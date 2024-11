A DVSC a volt újpesti támadó testvérével tárgyal – a DAC-nál is képben az edző

A Nemzeti Sport értesülései szerint az előző idényben, idén áprilisig a bolgár CSZKA Szófiánál dolgozó, Belgrádban született, de angol állampolgárságú Nesztor El Maestro a DVSC labdarúgócsapatának első számú kiszemeltje a vezetőedzői posztra. A szakember lehetséges érkezéséről a haon.hu is beszámolt.

Mint a hét elején már jeleztük, a DVSC következő mérkőzésén, az ETO elleni szombati találkozón még Dombi Tibor irányítja a csapatot, ám jövő héttől egy külföldi, Magyarországon korábban még nem dolgozó szakember veheti át az együttes vezetését. Úgy tudjuk, Nesztor El Maestróval előrehaladott tárgyalásokat folytat a klub, ő korábban még nem dolgozott Magyarországon, ellenben öccse, Nikon El Maestro (Jevtics) az Újpest FC-ben két meccsen játszott NB I-ben 2012 tavaszán, majd 2013 tavaszán az akkor NB II-es Nyíregyházában futballozott. A 41 éves Nesztor El Maestro már fiatalon edzőnek állt, legutóbb a bolgár CSZKA Szófia vezetőedzője volt, 2023 júliusa és 2024 áprilisa között. Korábban irányította a török Göztepét, ahol együtt dolgozott a DVSC kapusával, Megyeri Balázzsal, de volt többek között a szaúdi Al-Tavun FC és az osztrák Sturm Graz vezetőedzője is.

A legnagyobb sikerét a 2017–2018-as idényben a Spartak Trnava vezetőedzőjeként érte el – a nagyszombatiakkal ugyanis szlovák bajnok lett. Ezt azért kell külön is kiemelnünk, mert ahogy arról csütörtökön már beszámoltunk, Nesztor El Maestro a DAC lehetséges edzőjelöltjei között is szerepel, igaz, a dunaszerdahelyiek egyelőre nem jelentették be a csapattal szerdán a Szlovák Kupából kieső Xisco Munoz leváltását, sőt úgy tudjuk, a DAC-nál ezen a héten még nem is lesz váltás, a hétvégi bajnokin még a spanyol szakember irányít. Így pedig a DVSC megelőzheti a DAC-ot El Maestro szerződtetésével.