MLS-csapattal, habár egy évvel ezelőtt éppen a téli edzőtáborban összecsaptunk a Vancouver Whitecapsszel. Mi uraltuk azt a mérkőzést, sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, csak az volt a kérdés, mennyivel nyerünk, kettő-nulla lett a vége. A Seattle erősebb, mint a Vancouver, jó kis erőfelmérő vár ránk, s ahogyan mindig, most is a győzelem a célunk.”

Markek Tamás elmondta, az edzőtáborozás idején már évek óta Nagy Zsolttal, a válogatott szélsővel van egy szobában.

„Mindegy, hogy két napra vagy két hétre utazunk, ő a szobatársam. Hasonló a bioritmusunk, szinte teljesen egy időben fekszünk és kelünk, valamint az ebéd utáni pihenőt is ugyanúgy töltjük. Természetesen vannak közös témáink, jókat szoktunk beszélgetni, mind a ketten profi gondolkodásúak vagyunk.”

Az NB I tabelláját jelenleg vezető felcsútiaknál Pécsi Ármin az első számú kapus, Markek Tamás az ősszel három bajnokin és egy kupameccsen lépett pályára, ám elmondta, mindig úgy készül, hogy bármikor lehessen rá számítani.

„Pályafutásom során többször voltam már ilyen helyzetben, és pontosan tudom, nincs más út, becsülettel kell dolgozni és elvégezni kőkeményen a munkát, mert ha lehetőség nyílik rá, csak maximálisan felkészülve lehet beállni a kapuba és jó teljesítményt nyújtani. Most is tisztességesen készülök, hiszen ha bármi adódik, készen kell állnom a bevetésre. Az első helyezésünk? Nyilván jobb úgy készülnünk, hogy a tabella élén állunk, de fél távnál még korai bármiről beszélni, már csak azért is, mert a Ferencváros évek óta az NB I favoritja. Egyébként egymás között sem beszélünk a téli elsőségről és a bajnoki címről, meccsről meccsre gondolkodunk, a végén pedig meglátjuk, mire lesz elég a teljesítményünk. Most az a legfontosabb, hogy megfelelően felkészüljünk.”

A Puskás Akadémia tavaszi bajnoki rajtja nem ígérkezik könnyűnek, hiszen időrendben a Fehérvár FC-vel, a Ferencvárossal és a Debrecennel csap össze.

„Nagyon várom már a bajnokság folytatását, hiszen azért dolgozunk, hogy jól teljesítsünk az NB I-ben és a Magyar Kupában. Ahogyan észrevettem, a csapatunknak jobban fekszik az olyan ellenfél, amely igyekszik játszani a futballt, és nem a védekezésre, valamint az ellentámadásokra rendezkedik be, így az említett három gárda stílusát figyelembe véve szeretnénk jól kijönni a rajtból. Márpedig ha így lesz, az nagy lökést adhat a tavaszra.”

A PUSKÁS AKADÉMIA FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 12–26., Spanyolország (Marbella)

Felkészülési mérkőzések (Spanyolország)

Január 16.: Puskás Akadémia–Wolfsberger AC (osztrák)

Január 20.: Puskás Akadémia–Hammarby (svéd)

Január 23.: Puskás Akadémia–Seattle Sounders (amerikai)