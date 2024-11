Győrfi Milán: Meglehet, sok gól születik a DVTK ellen

Ez hamar ment! A saját nevelésű Győrfi Milán csütörtökön a Budapest Honvéd elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzésen negyedik tétmeccsét játszotta a Paks felnőttcsapatában, és máris megszerezte első gólját. A 17 esztendős futballista a tolnai együttes negyedik gólját lőtte a kispestiek ellen 5–1-re megnyert összecsapáson.

„Jó volt látni, hogy a labda bement a kapuba – mondta lapunknak a szélső. – Igaz, kellett hozzá egy kis idő, amíg kiderült, hogy végül kié a gól, természetesen boldog voltam, hogy az enyém maradt. Tóth Barnával beszélgettünk, azt mondta, ő sem tudta eldönteni, hogy beleért-e a labdába vagy sem. Mindegy is, a legfontosabb, hogy győztünk és továbbjutottunk. Hogy kívülről simának tűnt a meccs? Belülről is úgy éreztem. Az volt a tervünk, hogy nekiugrunk a Honvédnak, és ha tudjuk, már az első félidőben varrjuk el a szálakat. Szerencsére sikerült, már a szünetben kialakult az öt egyes végeredmény. A következő kupafordulóban a Mezőkövesd ellen is továbbjutást várok, címvédőként csak ez lebeghet a szemünk előtt.”

A február végi kupamérkőzésig még sok van hátra, szombaton a Diósgyőrrel csap össze a Paks. A tolnaiakkal ellentétben a DVTK-nak nem sikerült jól a hétközi Magyar Kupa-forduló, hiába vezetett Székesfehérváron, a hajrában fordított a Vidi és továbbjutott.

„A lélektani előny nálunk van, és bár eddig is kiváló volt a hangulat a csapatnál, a Honvéd elleni győzelemmel még jobb lett. Mentálisan és erőnlétileg is nagyszerű állapotban vagyunk, szerencsére Bognár György vezetőedző tudta rotálni a kupában a csapatot, így azok, akikre főszerep hárulhat a Diósgyőr ellen, maximálisan kipihentek lesznek. Jó csapat a DVTK, ám egyértelműen itthon akarjuk tartani a három pontot. Kitűnő sorozatban vagyunk, szeretnénk folytatni. Hogy mi lennénk az esélyesek? Igen, azok vagyunk, de nem becsüljük le ellenfelünket, ugyanúgy készülünk, mint bármelyik más mérkőzésre. Nehéz lesz, de győzni akarunk.”

A Paks kiváló formában várja a hétvégi fordulót, már hat tétmeccs óta nyerésben van, ezeken 19 gólt szerzett és csak hármat kapott. A Diósgyőr viszont nincs jó passzban, mert bár nemrégiben hétmérkőzéses veretlenségi sorozattal büszkélkedhetett, utóbbi három fellépésén nyeretlen. A két csapat előző öt bajnokiján összesen 19 gól esett, ez csaknem négyes átlag, s ha a felek innen folytatják, minden bizonnyal közönségszórakoztató összecsapást láthatunk.

„Benne van a pakliban, hogy most is sok gól születik, mert mindkét együttesnek a támadójáték az erőssége. Ám a legfontosabb a győzelem, így akkor sem leszek szomorú, ha egy nullára nyerünk.”

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

November 2., szombat

MTK Budapest–ZTE FC 1–1

Puskás Akadémia–Újpest FC 1–1

ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1

November 3., vasárnap

12.30: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Fehérvár FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!