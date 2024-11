William Gallas: Magyarország ott lehet a világbajnokságon!

– Franciaország a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában három-egyre legyőzte idegenben Olaszországot, csoportelső lett, és a negyeddöntőben Horvátország ellen játszhat. Milyennek látja a jelen francia válogatottját?

– Franciaországnak nem volt elég annyi, hogy legyőzze idegenben Olaszországot, a csoportgyőzelemhez legalább két góllal kellett nyernie – válaszolta lapunknak adott interjújában az NB I-es ZTE FC-nél utánpótlásedzőként dolgozó, 47 éves William Gallas, aki 2002 és 2010 között 84 meccsen játszott a francia válogatottban, 2006-ban világbajnoki ezüstérmes lett. – Az, hogy ez sikerült, szilárd karakterről árulkodik, erre pedig nemcsak én, hanem az egész ország büszke. Hogy papírforma volt az első hely? A rajt előtt a legtöbben valóban azt várták, hogy Franciaország végez az élen, ám az első fordulóban rögtön jött a hazai pályán elszenvedett vereség az olaszoktól. Luciano Spalletti csapata jobban kezdte az NL-t, jól is szerepelt, szóval az utolsó fordulónak megérdemelten vágott neki az élről, azonban nem tudta megtartani a pozíciót.

– Mi a helyzet Kylian Mbappéval? A klasszist október után novemberben sem hívta be a válogatottba Didier Deschamps szövetségi kapitány…

– Ahogy Deschamps mondta, Kylian Mbappé jelenleg nincs százszázalékos állapotban, nincs a legjobb formában, és ennek sok oka van. Nem kérdés, a klasszis játékosokra szüksége van a válogatottnak, de csak akkor, ha minden szempontból maximálisan rendben vannak. Kylian sokéves huzavona után a nyáron a PSG-től a Real Madridhoz szerződött, hatalmas nyomás alatt futballozik, be kell illeszkednie a klubba, az új rendszerbe, új játékosok közé. Ez nem minden esetben megy egyik pillanatról a másikra. Didier Deschamps ezt tudja, ismeri Mbappé helyzetét, ezért nem hívta be. Ezt néhányan megértik, néhányan nem, de a játékosnak is tudnia kell, mikor áll készen a visszatérésre mentálisan és fizikailag egyaránt. Mindenki tisztában van a kiváló képességeivel, ha ismét a legjobb formájában futballozik, újra ott lesz a válogatott keretben.

– S hogyan látja a helyzetét a Real Madridban?

– Nagyon keményen kell dolgoznia. Jelenleg Vinícius Júnior játszik a bal oldalon, látjuk, ő mire képes, az előző idényben elképesztően fontos szerepe volt a Bajnokok Ligája-győzelemben. Kylian Mbappé új poszton, középcsatárként szerepel Madridban, meg kell szoknia ezt, dolgozni a mozgásán, ugyanis itt máshogy kell játszania, mint a szélen. Azonban kétség sem férhet hozzá, hogy megoldja a feladatot, kiváló játékos, vagyis jó megérzéseim vannak vele kapcsolatban.

Kylian Mbappét (10) egyelőre nélkülözi a vb-ezüstérmes francia válogatott (Fotó: AFP)

– Ha már a kiváló karakterekről beszélünk: volt Premier League-játékosként mit gondol a Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominikról?

– Fejlődnie kell. Biztos vagyok benne, hogy tisztességesen és becsületesen elvégzi a feladatát, ám még keményebben kell dolgoznia, ugyanis a Premier League-ben a hozzá hasonló, különleges adottsággal megáldott játékosoknak több gólt kell szerezniük és több gólpasszt kell kiosztaniuk. Ha klasszissá akar válni, mindig jobbnak és jobbnak kell lennie. Hogy meg tudja-e csinálni? Nos, ezt nem tudom. Hogy a minőség és a tehetség megvan-e benne, erre az a válaszom: egyértelműen. Szóval a kérdés, hogy meg akarja-e csinálni, mert minden ettől függ.

– A másik magyar PL-játékost, Kerkez Milost a hírek szerint a Liverpool és a Manchester United is figyeli.

– Szerintem a Bournemouthnál jó helyen van, innen megteheti a következő lépést valamelyik nagy PL-klub felé is. Remek idényt kell produkálnia nagyszerű statisztikával, s ha ez összejön, akkor el tudom képzelni, hogy az említett hatalmas klubok egyikében köt ki.

– A Liverpool a Manchester City előtt vezeti a bajnokságot, míg mögöttük az ön két korábbi csapata, a Chelsea és az Arsenal következik. Miként látja a versenyfutást?

– Ezúttal nem a Manchester City lesz a bajnok. A Liverpoolnak jó esélye van az első helyre, de az Arsenalt sem írnám még le. Habár kilenc pont az „ágyúsok” hátránya a Liverpoollal szemben, biztosan lesznek még meglepetések, amelyek befolyásolhatják a versenyfutást.

– Magyarország Németország és Hollandia mögött a harmadik helyen végzett az NL-ben. Ez a realitás?

– A Hollandia elleni budapesti mérkőzést meg kellett volna nyernie a magyar válogatottnak, a döntetlen nem volt jó eredmény, annak tükrében főleg, hogy a vendégek a hajrában emberhátrányba kerültek. Azt láttam, a magyar játékosok nem hitték el, hogy győzhetnek, nem hittek abban, hogy emberelőnyben megszerezhetik a második gólt. A Bosznia-Hercegovina elleni hazai döntetlenből is többet kihozhattak volna, azaz reális esély volt a második, továbbjutást jelentő hely megszerzésére. A válogatott kedden jobban játszott a németek ellen, mint előtte a hollandokkal szemben, és ekkor láttam azt, hogy nagy motiváció dolgozott a labdarúgókban. Magyarország tehát megérdemli, hogy a legjobbak között szerepeljen, de… Muszáj fejlődni a jövőben, és erre az NL-ben az A-ligában lenne a legjobb esély.

– Ahhoz, hogy a jövőben is az A-ligában szerepeljen a válogatott, jövő márciusban az osztályozón Törökországot kell legyőznie – miként látja az esélyeket?

– Nagyon nehéz feladat előtt áll a magyar válogatott. Törökország remekül szerepelt az Európa-bajnokságon, márpedig ha az akkor és ott látott produkcióból indulok ki, akkor a magyar játékosoknak egyénileg a legtöbbet és legjobbat kell kihozniuk magukból, hogy meglephessék a riválist.

– Decemberben sorsolják a világbajnokság selejtezőcsoportjait. Magyarország legutóbb 1986-ban szerepelt a legnagyobb tornán – mit gondol, ezúttal összejöhet a kijutás?

– Magyarország ott lehet a világbajnokságon, vissza kell térnie a legjobbak közé, ehhez megvan a tekintélyes futballmúltja, és a jelen eredményei is biztatóak. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a jobb eredmények eléréséhez további fejlődésre van szükség, és ha ezt a lépcsőfokot sikeresen veszik a játékosok, a magyar válogatott ismét ott lesz a vb mezőnyében.