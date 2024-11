Riccardo Piscitelli: Kapusként az érzelmek táplálnak

Egymás után gratuláltak csapattársai Riccardo Piscitellinek, miután az Újpest egygólos győzelmet aratott a Fehérvár FC otthonában. A lila-fehérek 31 éves olasz kapusa nem ok nélkül kapott elismerő vállveregetéseket és öleléseket, négy bravúrral segítette győzelemhez csapatát – Katona Mátyás, Pető Milán, Nikola Szerafimov és Nejc Gradisar próbálkozásánál is látványos mozdulattal hárított –, kettőt ráadásul az utolsó percekben mutatott be. Az egykori korosztályos válogatott labdarúgó nagyszerű formában véd az idényben, a szombati volt a hetedik bajnokija, amelyen nem kapott gólt.

„Kapusként az érzelmekből táplálkozom, mert ritkábban kerül hozzám a labda, úgyhogy sokat dob rajtam, ha a mérkőzés elején nagyot védek – mondta Riccardo Piscitelli, aki nyolcas osztályzatot kapott lapunktól a teljesítményéért. – Katona Mátyás lövésénél nehéz helyzetben találtam magam, mert a rövid felé jött a labda, én pedig próbáltam a másik sarkot is zárni. Szerencsére sikerült talpon maradnom és elérnem a labdát. A legnagyobb bravúrt az utolsó fehérvári helyzetnél kellett bemutatnom, Nejc Gradisar lövésénél rendkívül gyorsan reagálva kellett felemelnem a kezem, és kitolnom a léc alól a labdát. Örülök, hogy a hajrában az utolsó pillanatokban sikerült a csapat segítségére lennem, és megmentettük a három pontot, már csak azért is, mert a mérkőzés jelentős részében fölényben futballoztunk, Tajti Mátyás pedig csodálatos gólt szerzett. Mindvégig vitt minket előre a lendület, elkaptuk a fonalat, a védelem jól zárt, a helyzetünknél pedig kellően összpontosítottunk ahhoz, hogy betaláljunk. Kiváló munkát végeztünk, de rögtön jön a következő mérkőzés, a Ferencváros elleni derbi. Megünnepeltük a győzelmet szombat este, és a három pont birtokában még több energiával állunk neki a felkészülésnek.”