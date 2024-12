Az élvonal rejtélyes légiósai – játék nélkül megérik a pénzüket?

A PAKS KIVÉTELÉVEL az összes első osztályú együttes alkalmaz külföldi labdarúgókat. Megannyi nagyszerű képességű játékos mellett, akik csapatuk húzóemberei – elég csak a lapunk őszi posztonkénti rangsorában előkelő helyen végző ferencvárosi Matheus Saldanhára és Stefan Gartenmannra, a ZTE támadójára, Yohan Croizet-ra, az ETO középpályására, Claudiu Bumbára, a DVTK szélsőjére, Elton Acolatséra, az MTK hátvédjére, Ilia Beriasvilire vagy az Újpest FC kapusára, Riccardo Piscitellire gondolnunk –, legalább annyi idegenlégiós akad, akik nem váltották be az érkezésükkor hozzájuk fűzött reményeket. Sőt, vannak jó néhányan, akik annyira nem érték meg a pénzüket, hogy az edzői stáb még csak a lehetőséget sem (igazán) adta meg nekik az ősz során… Összeállításunkban a 2024 nyarán igazolt, de az NB I-ben száz percet sem játszó légiósokat vettük górcső alá.

A Transfermarkt adatai alapján a lista legértékesebb játékosa (2.3 millió euró) az FTC szélsője, Virgil Misidjan. Papíron okos döntésnek tűnt a 31 esztendős támadó szerződtetése, ugyanis nem volt ismeretlen Pascal Jansen előtt, több csapatban megfordult Hollandiában – játszott a Willem II-ben, a Zwolléban és a Twentében is. Bundesliga-tapasztalata is volt, 2018-tól 2021-ig a Nürnberg labdarúgója volt, előtte pedig a Ludogoreccel öt bolgár bajnoki címet, egy kupát és két Szuperkupát nyert – Bulgáriában 206 tétmérkőzésen 49 találatig és 36 gólpasszig jutott. Ehhez képest óriási csalódás a játéka, még úgy is, hogy ingyen érkezett: három NB I-es meccsen mindössze 93 percet kapott, gólt és gólpasszt nem jegyzett, egy emlékezetes mozzanata sem volt. Adama Traoré, Tosin Kehinde, Kady Borges és Gruber Zsombor is előtte van a sorban, drasztikus formajavulás esetén léphetne csak ki az epizódszerepből. Nem ő volt a Fradi egyetlen „ködbe vesző” játékosa: a négyszázezer euróért szerződtetett Isaac

Pappoe még Misidjannál is kevesebb lehetőséget kapott. A 21 éves középpályás az előző idényben az FC Aarauban játszott, a svájci másodosztályban 28 mérkőzésen 2165 percet kapott, összesen két gólt és öt gólpasszt jegyzett, a Ferencvárosban viszont szinte észrevehetetlen, négy bajnokin csak harmincegy perc játéklehetőséghez jutott. A kritika alapját az jelentheti, hogy Pascal Jansen edző előszeretettel rotálta középpályásait a kettős terhelés miatt, de Pappoe még így sem került reflektorfénybe…

Nagy rejtély Daniel Kivinda személye is. A Harkivban született csatár ukrán csodagyerek hírében állt, járt próbajátékon a Benficánál is, majd az előző idényben kilenc bajnokin már a Dnipro első csapatban is játszott, és a Slavia Praha elleni El-párharc mindkét mérkőzésén ott volt a pályán. A húszéves támadó a jelentősen meggyengülő Fehérvárba érkezett ingyen a nyáron, s bár a támadószekció minőségével nincs gond (Nejc Gradisar és Nicolás Stefanelli jó játékos, Kovács Patrik pedig ígéretes tehetség), létszámával annál inkább. Ehhez képest Daniel Kivinda idén egyszer sem lépett pályára a csapat színeiben, s habár a fiatal kora mellette szól, nem lenne meglepő, ha fehérvári pályafutása a végéhez közelítene.

Hasonlóan járt a DVSC Szenaga Naoaki szerződtetésével: a 26 esztendős japán balszélső első blikkre ígéretes igazolásnak tűnhetett, hisz tavaly a montenegrói első osztályban harmincnégy találkozón kilenc gólt szerzett az FK Jezero színeiben. Nos, Debrecenben eddig nem csodálhatta meg tudását a publikum, ötször még a keretbe sem nevezték – ha egy kiesés ellen küzdő együttesbe nem kerül be egy támadó, az sokatmondó… Neven Djurasek szeptemberben kétszer is magára ölthette a Loki mezét, azonban a kapott harminckét percben nem alkotott emlékezeteset, igaz, a combhajlító sérülése miatt nem is bizonyíthatott már.

A KTE hosszú évekig csak magyar játékosokat alkalmazott, azonban Tofol Montiel szerződtetésével kivételt tett. Túlzás lenne azt állítani, hogy a 24 éves spanyol jobbszélső meghálálta a bizalmat, négy meccsen nyolcvannégy perc alatt mindössze egy sárga lapot írhattak fel a neve mellé. A győri Filip Kasa és a zalaegerszegi Marko Cubrilo összesen nem játszott tíz percet az idényben az NB I-ben, de a prímet a diósgyőri Nikola Gluscsevics viszi, akit csak két találkozóra neveztek a keretbe, de még csereként sem küldték pályára…