Az Újpest két játékost is igazolt; távozott a gólkirályjelölt; újabb szélső a Fradinál – körkép

HETI ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt hét egyik fő híre volt, hogy előrejelzésünknek megfelelően Egyiptomba igazolt a Fehérvár FC szlovén csatára, Nejc Gradisar, aki hét góllal holtversenyben a 3. helyen állt az NB I góllövőlistáján és csak egy találattal maradt el az élen álló Böde Dániel (Paks), Marin Jurina (MTK) párostól, tehát az egyik gólkirályjelölt távozott. Távozott a magyar élvonalból az ETO FC Győr argentin játékosa, Luciano Vera is, aki Albániában folytatja a pályafutását.

A Ferencváros a francia-haiti jobbszélső, Lenny Joseph után egy balszélsőt is igazolt, a Topolyáról érkező szerb a szerb Alekszandar Csirkovicsot, aki a Fradi harmadik téli szerzeménye. A Nyíregyháza Darko Velkovszki személyében északmacedón válogatott védőt igazolt, a Puskás Akadémiához pedig örmény válogatott hátvéd érkezett, Georgi Harutyunjan. A felcsútiakhoz hasonlóan az Újpest is bejelentette első téli érkezőjét, sőt rögtön két játékost is igazoltak a fővárosiak: a lengyel középpályás, Damian Rasak után a szlovén csatár, Milan Tucic is csatlakozott a lilákhoz. A Zalaegerszeg kapcsán viszont arról számoltunk be, hogy a télen a Ferencvárostól érkezett ghánai Owusu Kwabena máris távozna a zalaiaktól...

ÁTIGAZOLÁSOK CSAPATRÓL CSAPATRA

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Maximilian Hofmann (osztrák, Rapid Wien – Ausztria), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Krisztijan Malinov (bolgár, KV Kortrijk – Belgium), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia, kölcsön után végleg), Vidnyánszky Mátyás (DAC U19 – szlovákiai), Amos Youga (közép-afrikai-francia, CSZKA Szófia – Bulgária, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, legutóbb szintén kölcsönben Motherwell – Skócia)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, St. Pauli – Németország)

Távozók: Victor Cristiano Braga (brazil, Tobol – Kazahsztán), Dusan Lagator (montenegrói, Kerala Blasters FC – India), Szenaga Naoaki (japán, OKMK Olmaliq – Üzbegisztán)

Kölcsönbe távozók: Hornyák Csaba (Mezőkövesd Zsóry FC, kooperációs kölcsön)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Zsirajr Sagojan (örmény, Ararat – Örményország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Kállai Kevin (Mezőkövesd), Christ Tiéhi (elefántcsontparti, Rotherham United – Anglia)

Kölcsönbe érkezők: Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Farkas Dániel (szerb-magyar, Mezőkövesd), Franchu (Francisco Feuillassier Abalo, argentin, szabadon igazolható), Herbák Máté (szabadon igazolható), Argirisz Kampecisz (görög, Karmiotissza – Ciprus), Doru Popadiuc (román, szabadon igazolható), Mohammed Rarszalla (marokkói, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Valentino Adedokun (ír, Brentford, onnan Cheltenham Town – Anglia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Uros Drezgics (szerb, a DVTK II-höz került), Ferencsik Bálint (Békéscsaba)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: Ledio Beqja (albán, KF Teuta Durrës – Albánia), Nfansu Njie (gambiai, szabadon igazolhatóként, legutóbb Girondins Bordeaux – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Nenad Lukics (szerb, Szpartak Szubotica – Szabadka, Szerbia), Luciano Vera (argentin, KF Tirana – Albánia)

Kölcsönbe távozók: Lacza Alex (szegedi kölcsön után Kozármisleny)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlovák), Christopher Kröhn (osztrák), Ruisz Barnabás

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Kemenes Botond (VSC 2015 Veszprém)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi)

Távozók: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli SC – Egyiptom), Daniel Kivinda (ukrán, szabadon igazolható), Veszelinov Dániel (Szeged-Csanád GA, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Alekszandar Csirkovics (szerb, Topolya SC – Szerbia), Lenny Joseph (francia-haiti, Grenoble Foot 38 – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe távozók: Botka Endre (Kecskeméti TE), Owusu Kwabena (ghánai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Driton Camaj (montenegrói, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Michael López (argentin, FC Lahti – Finnország)

Kölcsönbe érkezők: Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Kotula Máté (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Papp Milán (Gyirmót FC Győr)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kovács Kolos (Békéscsaba), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: László Krisztián (az NB III-as csapathoz, Illés Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Rácz Gergő (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nemanja Antonov (szerb)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Volosz – Görögország, szabadon igazolhatóként), Darko Velkovszki (északmacedón, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Zan Medved (szlovén – FC Kosice, szlovákiai)

Távozók: Baki Ákos (Bp. Honvéd), Gengeliczki Gergő (Sényő), Gresó Mátyás (Mezőkövesd), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: Bese Balázs (Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd), Pataki Bence (Tiszakécske), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Matheus Leoni (brazil)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Ádám Martin (Aszterasz – Görögország, szabadon igazolhatóként), Könyves Norbert (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (FC DAC 1904 – Szlovákia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Szélpál Norbert (szabadon igazolható), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Kölcsönbe távozók: Nyári Patrik (Szentlőrinc), Skribek Alen (Diósgyőri VTK), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Georgi Harutyunjan (örmény, FK Krasznodar – Oroszország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Damian Rasak (lengyel, Górnik Zabrze – Lengyelország), Milan Tucic (szlovén, NK Bravo – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Efthimisz Kulurisz (görög, Pogon Szczecin – Lengyelország), Imad Rondic (bosnyák, Widzew Lódz – Lengyelország)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe érkezők: Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Csontos Dominik (Bp. Honvéd), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Kristian Fucak (horvát, NK Osijek, onnan NK Istra – Horvátország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Owusu Kwabena (ghánai)

