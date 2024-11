NB I: 2027-ig meghosszabbította az angol védő szerződését a Puskás Akadémia

„2022 szeptemberében érkezett NB I-es csapatunkhoz Brandon Ormonde-Ottewill. Az angol védő az első szezonjában huszonöt tétmeccsen lépett pályára klubunk színeiben, majd a 2023–2024-es idényben harminckét mérkőzésen szerepelt, és megszerezte első gólját is Puskás-mezben. A huszonnyolc esztendős balhátvéd idén már kilenc találkozón kapott lehetőséget, és a jövőben is segítségünkre lehet, a kölcsönös bizalom jeléül ugyanis 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését klubunkkal” – olvasható a puskasakademia.hu oldalán.

Ormonde-Ottewill az Arsenalban nevelkedett, de játszott többek között a Swindon Townban, továbbá Hollandiában a Dordrechtben és az Excelsiorban is.

A Swindon Townban 49 bajnoki mérkőzésen kétszer talált be, és két gólpasszt is adott, 2022 óta erősíti a Puskás Akadémiát. Pályára lépett az angol U19-es válogatottban is.