„4 kulcsjátékos, 10 kezdőjátékos, 4 rotációs játékos, 7 projektjátékos” – így alakul át a DVTK kerete

Arról, hogy bár egy sportigazgató-váltás a legtöbb esetben vezetőedző-váltással is jár, ez most miért nem történt meg:

„…nálam ez nem evidens, ezért minél hamarabb igyekeztem megismerni Vladimir Radenkovics vezetőedzőt, a gondolkodását, a személyiségét. Egy rendkívül nyitott és intelligens személyt ismertem meg benne, akiben komoly hajlandóság van, hogy a meghatározott filozófia mentén dolgozzon tovább. Meglátásom szerint egy sportigazgató legfontosabb feladata, hogy a mindenkori vezetőedző munkáját segítse, ugyanakkor minőségi kontrollt ellátva folyamatosan emlékeztesse a klubfilozófiában megfogalmazott alapelvekre. Minden olyan lehetőséget szeretnék megadni a szakmai stábnak, ami a közös gondolkodást, s a filozófia közös gyakorlatba ültetését segíti. És amennyiben ez működik, akkor mindenki számára az a legjobb, ha ez a stáb tovább tudja vinni a munkát, de magasabb szintre emelve a filozófiánk mentén.”

A játékosok értékesítéséről a nemzetközi piacon:

„Magyarország és az OTP Bank Liga világfutballban elfoglalt helyét figyelembe véve akkor van esélyünk játékost értékesíteni a nemzetközi piacon, ha legkésőbb a húszas évei elején eladjuk a játékjogot. Mert ahová potenciálisan értékesíteni tudunk, azoknak a ligáknak alacsonyabb az átlagéletkora, mint az NB I-é. Az idősebbek ritkán piacképesek, persze akadnak kivételek. Ezért az érési folyamatot figyelembe véve 17–20 éves kor között kell betenni a fiatalokat a csapatba, majd a felépítésüket követően értékesíteni a játékjogot. Ez azt is meghatározza, hogy milyen idős labdarúgókat kell igazolni, mikor kezdjük el őket építeni, és mennyi kifutási ideje van egy labdarúgónak.”

A DVTK játékoskeretéről:

„Mindenki jól reagált az érkezésemre, azt látom a keret jelenlegi tagjain és a stábon, meg szeretnék mutatni, hogy helyük van Diósgyőrben. Meg fogunk határozni objektív mutatókat, és aki megfelel ennek, azzal tudunk tervezni a jövőben, a többiektől viszont elválunk, és a helyükre új labdarúgókat keresünk. Végeredményében egy szűkebb, racionálisabb létszámú, tudatos keretszerkezetet alakítunk ki: 4 kulcsjátékos, 10 kezdőjátékos, 4 rotációs játékos, 7 projektjátékos – mindegyik kategóriához külön fizetési sávot rendelünk. Mivel a fizetési büdzsé nem változik, ez azzal is jár, hogy a legjobbak a bónuszoknak köszönhetően akár a mostani, nem alacsony fizetésénél is többet vihetnek haza, de ehhez kiemelkedően kell teljesíteni, és akkor mindenki boldog lesz. Már elkezdte a munkát az új futballstratégiai osztály, ami játékosmegfigyelőkből és adatelemzőkből áll. Nekik az az elsődleges feladatuk, hogy a klub költségvetését figyelembe véve minőségi külföldi játékosokat találjanak a nemzetközi piacon, hiszen külföldről csak kulcsjátékost, esetleg kezdőjátékost akarunk igazolni, illetve amennyiben találunk, akkor még projektjátékos jöhet szóba – bár ebben a kategóriában elsősorban magyarokban gondolkodunk –, kiegészítő ember azonban semmiképpen nem. A nemzetközi tapasztalatok szerint egy keret átalakítása két-három átigazolási időszak alatt végezhető el, persze már most télen is lesznek változások. A nyár végén pedig bátrabb, konkrét célt tűzhetünk ki magunk elé, ami nemcsak minket motivál, hanem a szurkolók számára is lelkesítő.”

