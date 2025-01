Grzelak szerint az edzőtáborban kiderül, hol tart az Újpest – 28-an utaztak el

Az Újpest FC, amelynek télen még nem változott a kerete, vasárnap 28 játékossal spanyolországi edzőtáborba utazott. Az első csapatból Tamás Krisztián, Helmich Pál, Fehér Csanád és Babós Levente sérülés miatt nem utazott el a többiekkel, viszont több saját nevelésű fiatal is az együttessel tartott. Bartosz Grzelak vezetőedző hétfőn a klub honlapjának beszélt a téli felkészülésről.

„Összesen négy felkészülési találkozót játszunk, ebből kettőt – az edzőtáborban – nagyon kemény csapat ellen. A Hajduk Split és a Slask Wroclaw elleni fellépések nagyon jól megmutatják majd, hol is tartunk. Az edzőtábor mindig jó lehetőség arra, hogy rendkívül sokat tréningezzünk, és a játékosra is teljes rálátásunk van. Tudjuk, pontosan mit esznek, hogyan alszanak, és a csapategységet is tudjuk erősíteni. Ezek mind a részei a felkészülésnek” – nyilatkozta az ujpestfc.hu-nak Bartosz Grzelak.

A vezetőedző elmondta, úgy érzi, az őszi szezonban megfelelő alapokat raktak le, amire mostantól lehet építeni.

„Csapatot kellett kovácsolnunk a pályán és azon kívül is, és úgy érzem, jó alapokat fektettünk le a jövőre nézve. Nem tudok felidézni olyan mérkőzést, amikor azt láttam volna, hogy egy játékos nem teszi oda magát, hogy rossz a hozzáállása. Mind az edzéseken, mind a meccseken keményen dolgoznak a srácok, de azt gondolom, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Egyetlen riválisunk sem hiheti, hogy könnyű dolga lesz az Újpest ellen, akár hazai pályán, akár idegenben játszunk – ezt folyamatosan kommunikálom is a játékosok felé.”

Az utazó keret

AZ ÚJPEST FC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 12–23., Spanyolország (Murcia)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 10.: Újpest–Budafoki MTE (NB II) 0–0

Spanyolországban

Január 14.: Újpest–Hajduk Split (horvát)

Január 18.: Újpest–Slask Wroclaw (lengyel)

Január 25.: Újpest–FK Teksztilac (szerb)