NB I: 40 éve nem látott nyeretlenségi sorozat után fogadja a Loki a Ferencvárost

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK

KEDD

MTK BUDAPEST–PAKSI FC

♦ 2006 óta ez lesz a 35. NB I-es összecsapásuk, az örökmérleg az elmúlt évek sikerei hatására billent át az atomvárosiak javára: 11 MTK-diadal, 9 döntetlen, 14 paksi győzelem.

♦ A kék-fehérek 7 mérkőzés óta nyeretlenek a tolnaiakkal szemben (2 iksz, 5 vereség), legutóbb 2020 decemberében tudtak győzni ellenük (3–1), amikor Hegedüs Lajos kapus kiállítása miatt több mint egy félidőt emberelőnyben játszottak. Az előző bajnokságban két iksz (1–1 és 0–0) után legutóbb, márciusban az Új Hidegkuti-stadionban annak a Böde Dánielnek a duplájával nyertek 2–0-ra a paksiak, aki most az előző 4 fordulóban 4-szer is betalált, így már 6 gólnál jár az ősszel, és 38 évesen, ötös holtversenyben vezeti a góllövőlistát. Ha a továbbiakban is ilyen eredményes lesz, minden idők legidősebb gólkirálya lehet a magyar élvonalban. A párharc gólkirálya egyébként 8 találattal a jelenleg sérült Hahn János, mögötte 7-tel éppen Böde következik.

♦ Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 7-szer győztek a kék-fehérek, 5-ször a paksiak, 3 bajnoki pedig – 2008-ban, 2009-ben és tavaly júliusban – 1–1-es döntetlen lett. Az MTK vendégeként az első 9 találkozójukból csak 1-et tudtak megnyerni a tolnaiak, a legutóbbi 6-ból viszont már 4-et.

♦ Közös a két együttesben, hogy 4 forduló óta nyeretlenek és az is, hogy közben 2 vereség mellett 2-szer ikszeltek. Az MTK legutóbb az Újpestet verte meg 4–1-re, míg a Paks a Kecskemétet győzte le 1–0-ra, szintén hazai pályán. A kék-fehérek keddi győzelmükkel a tolnaiak elé kerülhetnek a tabellán.

♦ Az MTK otthoni mérlege 3–2–2, ezzel csak 8. a hazai tabellán. Saját közönsége előtt a harmadik legtöbb gólt szerezte a mezőnyben (14), viszont 3 meccs óta nyeretlen az Új Hidegkuti-stadionban: 2 iksz, 1 vereség.

♦ A Paks idegenben eddig 2–2–3-as mérleget hozott össze, amivel 6. a 12 csapat között. Látogatóként a legtöbb gólt rúgta, 13-at, az utóbbi 2 meccsén azonban így is nyeretlen maradt (0–0 Újpesten, majd 2–4 Nyíregyházán).



SZERDA



ETO FC GYŐR–PUSKÁS AKADÉMIA FC



♦ Mindössze 4-szer találkoztak az élvonalban, a 2013–2014-es és az azt követő idényben, a mérleg 2 ETO-győzelem, 1 döntetlen, 1 Puskás Akadémia-siker. Két találatnál többet még egyik csapat sem ért el soha, és egygólosnál nagyobb különbség sem alakult ki soha eddig közöttük.

♦ A két győri mérkőzésük közül az első 2013 októberében 2–2-vel zárult, a másodikat Priskin Tamás góljával 1–0-ra az ETO nyerte.

♦ Legutóbb 2021 októberében, a Magyar Kupában csaptak össze, és az ETO Parkban Vernes Richárd góljával meglepetésre 1–0-ra az akkor NB II-es győriek nyertek, akik a meccs végén közel 30 percet emberelőnyben futballoztak.

♦ Az ETO szombaton hazai pályán 2–1-re kikapott az utolsó Kecskeméttől és ezzel véget ért a 9 fordulón át tartó veretlenségi szériája, amely során 3-szor nyert és 6-szor ikszelt. Borbély Balázs együttese támadásban a KTE után a második legkevesebb gólt hozta össze az élvonalban, 17-et.

♦ Az előző két fordulóban egyedül a Puskás Akadémia tudta begyűjteni a maximális 6 pontot, és ezzel a 7. fordulót követően ismét vezeti a táblázatot, bár a második FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

♦ A győriek minden hazai meccsükön kaptak gólt, a mérlegük 2–2–3. Otthon legutóbb, október 5-én a Fehérvárt tudták legyőzni (3–1), azóta 3 mérkőzésen nyeretlenek (2 iksz, 1 vereség).

♦ A felcsútiak azonos pontszám mellett több győzelmükkel vezetik az idegenbeli tabellát. Vendégként eddig 4-szer diadalmaskodtak, 3-szor vesztettek, a legutóbbi 2 házon kívüli mérkőzésüket úgy nyerték meg, hogy közben gólt sem kaptak.

CSÜTÖRTÖK



AZ 1. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

DEBRECENI VSC–FERENCVÁROSI TC

♦ Ezt a találkozót eredetileg a júliusi nyitó fordulóban játszották volna, de a debreceniek kérésére elhalasztották.

♦ Először 1943-ban meccseltek az élvonalban, azóta 106-szor mérték össze erejüket és az örökmérleg jelentős ferencvárosi fölényt mutat: 29 Loki-győzelem, 27 döntetlen, 50 ferencvárosi siker. (Ebben az 1944–1945-ös félbeszakadt bajnokságban 2:1-es hazai győzelemmel végződött debreceni bajnoki is benne van.)

♦ Az előző 8 bajnoki találkozójukból 5-öt nyertek meg a ferencvárosiak és csak egyet a hajdúságiak. Utóbbi 2023 májusában a Groupama Arénában (1–3) jött össze Dzsudzsák Balázséknak, amikor a zöld-fehérek úgy léptek pályára, hogy már biztos volt a bajnoki aranyérmük. Legutóbb, november 3-án az Üllői úton úgy végeztek 2–2-re, hogy a fordulatos meccsen Gruber Zsombor a 85. percben egyenlített az átmenetileg Dombi Tibor által irányított DVSC ellen.

♦ A DVSC otthonában 51-szer találkoztak és a piros-fehérek állnak jobban: 24-szer született hazai diadal, 14-szer nyert az FTC, a döntetlenek száma 13. A Fradi a legutóbbi 4 fellépésén 3-szor győzni tudott a Nagyerdőben: 2019 novemberében, még Szerhij Rebrovval 6–1-re – ez a párharc történetének legnagyobb vendégsikere –, tavaly áprilisban Ryan Mmaee duplájával 2–0-ra, majd idén februárban 2–1-re, pedig a Loki Chrisitian Manrique révén már a 25. másodpercben vezetett.

♦ Február végén a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak Debrecenben, és akkor a második félidő elejétől emberhátrányban játszó FTC 1–1 után tizenegyespárbajban harcolta ki a továbbjutást.

♦ A DVSC szombaton simán, 3–1-re alulmaradt Diósgyőrben, így már 9 forduló óta tart a nyeretlenségi sorozata (3 döntetlen, 6 vereség) – ez a leghosszabb ilyen aktív széria az NB I-ben –, új vezetőedzőjével, Nestor El Maestróval a kispadon pedig 2 mérkőzés alatt csak 1 pontot gyűjtött. Kilencmeccses bajnoki nyeretlenségi sorozata 1986-ban és az 1993–1994-es idényben is volt a Lokinak, arra azonban legutóbb 40 éve, 1984 novembere és 1985 áprilisa között volt példa, hogy zsinórban 9 NB I-es találkozón mindössze 3 pontot szerezzen. Az említett időszakban előbb Petróczy Gábor, majd Puskás Lajos volt a vezetőedző és a csapat végül a 8. helyen zárt.

♦ Az FTC a vasárnapi derbin 0–0-t játszott Újpesten, így először nem szerzett gólt a bajnokságban és lecsúszott az élről – igaz, neki még két elmaradt meccse van. Bár a mezőnyben a leghosszabb ideje, 6 forduló óta nem talált legyőzőre, a legutóbbi 5 bajnokijából – 4 döntetlen mellett – csupán egyet tudott megnyerni, azt is nehezen, Tosin Kehinde 85. perces góljával Kecskeméten 1–0-ra.

♦ A DVSC otthon mérlege 1 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, ezzel utolsó előtti a hazai táblázaton. Az egyetlen sikerét augusztus 31-én a ZTE ellen érte el (3–1), még Dombi Tiborral a kispadon.

♦ A Ferencváros 3–2–1-es mérlegével nem fér fel a dobogóra a vendégtabellán – igaz, látogatóként még csak 6-szor lépett pályára, ami a legkevesebb a mezőnyben, akárcsak az ezeken kapott 5 gólja.

A PROGRAM

December 3., kedd:

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport.) Vezeti: Karakó Ferenc – élőben az NSO-n!

December 4., szerda:

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: ETO FC Győr-Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

December 5., csütörtök:

AZ 1. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Puskás Akadémia 14 9 2 3 24–14 +10 29 2. Ferencvárosi TC 13 8 4 1 22–11 +11 28 3. Diósgyőri VTK 15 7 5 3 20–18 +2 26 4. Paksi FC 14 7 3 4 28–22 +6 24 5. MTK Budapest 14 7 2 5 22–16 +6 23 6. Újpest FC 15 6 5 4 18–12 +6 23 7. Fehérvár FC 15 5 3 7 20–22 –2 18 8. Nyíregyháza Spartacus 15 5 3 7 21–26 –5 18 9. ETO FC Győr 14 3 6 5 17–20 –3 15 10. Zalaegerszegi TE 14 3 4 7 18–22 –4 13 11. Debreceni VSC 14 2 4 8 18–28 –10 10 12. Kecskeméti TE 15 2 3 10 11–28 –17 9