Az Újpest FC elismerte, tavaly tárgyaltak Csongvai Áron visszatéréséről

Az m4sport.hu-n jelent meg egy interjú Csongvai Áron menedzserével, Hussein Algaaoddal, aki elárulta, hogy mielőtt a játékos Svédországba igazolt, Újpesten is szóba került a visszatérése.

„Volt ajánlata az Egyesült Államokból is, a Minnesota United érdeklődött, de úgy éreztük, ez most nem a megfelelő alkalom, hogy az MLS-be szerződjön, Európában akartunk maradni. Megjegyzem, az Újpest is tett ajánlatot érte, ám a felek végül nem tudtak egyezségre jutni, de a célunk egyébként is egy külföldi szerződés volt” – osztotta meg a szakember.

Az interjút követően az M4 az újpesti klubot is felkereste, amely szintén alátámasztotta, hogy tárgyaltak Csongvai Áron szerződtetéséről, de nem a téli, hanem a tavaly nyári átigazolási időszakban.

„Az Újpest FC 2024 nyarán valóban tárgyalt Csongvai Áron szerződtetéséről a Fehérvár FC-vel, a klubbal, valamint a játékossal is mindenben megegyezett, az átigazolás viszont a szerződések aláírása előtt – általunk nem ismert okokból – mégis meghiúsult” – reagált az Újpest FC.

Csongvai 21 évesen volt az újpestiek csapatkapitánya, majd 2023 februárjában a Fehérvárhoz csatlakozott, ahonnan idén februárban igazolt át a svéd AIK-hoz.