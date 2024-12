Windecker József: Már nagyon hiányzott a gól!

„Érzem a felelősséget, egy ideje azért már jobban elvárják tőlem a gólokat, és persze én is magamtól – mondta a csütörtöki edzést követően Windecker József. – Nyilván örülök, hogy újra betaláltam, de az az igazság, mostanában többször is visszavontabb szerepkörben futballoztam, és onnan azért nehezebb odaérni a kapu elé. Természetesen a győzelem volt a legfontosabb, hiszen öt nyeretlen bajnoki után játszottunk az MTK-val, de ettől még jó érzés, hogy amolyan tipikus Windecker-gólt sikerült szereznem, az már csak ráadás, hogy mellette két gólpasszt is sikerült adnom.”

Windecker József a 2023–2024-es bajnoki idényben kilenc góllal segítette ezüst­éremhez a Paksot, ilyen tekintetben pályafutása legjobb bajnokságát teljesítette, és mert a mostaniban a 16. fordulót követően hat találata van, karriercsúcsot is dönthet. Csapata, szombaton a listavezető Puskás Akadémia otthonában zárja idényt, és nagyon nem mindegy, riválisával szemben nyolc pontra nő-e a hátránya, öt marad, vagy kettőre csökken. A két klub rengeteg emlékezetes ütközetet vívott már egymással, hogy mást ne említsünk, a Puskás Akadémia áprilisban a Pancho Arénában 5–0-ra kiütötte a riválisát, de Windecker szívesen gondol a legutóbbi mérkőzésre is, amelyet a Paks az ő két találatával nyert meg 2–1-re.

„Az MTK legyőzésével remélhetőleg kilábaltunk a hullámvölgyből, ugyanakkor jó formában lévő együttes lesz az ellenfelünk, amelyik az előző fordulóban meglepetésre hazai pályán kapott ki három-nullára az ETO-tól – folytatta Windecker József. – A Puskás Akadémia az idényben megnyerte az ilyen meccseket, ettől függetlenül megérdemelt volt a győriek győzelme. Dolgozik bennünk, hogy legutóbb öt-nullára kikaptunk Felcsúton, ráadásul ellenfelünk nem véletlenül áll az első helyen a bajnokságban, ám ha a ránk jellemző harcmodorban játszunk, lesz esélyünk a győzelemre – a döntetlent előre semmiképpen sem írnám alá.”

