Három nyeretlen bajnoki meccs után Nyíregyházán győzni tudott a Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 0–3 (0–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4329 néző. Vezette: Csonka B.

Gólszerző: Levi (41.), Nagy Zs. (57. – 11-esből), Puljic (90+5.)

Nyíregyházán vette kezdetét a bajnokság téli szezonja…

Miként két hete, a válogatott szünet előtt, most is a Szparié volt a játéknap első mérkőzése, de az MTK Budapest legyőzése (2–0) óta alaposan megváltoztak az időjárási körülmények. Péntek reggelre megérkezett a hó, amelytől este kilenctől szombat hajnali négyig szabadították meg a pálya talaját a munkások, így a Puskás Akadémia fellépését látszólag és az évszakhoz képest tökéletes körülmények várták.

Nagy Barnabásék (piros-kékben) jobb eredményben bíztak (Fotó: Kovács Péter)

Az imént azt írtuk, a válogatott szünet…

Nos, akadtak játékosok a pályán, akiknek igencsak fárasztó volt ez az időszak. Nyíregyházi oldalon Nika Kvekveszkirinek, aki azonban nem lépett pályára Grúzia Ukrajna (1–1) és Csehország (1–2) elleni Nemzetek Ligája-csoportmeccsén, és az utazásból plusz edzőtáborból eredő fáradtság egyáltalán nem érződött a 61-szeres válogatott középpályáson, az elején ő volt a legaktívabb nyíregyházi. Aztán Tóth Balázsnak, aki bemutatkozott az U21-es válogatottban, de a góllövőlista egyik éllovasa, Lamin Colley jelenléte miatt folyamatosan fókuszáltnak kellett lennie – meg is dolgoztatta őt a gambiai center. Nagy Zsoltról pedig tudni, hogy bírja a gyűrődést, az esetében szóba jöhető két poszt közül ezúttal bal oldali támadóként kapott szerepet. A döntés a vendégek vezető góljánál igazolást nyert, a találat előtt ugyanis Nagy Zsolt mesterien centerezte a labdát fejjel, és azt Jonathan Levinek már csak a kapuba kellett „zsákolnia”.

A második félidő elején a válogatott játékos kiharcolt egy alaposan megvizsgált tizenegyest is, amit maga váltott gólra, holott mintha már Jonathan Levi kezében lett volna a labda, amíg a VAR elemezte az esetet.

Nagy Zsolt volt a mérkőzés legjobbja (Fotó: Kovács Péter)

„Mondhatjuk, hogy ilyen a tökéletes mérkőzés, hiszen gólpasszt adtam, tizenegyest harcoltam ki, és ezek után szerettem volna elvégezni a büntetőt – mondta a lefújás után lapunknak a mezőny legjobbja, Nagy Zsolt. – Annak pedig szintén őszintén örülök, hogy gólt sem kaptunk, jól is játszottunk. A válogatott meccsek után természetes, hogy fáradtabb voltam, akadt egy kis izomproblémám is, tartottam tőle, hogy meghúzódom, hiszen a hollandok és a németek ellen is sokat kellett sprintelnem. Szerencsére eleget tudtam pihenni és jól éreztem magam a pályán. Három nyeretlenül megvívott mérkőzés után mindenképpen győzni szerettünk volna, a szünetben már arról beszéltünk, hogy az előnyt nem adhatjuk ki a kezünkből. Gyorsan növelni is tudtuk, a végén pedig bebiztosítottuk a nagyszerű idegenbeli győzelmünket.”

Lamin Colley többször is megdolgoztatta Tóth Balázst (Fotó: Kovács Péter)

A nyíregyháziak 20 éves kapusa kezdetben Lamin Colleyval csatázott, majd Nagy Zsoltot „nyerte meg” riválisának. S hogy mennyire lehet felkészülni ezekre a szituációkra?

„Tudtam, hogy milyen erőt képviselnek a Puskáson belül is, Nagy Zsoltot pedig meccsről meccsre látjuk a válogatottban is – válaszolta a Nemzeti Sportnak a meccs után Tóth Balázs. – Voltak védéseim, de sajnos így is három gólt kaptam, kár, hogy a végén még kijátszották a védelmünket. A tizenegyesnél előre elhatároztam, hogy a bal sarok felé indulok el, de nagyon jól rúgta a labdát Nagy Zsolt, így csak beleérni tudtam, védeni nem. Mozgalmas hét állt mögöttem, az U21-es válogatottal megjártam Ciprust és Görögországot is, de ez a profi futball velejárója, ezért dolgozunk, hogy eljussunk erre a szintre. Ehhez kell tudni alkalmazkodni.”

Nagy Dominikék (piros-kékben) pont nélkül maradtak otthon (Fotó: Kovács Péter)

A találkozó sorsát ugyan Nagy Zsolt két gólt érő három megmozdulása már eldöntötte, de a végeredmény a ráadásban alakult ki, amikor Keresztes Krisztián rövid hazaadását követően Jakov Puljic megszerezte a harmadik vendéggólt.

A Puskás Akadémia három nyeretlen meccs után győzött újra, míg a Nyíregyháza a legutóbbi három fordulóban szerzett öt pontot követően kapott ki. 0–3

ÖSSZEFOGLALÓ

