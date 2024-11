DVSC: bemutatták a csapat új vezetőedzőjét, Nesztor El Maestrót

A Nemzeti Sport Online-on egy héttel ezelőtt jeleztük, hogy egy külföldi, Magyarországon eddig még nem dolgozó szakember veszi át a DVSC irányítását a Máté Csaba leváltása után ideiglenesen beugró, az 51. életévét éppen ma betöltő Dombi Tibortól. Később arról is írtunk, hogy a Belgrádban született, de angol állampolgárságú Nesztor El Maestro az első számú jelölt a posztra, aki szombaton a helyszínen tekintette meg a DVSC–ETO FC Győr mérkőzést (2–2). A debreceni klub hétfőn sajtótájékoztató keretében jelentette be az NB I-ben 11. helyen álló csapat új vezetőedzőjét. Nesztor El Maestro a negyedik szakember, aki ebben az idényben irányíthatja a Lokit a szerb Szrdjan Blagojveics, Máté Csaba és az ideiglenesen kétszer is megbízott Dombi után.

A 41 éves Nesztor El Maestro még nem dolgozott Magyarországon, ellenben öccse, Nikon El Maestro (Jevtics) az Újpest FC-ben két meccsen játszott NB I-ben 2012 tavaszán, majd 2013 tavaszán az akkor NB II-es Nyíregyházában futballozott. A 41 éves Nesztor El Maestro már fiatalon edzőnek állt, legutóbb a bolgár CSZKA Szófia vezetőedzője volt, 2023 júliusa és 2024 áprilisa között. Korábban irányította a török Göztepét, ahol együtt dolgozott a DVSC kapusával, Megyeri Balázzsal, de volt többek között a szaúdi Al-Tavun FC és az osztrák Sturm Graz vezetőedzője is. A legnagyobb sikerét a 2017–2018-as idényben a Spartak Trnava vezetőedzőjeként érte el – a nagyszombatiakkal ugyanis szlovák bajnok lett.

A sajtótájékoztatóról részletek hamarosan.

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2024–2025-ÖS IDÉNYÉBEN

2024. augusztus 26.: DVSC – Szrdjan Blagojevics helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: DVSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15-16.: Kecskemét – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: DVSC – Máté Csaba helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. november 11.: DVSC – Dombi Tibor helyett Nesztor el Maestro

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 11 8 2 1 19–8 +11 26 2. Paksi FC 12 7 2 3 24–16 +8 23 3. Puskás Akadémia 12 7 2 3 20–14 +6 23 4. MTK Budapest 12 7 1 4 20–13 +7 22 5. Diósgyőri VTK 13 6 4 3 15–14 +1 22 6. Újpest FC 13 5 4 4 17–12 +5 19 7. Fehérvár FC 13 4 3 6 19–21 –2 15 8. Nyíregyháza Spartacus 13 4 3 6 17–21 –4 15 9. ETO FC Győr 12 3 5 4 14–16 –2 14 10. Zalaegerszegi TE 12 3 3 6 16–19 –3 12 11. Debreceni VSC 12 2 3 7 15–24 –9 9 12. Kecskeméti TE 13 1 2 10 7–25 –18 5