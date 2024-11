Artem Odincov: Ez lehet életem meccse!

Diósgyőrben már lázban égnek a szurkolók: csapatuk vasárnap a Ferencváros ellen lép pályára a Groupama Arénában. A vendégek kapujában szinte biztosan Artem Odincov áll, aki az utóbbi hetekben kimagasló teljesítményt nyújtott, októberben az ő védését választotta a Magyar Labdarúgó-szövetség és az M4 Sport a legnagyobbnak: a 24 éves játékos a Puskás Akadémia otthonában mutatott be több bravúrt, a hajrában Wojciech Golla fejesénél hárított hatalmasat.

„Örültem az elismerésnek, minden pozitív visszajelzés erőt és önbizalmat ad a munkához – mondta lapunknak a Diósgyőr ukrán kapusa, aki hamarosan megkaphatja a magyar állampolgárságot. – Ez nemcsak az én érdemem, hanem az egész szakmai stábé, amely jóban-rosszban mellettem áll. A védés? Kiütöttem a kapu bal oldalába tartó labdát, kapus vagyok, ez a feladatom. Biztos, hogy a Ferencváros ellen sem unatkozom, hiszen az egyik legerősebb csapattal találkozunk, ráadásul idegenben. Stabilan kell védekeznünk, nekem is kiemelkedően kell teljesítenem, de úgy is állok hozzá, hogy ez lehet életem meccse. Emlékszem, tavasszal a Ferencváros és a Kisvárda bajnokiján Kovács Marcell, a várdaiak Fradi-nevelésű kapusa fantasztikusan védett, a Nemzeti Sporttól kilences osztályzatot kapott a gól nélküli mérkőzésen. Ez a hozzáállás a követendő. Állnunk kell a sarat, és akkor szép eredménnyel térhetünk haza. Tavaly októberben otthon kikaptunk kettő-egyre, míg az idén májusban nyertünk kettő-nullára a Ferencváros ellen, mindkét bajnokin én védtem, az Üllői úton azonban most először szerepelhetek.”

A válogatott Gera Dániel azonban nem lép pályára, hiszen öt sárga lapos eltiltását tölti.

„Gera Dániel kulcsszerepet tölt be a jobb oldalon, de biztos vagyok benne, a szakmai stáb megoldja a pótlását. Önbizalommal telve várjuk a meccset, hiszen már szereztünk huszonkét pontot, de két lábbal a földön állunk, nem hisszük azt, hogy innentől minden megy magától. Nem szabad helyezésekről beszélni, hogy hová érhetünk oda, meccsről meccsre kell haladni, ez a kulcs. Tényleg nincs értelme túl távolra tekinteni és nemzetközi kupáról beszélni, még nagyon sok meccs van hátra. A legfontosabb, hogy egységes az öltöző, jó úton járunk, a szurkolók pedig mellettünk állnak.”

Artem Odincov hullámzó időszakot tudhat maga mögött, az idei bajnokságban az ő nevével kezdődött a Diósgyőr összeállítása, majd kikerült a csapatból, és Karlo Sentic védett, kifejezetten jól. A horvát azonban megsérült, részlegesen elszakadt az elülső keresztszalagja, így újra Odincov kapott lehetőséget; Sentic várhatóan februárban térhet vissza.

„Amikor én álltam a kapuban, ő segített, majd ez fordítva is működött, jó a kapcsolatunk. Remek játékosnak tartom, megérdemelte a lehetőséget. Persze mindig védeni akarok, így nem örültem, amikor a kispadra szorultam, de megértettem a szakmai stáb döntését, változtatni akart, hátha jobb eredményeket érünk el, semmi gond sincs ezzel. Nem lehet más célom, mint kiemelkedően teljesíteni, hogy ne legyen kérdés, ki véd. Amikor októberben az MTK ellen visszakerültem a kezdőbe, még éreztem lemaradást, hiszen csaknem három hónapig nem védtem az élvonalban, de szép lassan belelendültem. Szeretnénk vasárnap ott folytatni, ahol a válogatott szünet előtt abbahagytuk.”

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

November 23., szombat

13.30: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

November 24., vasárnap

13.00: Paksi FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Ferencvárosi TC–DVTK (Tv: M4 Sport)

17.45: DVSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)